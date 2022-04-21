Окупанти вивезли з музею медальєрного мистецтва в Маріуполі унікальну колекцію. ФОТОрепортаж

У Маріуполі російські загарбники вивезли унікальну колекцію Юхима Харабета з музею медальєрного мистецтва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомила Маріупольська міська рада.

"Загарбники крадуть культурне надбання Маріуполя. Унікальну колекцію Юхима Харабета з маріупольського музею медальєрного мистецтва окупанти вивезли до Донецька", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей музей налічував понад 700 експонатів, розміщених на 16 стендах. Усі витвори були раніше передані в дар музею дружиною митця – народною артисткою України Світланою Отченашенко-Харабет. Вона загинула у блокадному Маріуполі в квітні 2022 року.

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