На Луганщині через обстріли знищено 13 будинків, - Гайдай. ФОТОрепортаж

У результаті обстрілів населених пунктів Луганської області минулої доби знищено 13 будинків.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

Потужні обстріли Лисичанська – там знищено 13 будинків. Місто страждало від вогню росіян протягом всієї доби 27 квітня. (…) Займання через обстріл проходять майже на всій території (міста – ІФ), а це практично 100 кв. км. Так, минулої ночі сталося потрапляння у два будинки – загасили. Набагато складніша ситуація була вдень, коли полум’я охопило одразу всім будинків. А вже під вечір росіяни влучили ще у три", - написав Гайдай у телеграмі.

Також він повідомив, що "три будинки зайнялися в Новодружеську, у Сєвєродонецьку – магазин, у Гірському – столярна майстерня та трансформатор, який вже неможливо відремонтувати. Об'єкт повністю знищений – люди будуть без світла та мобільного зв'язку". Загалом за добу в області було ліквідовано 21 пожежу, яка виникла в результаті обстрілу.

Дивіться: Війська РФ завдали авіаудару по Гірській громаді на Луганщині, безліч руйнувань, щонайменше одна людина загинула, - ОВА. ФОТО

На Луганщині через обстріли знищено 13 будинків, - Гайдай 01
На Луганщині через обстріли знищено 13 будинків, - Гайдай 02
На Луганщині через обстріли знищено 13 будинків, - Гайдай 03
На Луганщині через обстріли знищено 13 будинків, - Гайдай 04
На Луганщині через обстріли знищено 13 будинків, - Гайдай 05

