Росіяни масово ховають убитих маріупольців у Мангуші, - радник мера Андрющенко. КАРТА
Російські загарбники облаштували кілька братських могил у селі Мангуш, куди вантажівками звозять тіла убитих ними маріупольців.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Маріуполь. На зараз. Військові злочини. В результаті довгого пошуку та ідентифікації місць масового захоронення загиблих маріупольців нами встановлено факт облаштування та масового поховання загиблих маріупольців в с. Мангуш (координати: 47,05642° С, 37,30717° В). В районі обїздної дороги окупанти облаштували декілька братських могил розміром до 30 метрів кожна і вантажівками звозять тіла загиблих, фактично просто скидаючи їх насипом. Цікава деталь, всі тіла поміщено в пластикові пакети, тобто це знов підтверджує нашу попередню інформацію про накопичування тіл загиблих в іншому місці в районі промзони в Маріуполі. Це прямий доказ військових злочинів і намагання їх приховати", - розповів він.
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Здохните , орки , всі там 100%
Так зачем искать человеческое в кацапах? Зачем пытаться им что-то объяснить, показать, доказать? Кацапов надо просто уничтожать. Уничтожать всех и везде. Кацап это антропоморфное сатанинское чудовище, которое питается человеческими страданиями.
НАЙБІЛЬШ АДЕКВАТНИМ ПОКАРАННЯМ ЗА ЗДІЙСНЕНІ ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ ТА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЛЮДСТВА Є ЗНИЩЕННЯ РФ ЯК СУБ'ЄКТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН З ВИДІЛЕННЯМ НАЦІОНАЛЬНО-ЕТНІЧНИХ ФОРМУВАНЬ В МЕЖАХ ЇХ ТЕРИТОРІЙ ІСТОРИЧНОГО ФОРМУВАННЯ!
"Хотіла померти швидко": 17-річна дівчина з Маріуполя розповіла про пережитий жах"
https://www.google.com/amp/s/www.unian.ua/society/hotila-pomerti-shvidko-17-richna-divchina-z-mariupolya-rozpovila-pro-perezhitiy-zhah-novini-ukrajini-amp-11791719.html