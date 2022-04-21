Оккупанты вывезли из музея медальерного искусства в Мариуполе уникальную коллекцию. ФОТОрепортаж
В Мариуполе российские захватчики вывезли уникальную коллекцию Ефима Харабета из музея медальерного искусства.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил Мариупольский городской совет.
"Захватчики воруют культурное достояние Мариуполя. Уникальную коллекцию Ефима Харабета из мариупольского музея медальерного искусства оккупанты вывезли в Донецк", - говорится в сообщении.
Этот музей насчитывал более 700 экспонатов, размещенных на 16 стендах. Все произведения были переданы в дар музею женой художника – народной артисткой Украины Светланой Отченашенко-Харабет. Она погибла в блокадном Мариуполе в апреле 2022 года.
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Надо на весь мир опозорить рашу- воровку
а то Бербок разглядывала украинские картины и иконы и думала, что это кацапские и такая культурная раша
в 1939 році, після нападу на Польщу, письменник Толстой, який жив на дачі НКВД за кошт держави, приїхав у супроводі взводу НКВд і пограбував Олеський замок. І потім усій Москві хвастався, який він колекціонер. Правда, після його смерті, всі дружини почали спорити за спадщину, тоді НКВД визнало все це державною власністю, бо дача то таки НКВД. НКВД, обшуковуючи дачу маршала жори, написало, що там не знайшли жодної книжки на російській мові, все виключно на німецькій, бо вкрадене в Німеччині.
-А патамушо руководство музея ещё в январе сибло за границу..