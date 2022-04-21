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Росіяни масово ховають убитих маріупольців у Мангуші, - радник мера Андрющенко. КАРТА

Російські загарбники облаштували кілька братських могил у селі Мангуш, куди вантажівками звозять тіла убитих ними маріупольців.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. На зараз. Військові злочини. В результаті довгого пошуку та ідентифікації місць масового захоронення загиблих маріупольців нами встановлено факт облаштування та масового поховання загиблих маріупольців в с. Мангуш (координати: 47,05642° С, 37,30717° В). В районі обїздної дороги окупанти облаштували декілька братських могил розміром до 30 метрів кожна і вантажівками звозять тіла загиблих, фактично просто скидаючи їх насипом. Цікава деталь, всі тіла поміщено в пластикові пакети, тобто це знов підтверджує нашу попередню інформацію про накопичування тіл загиблих в іншому місці в районі промзони в Маріуполі. Це прямий доказ військових злочинів і намагання їх приховати", - розповів він.

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Росіяни масово ховають убитих маріупольців у Мангуші, - радник мера Андрющенко 01
Росіяни масово ховають убитих маріупольців у Мангуші, - радник мера Андрющенко 02

Автор: 

армія рф (17502) поховання (202) Маріуполь (3235) воєнні злочини (1862) Андрющенко Петро (695)


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Хробаки кацапські замітають своі криваві сліди від людських очей !

Здохните , орки , всі там 100%
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21.04.2022 14:04 Відповісти
До речі про здачу зброї, в Маріуполі було чимало українських військовослужбовців. Але якби ще вспіли развернути тероборону - сітуація там була б краще.
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21.04.2022 14:06 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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21.04.2022 14:11 Відповісти
Наверняка среди убитых дети, старики, женщины. Но кацапов это совсем не волнует. Они будут под рогат и шансон уничтожать следы своих злодеяний. Кацапам чужды муки совести, чужды сочувствие.
Так зачем искать человеческое в кацапах? Зачем пытаться им что-то объяснить, показать, доказать? Кацапов надо просто уничтожать. Уничтожать всех и везде. Кацап это антропоморфное сатанинское чудовище, которое питается человеческими страданиями.
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21.04.2022 14:14 Відповісти
Індивідуальне покарання для орків є НЕПРИЙНЯТНИМ!
НАЙБІЛЬШ АДЕКВАТНИМ ПОКАРАННЯМ ЗА ЗДІЙСНЕНІ ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ ТА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЛЮДСТВА Є ЗНИЩЕННЯ РФ ЯК СУБ'ЄКТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН З ВИДІЛЕННЯМ НАЦІОНАЛЬНО-ЕТНІЧНИХ ФОРМУВАНЬ В МЕЖАХ ЇХ ТЕРИТОРІЙ ІСТОРИЧНОГО ФОРМУВАННЯ!
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21.04.2022 14:18 Відповісти
Це ці люди, які не змогли пройти фільтрацію у Мангуші, їх тисячі, цих жертв російських фашистів .... Є інтервью з дівчиною, як її сім'я змогла вирватись з цього АДУ!

"Хотіла померти швидко": 17-річна дівчина з Маріуполя розповіла про пережитий жах"

https://www.google.com/amp/s/www.unian.ua/society/hotila-pomerti-shvidko-17-richna-divchina-z-mariupolya-rozpovila-pro-perezhitiy-zhah-novini-ukrajini-amp-11791719.html
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21.04.2022 14:58 Відповісти
 
 