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Оккупанты вывезли из музея медальерного искусства в Мариуполе уникальную коллекцию. ФОТОрепортаж

В Мариуполе российские захватчики вывезли уникальную коллекцию Ефима Харабета из музея медальерного искусства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил Мариупольский городской совет.

"Захватчики воруют культурное достояние Мариуполя. Уникальную коллекцию Ефима Харабета из мариупольского музея медальерного искусства оккупанты вывезли в Донецк", - говорится в сообщении.

Этот музей насчитывал более 700 экспонатов, размещенных на 16 стендах. Все произведения были переданы в дар музею женой художника – народной артисткой Украины Светланой Отченашенко-Харабет. Она погибла в блокадном Мариуполе в апреле 2022 года.

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Оккупанты вывезли из музея медальерного искусства в Мариуполе уникальную коллекцию 01

Оккупанты вывезли из музея медальерного искусства в Мариуполе уникальную коллекцию 02

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Оккупанты вывезли из музея медальерного искусства в Мариуполе уникальную коллекцию 03

Оккупанты вывезли из музея медальерного искусства в Мариуполе уникальную коллекцию 04

Оккупанты вывезли из музея медальерного искусства в Мариуполе уникальную коллекцию 05

Мариуполь (5717) музей (723)


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Топ комментарии
+24
мародеры
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21.04.2022 17:00
+19
На время войны имеет смысл вывезти за рубеж на хранение все, что имеет художественную ценность. Особенно это касается всего, что связано с историей Украины. Т34 и всякие ИС вывозить не надо. Не забыть про золотой и валютный запас. Это все должно храниться так, чтобы ни при каких обстоятельствах не попало в руки кацапью.
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21.04.2022 17:02
+17
В Третьяковке половина экземлпляров своровано в Украине .
Надо на весь мир опозорить рашу- воровку
а то Бербок разглядывала украинские картины и иконы и думала, что это кацапские и такая культурная раша
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21.04.2022 17:26
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мародеры
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21.04.2022 17:00 Ответить
********, убить... раша - страна шариковых и швондеров
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21.04.2022 17:02 Ответить
На время войны имеет смысл вывезти за рубеж на хранение все, что имеет художественную ценность. Особенно это касается всего, что связано с историей Украины. Т34 и всякие ИС вывозить не надо. Не забыть про золотой и валютный запас. Это все должно храниться так, чтобы ни при каких обстоятельствах не попало в руки кацапью.
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21.04.2022 17:02 Ответить
Странно, что эти уникальные коллекции оказались ненужными украинским чиновникам. Или им были важнее их собственные шкуры
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21.04.2022 17:19 Ответить
готувалися до шашлику, США вважали за тих, хто руйнує економіку побудовану на асфальті дурним пророкуванням війни. ЗЕбіли, що з них узяти?
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21.04.2022 17:46 Ответить
Ну что скажешь руzкий мир. Если не украл не зачет.
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21.04.2022 17:02 Ответить
Ну что скажешь руzкий мир. Если не украл не зачет.
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21.04.2022 17:03 Ответить
Полная бесхозяйственность зеленой шушеры. С 24 февраля можно было организовать эвакуацию не только этого музея. Но у клоунов все через задницу...
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21.04.2022 17:23 Ответить
В Третьяковке половина экземлпляров своровано в Украине .
Надо на весь мир опозорить рашу- воровку
а то Бербок разглядывала украинские картины и иконы и думала, что это кацапские и такая культурная раша
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21.04.2022 17:26 Ответить
Всё больше и больше хочется скинуть бомбу на москву, по большому скоплению животных.
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21.04.2022 17:27 Ответить
Зате велике будівництво , дороги і 95 притон весело живуть
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21.04.2022 17:29 Ответить
На кацапии все музеи наварованным забиты.
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21.04.2022 17:33 Ответить
Український уряд знав про напад рашистів заздалегідь. Але щоб уникути паніки серед мирного населення нічогісінько не зробив. заява Арестовича. І навіть похоже що спеціально заманили розмінувавши території між окупованим Кримом і поки що окупованим Херсоном. Так що це ніяка не зрада, а перемога. Тих 73 % які прогосували за Зеленського і його велике будівництво!
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21.04.2022 17:35 Ответить
да ценная медаль, аллюминий
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21.04.2022 17:42 Ответить
и шо за 50 днів небуло можливості заховати???
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21.04.2022 17:44 Ответить
любое культурное наследие имеющее историческую или художественную ценность... у варваров и мародеров бесследно пропадет...от слова совсем...
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21.04.2022 17:45 Ответить
металла в рашке нету, челюсти себе орки делают и пластины на башке, чтоб член прилипал хорошо
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21.04.2022 17:45 Ответить
вони завжди крали і будуть красти. Звезуть все в запасники Ермітажу а потім мединський і йому подібні вкрадуть, якщо сподобається. За кордон не вивезуть. І будуть хвастатись один перед другим, які ми молодці.
в 1939 році, після нападу на Польщу, письменник Толстой, який жив на дачі НКВД за кошт держави, приїхав у супроводі взводу НКВд і пограбував Олеський замок. І потім усій Москві хвастався, який він колекціонер. Правда, після його смерті, всі дружини почали спорити за спадщину, тоді НКВД визнало все це державною власністю, бо дача то таки НКВД. НКВД, обшуковуючи дачу маршала жори, написало, що там не знайшли жодної книжки на російській мові, все виключно на німецькій, бо вкрадене в Німеччині.
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21.04.2022 17:47 Ответить
http://violity.com/106837916-nastolnaya-medal-zhdanov-mariupol-200-let/?utm_source=other_seller_items&utm_medium=nastolnaya-medal-zhdanov-mariupol-200-let&utm_campaign=45uah
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21.04.2022 17:48 Ответить
А я скажу так, не вивезли, а самі про@бали! Якого біса такі речі взагалі робили там? Їх треба було давно забрати до Київа, і зберігати там, поки не здохне останній москаль.
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21.04.2022 17:59 Ответить
велика реставрація от зе
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21.04.2022 18:08 Ответить
Почнем з того що під стінами кремля досі стоїть трофейна гармата з клеймом Івана Мазепи. А десь в рашці висить колокол з таким самим клеймом. А скільки подібного рашисти вкрали і вивезли з інших маєтків репресованих- Полуботків, Апостолів...
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21.04.2022 18:08 Ответить
І взагалі, мошква в 1919 році вкрала в України цілу Стародубщину, не те що якісь матеріальні цінності
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21.04.2022 18:09 Ответить
Не вижу ничего плохого, если на маскве загорится третьяковка, бааальшой тиянтер или оружейная палата. Хотя... почему ИЛИ? И !!!
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21.04.2022 18:19 Ответить
тот же вопрос -почему не эвакуировали хотя бы на ЗУ .?
-А патамушо руководство музея ещё в январе сибло за границу..
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21.04.2022 18:35 Ответить
ВОПРОС КОГДА ВЫВЕЗЛИ И ПОЧЕМУ НА ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ ОПУБЛИКОВАЛИ !?
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21.04.2022 20:16 Ответить
обычные древние варвары.
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22.04.2022 03:38 Ответить
 
 