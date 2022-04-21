Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Село Горенка під Києвом майже повністю зруйноване в результаті російської військової агресії в регіоні. За даними ООН, пошкодження спостерігаються майже на 80% території населеного пункту.
Про це у репортажі кореспонтдента Цензор.НЕТ.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Бабуся, одинокі котики, собачки, дерево в цвіту і ще одна кухонна шафка, яка вберегла своє начиння.
Господи, захисти світ від "россійско-путінського міра".
Димохід і обрізане дерево-символічно.
А знищення обличчя Іісуса Христа показує ясно, які з москалів християни.
Вчинки окупантів явно показали їх гнилу натуру і несправжність їхнього побєдобєсія і православія.
Як були ордою в ХІІІ столітті - так ордою і залишилися.