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Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Село Горенка під Києвом майже повністю зруйноване в результаті російської військової агресії в регіоні. За даними ООН, пошкодження спостерігаються майже на 80% території населеного пункту.

Про це у репортажі кореспонтдента Цензор.НЕТ.

Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 01
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 02
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 03
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 04
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 05
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 06
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 07
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 08
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 09
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 10

Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 11
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 12
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 13

Також дивіться: Зруйнований окупантами міст через Ірпінь. ФОТОрепортаж

Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 14
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 15
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 16
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 17

Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 18
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 19
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 20
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 21
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 22
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 23
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 24
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 25
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 26
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 27
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 28
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 29
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 30
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 31
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 32
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 33
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 34
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 35

Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 36
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 37

Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 38
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 39
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 40
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 41

Також дивіться: Розстріляний пам'ятник Шевченку, обгорілі авто, підбита ворожа техніка, суцільні руїни - Бородянка після окупації. ФОТОрепортаж


Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 42
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 43
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 44
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 45
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 46
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 47
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 48
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 49
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 50
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 51
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 52
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 53

Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 54

Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 55
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 56

Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 57
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 58
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 59
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 60
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 61
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 62

Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 63


Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 64
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 65
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 66

Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 67
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 68

Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 69
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 70
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 71
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 72
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 73
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 74
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 75
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 76
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 77
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 78

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищена окупантами "Мрія". ФОТОрепортаж з Гостомеля

Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 79
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 80
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 81
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 82
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 83
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 84
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 85
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 86

Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 87
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 88
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 89
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 90
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 91
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 92
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 93
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 94
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 95
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 96
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 97
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 98
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 99
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 100
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 101
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 102
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 103
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 104
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 105
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 106
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 107
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 108
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 109
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 110
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 111
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 112
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 113

Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 114
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 115
Зруйноване окупантами селище Горенка у передмісті Києва 116

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Київська область (4042) обстріл (28672) Богачук Олег (1457)


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Боже милий.
Бабуся, одинокі котики, собачки, дерево в цвіту і ще одна кухонна шафка, яка вберегла своє начиння.
Господи, захисти світ від "россійско-путінського міра".
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21.04.2022 20:04 Відповісти
Нужно что б Европа экстрадировала в Украину всех шалав и ********* *****, которые еще не свалили в парашу. Будем их тут пытать на камеру и касеты отправлять плешивой *******!!!
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21.04.2022 20:07 Відповісти
Вчора був там. Нам потрібна лише Перемога.
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21.04.2022 20:11 Відповісти
Котики живі.Абрикоса цвіте.Відбудуємо.
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21.04.2022 20:17 Відповісти
Після відновлення села той памятник лишити в такому вигляді,тільки доповнити,хто коли.
Димохід і обрізане дерево-символічно.
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21.04.2022 21:07 Відповісти
Пам'ятник радянському солдату розстріляли прямо в серце. При чому це не випадкове попадання - ціли ли з БМП чи БМД (воронки безпосередньо біля пам'ятника немає). Причому по реквізиту солдата і датам 1941 - 1945 на стіні переплутати з чимось іншим неможливо. Ось і вся красна ціна їхньому "Дєди воєвалі".....
А знищення обличчя Іісуса Христа показує ясно, які з москалів християни.
Вчинки окупантів явно показали їх гнилу натуру і несправжність їхнього побєдобєсія і православія.
Як були ордою в ХІІІ столітті - так ордою і залишилися.
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22.04.2022 16:31 Відповісти
 
 