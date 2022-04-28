На Луганщині через обстріли знищено 13 будинків, - Гайдай. ФОТОрепортаж

У результаті обстрілів населених пунктів Луганської області минулої доби знищено 13 будинків.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

Потужні обстріли Лисичанська – там знищено 13 будинків. Місто страждало від вогню росіян протягом всієї доби 27 квітня. (…) Займання через обстріл проходять майже на всій території (міста – ІФ), а це практично 100 кв. км. Так, минулої ночі сталося потрапляння у два будинки – загасили. Набагато складніша ситуація була вдень, коли полум’я охопило одразу всім будинків. А вже під вечір росіяни влучили ще у три", - написав Гайдай у телеграмі.

Також він повідомив, що "три будинки зайнялися в Новодружеську, у Сєвєродонецьку – магазин, у Гірському – столярна майстерня та трансформатор, який вже неможливо відремонтувати. Об'єкт повністю знищений – люди будуть без світла та мобільного зв'язку". Загалом за добу в області було ліквідовано 21 пожежу, яка виникла в результаті обстрілу.

