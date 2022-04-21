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Окупанти вивезли з музею медальєрного мистецтва в Маріуполі унікальну колекцію. ФОТОрепортаж
У Маріуполі російські загарбники вивезли унікальну колекцію Юхима Харабета з музею медальєрного мистецтва.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомила Маріупольська міська рада.
"Загарбники крадуть культурне надбання Маріуполя. Унікальну колекцію Юхима Харабета з маріупольського музею медальєрного мистецтва окупанти вивезли до Донецька", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що цей музей налічував понад 700 експонатів, розміщених на 16 стендах. Усі витвори були раніше передані в дар музею дружиною митця – народною артисткою України Світланою Отченашенко-Харабет. Вона загинула у блокадному Маріуполі в квітні 2022 року.
Топ коментарі
+24 botoks
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Надо на весь мир опозорить рашу- воровку
а то Бербок разглядывала украинские картины и иконы и думала, что это кацапские и такая культурная раша
в 1939 році, після нападу на Польщу, письменник Толстой, який жив на дачі НКВД за кошт держави, приїхав у супроводі взводу НКВд і пограбував Олеський замок. І потім усій Москві хвастався, який він колекціонер. Правда, після його смерті, всі дружини почали спорити за спадщину, тоді НКВД визнало все це державною власністю, бо дача то таки НКВД. НКВД, обшуковуючи дачу маршала жори, написало, що там не знайшли жодної книжки на російській мові, все виключно на німецькій, бо вкрадене в Німеччині.
-А патамушо руководство музея ещё в январе сибло за границу..