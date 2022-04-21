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Окупанти вивезли з музею медальєрного мистецтва в Маріуполі унікальну колекцію. ФОТОрепортаж

У Маріуполі російські загарбники вивезли унікальну колекцію Юхима Харабета з музею медальєрного мистецтва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомила Маріупольська міська рада.

"Загарбники крадуть культурне надбання Маріуполя. Унікальну колекцію Юхима Харабета з маріупольського музею медальєрного мистецтва окупанти вивезли до Донецька", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей музей налічував понад 700 експонатів, розміщених на 16 стендах. Усі витвори були раніше передані в дар музею дружиною митця – народною артисткою України Світланою Отченашенко-Харабет. Вона загинула у блокадному Маріуполі в квітні 2022 року.

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Окупанти вивезли з музею медальєрного мистецтва в Маріуполі унікальну колекцію 01

Окупанти вивезли з музею медальєрного мистецтва в Маріуполі унікальну колекцію 02

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Окупанти вивезли з музею медальєрного мистецтва в Маріуполі унікальну колекцію 03

Окупанти вивезли з музею медальєрного мистецтва в Маріуполі унікальну колекцію 04

Окупанти вивезли з музею медальєрного мистецтва в Маріуполі унікальну колекцію 05

Автор: 

Маріуполь (3235) музей (441)


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Топ коментарі
+24
мародеры
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21.04.2022 17:00
+19
На время войны имеет смысл вывезти за рубеж на хранение все, что имеет художественную ценность. Особенно это касается всего, что связано с историей Украины. Т34 и всякие ИС вывозить не надо. Не забыть про золотой и валютный запас. Это все должно храниться так, чтобы ни при каких обстоятельствах не попало в руки кацапью.
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21.04.2022 17:02
+17
В Третьяковке половина экземлпляров своровано в Украине .
Надо на весь мир опозорить рашу- воровку
а то Бербок разглядывала украинские картины и иконы и думала, что это кацапские и такая культурная раша
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21.04.2022 17:26
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мародеры
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21.04.2022 17:00 Відповісти
********, убить... раша - страна шариковых и швондеров
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21.04.2022 17:02 Відповісти
На время войны имеет смысл вывезти за рубеж на хранение все, что имеет художественную ценность. Особенно это касается всего, что связано с историей Украины. Т34 и всякие ИС вывозить не надо. Не забыть про золотой и валютный запас. Это все должно храниться так, чтобы ни при каких обстоятельствах не попало в руки кацапью.
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21.04.2022 17:02 Відповісти
Странно, что эти уникальные коллекции оказались ненужными украинским чиновникам. Или им были важнее их собственные шкуры
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21.04.2022 17:19 Відповісти
готувалися до шашлику, США вважали за тих, хто руйнує економіку побудовану на асфальті дурним пророкуванням війни. ЗЕбіли, що з них узяти?
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21.04.2022 17:46 Відповісти
Ну что скажешь руzкий мир. Если не украл не зачет.
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21.04.2022 17:02 Відповісти
Ну что скажешь руzкий мир. Если не украл не зачет.
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21.04.2022 17:03 Відповісти
Полная бесхозяйственность зеленой шушеры. С 24 февраля можно было организовать эвакуацию не только этого музея. Но у клоунов все через задницу...
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21.04.2022 17:23 Відповісти
В Третьяковке половина экземлпляров своровано в Украине .
Надо на весь мир опозорить рашу- воровку
а то Бербок разглядывала украинские картины и иконы и думала, что это кацапские и такая культурная раша
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21.04.2022 17:26 Відповісти
Всё больше и больше хочется скинуть бомбу на москву, по большому скоплению животных.
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21.04.2022 17:27 Відповісти
Зате велике будівництво , дороги і 95 притон весело живуть
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21.04.2022 17:29 Відповісти
На кацапии все музеи наварованным забиты.
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21.04.2022 17:33 Відповісти
Український уряд знав про напад рашистів заздалегідь. Але щоб уникути паніки серед мирного населення нічогісінько не зробив. заява Арестовича. І навіть похоже що спеціально заманили розмінувавши території між окупованим Кримом і поки що окупованим Херсоном. Так що це ніяка не зрада, а перемога. Тих 73 % які прогосували за Зеленського і його велике будівництво!
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21.04.2022 17:35 Відповісти
да ценная медаль, аллюминий
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21.04.2022 17:42 Відповісти
и шо за 50 днів небуло можливості заховати???
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21.04.2022 17:44 Відповісти
любое культурное наследие имеющее историческую или художественную ценность... у варваров и мародеров бесследно пропадет...от слова совсем...
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21.04.2022 17:45 Відповісти
металла в рашке нету, челюсти себе орки делают и пластины на башке, чтоб член прилипал хорошо
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21.04.2022 17:45 Відповісти
вони завжди крали і будуть красти. Звезуть все в запасники Ермітажу а потім мединський і йому подібні вкрадуть, якщо сподобається. За кордон не вивезуть. І будуть хвастатись один перед другим, які ми молодці.
в 1939 році, після нападу на Польщу, письменник Толстой, який жив на дачі НКВД за кошт держави, приїхав у супроводі взводу НКВд і пограбував Олеський замок. І потім усій Москві хвастався, який він колекціонер. Правда, після його смерті, всі дружини почали спорити за спадщину, тоді НКВД визнало все це державною власністю, бо дача то таки НКВД. НКВД, обшуковуючи дачу маршала жори, написало, що там не знайшли жодної книжки на російській мові, все виключно на німецькій, бо вкрадене в Німеччині.
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21.04.2022 17:47 Відповісти
http://violity.com/106837916-nastolnaya-medal-zhdanov-mariupol-200-let/?utm_source=other_seller_items&utm_medium=nastolnaya-medal-zhdanov-mariupol-200-let&utm_campaign=45uah
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21.04.2022 17:48 Відповісти
А я скажу так, не вивезли, а самі про@бали! Якого біса такі речі взагалі робили там? Їх треба було давно забрати до Київа, і зберігати там, поки не здохне останній москаль.
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21.04.2022 17:59 Відповісти
велика реставрація от зе
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21.04.2022 18:08 Відповісти
Почнем з того що під стінами кремля досі стоїть трофейна гармата з клеймом Івана Мазепи. А десь в рашці висить колокол з таким самим клеймом. А скільки подібного рашисти вкрали і вивезли з інших маєтків репресованих- Полуботків, Апостолів...
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21.04.2022 18:08 Відповісти
І взагалі, мошква в 1919 році вкрала в України цілу Стародубщину, не те що якісь матеріальні цінності
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21.04.2022 18:09 Відповісти
Не вижу ничего плохого, если на маскве загорится третьяковка, бааальшой тиянтер или оружейная палата. Хотя... почему ИЛИ? И !!!
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21.04.2022 18:19 Відповісти
тот же вопрос -почему не эвакуировали хотя бы на ЗУ .?
-А патамушо руководство музея ещё в январе сибло за границу..
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21.04.2022 18:35 Відповісти
ВОПРОС КОГДА ВЫВЕЗЛИ И ПОЧЕМУ НА ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ ОПУБЛИКОВАЛИ !?
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21.04.2022 20:16 Відповісти
обычные древние варвары.
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22.04.2022 03:38 Відповісти
 
 