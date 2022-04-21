Росіяни масово ховають убитих маріупольців у Мангуші, - радник мера Андрющенко. КАРТА

Російські загарбники облаштували кілька братських могил у селі Мангуш, куди вантажівками звозять тіла убитих ними маріупольців.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. На зараз. Військові злочини. В результаті довгого пошуку та ідентифікації місць масового захоронення загиблих маріупольців нами встановлено факт облаштування та масового поховання загиблих маріупольців в с. Мангуш (координати: 47,05642° С, 37,30717° В). В районі обїздної дороги окупанти облаштували декілька братських могил розміром до 30 метрів кожна і вантажівками звозять тіла загиблих, фактично просто скидаючи їх насипом. Цікава деталь, всі тіла поміщено в пластикові пакети, тобто це знов підтверджує нашу попередню інформацію про накопичування тіл загиблих в іншому місці в районі промзони в Маріуполі. Це прямий доказ військових злочинів і намагання їх приховати", - розповів він.

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