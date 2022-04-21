Оккупанты вывезли из музея медальерного искусства в Мариуполе уникальную коллекцию. ФОТОрепортаж

В Мариуполе российские захватчики вывезли уникальную коллекцию Ефима Харабета из музея медальерного искусства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил Мариупольский городской совет.

"Захватчики воруют культурное достояние Мариуполя. Уникальную коллекцию Ефима Харабета из мариупольского музея медальерного искусства оккупанты вывезли в Донецк", - говорится в сообщении.

Этот музей насчитывал более 700 экспонатов, размещенных на 16 стендах. Все произведения были переданы в дар музею женой художника – народной артисткой Украины Светланой Отченашенко-Харабет. Она погибла в блокадном Мариуполе в апреле 2022 года.

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