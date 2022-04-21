Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Село Горенка під Києвом майже повністю зруйноване в результаті російської військової агресії в регіоні. За даними ООН, пошкодження спостерігаються майже на 80% території населеного пункту.

Про це у репортажі кореспонтдента Цензор.НЕТ.





























Також дивіться: Зруйнований окупантами міст через Ірпінь. ФОТОрепортаж































































Також дивіться: Розстріляний пам'ятник Шевченку, обгорілі авто, підбита ворожа техніка, суцільні руїни - Бородянка після окупації. ФОТОрепортаж





























































































Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищена окупантами "Мрія". ФОТОрепортаж з Гостомеля

















































































Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ