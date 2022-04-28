Внаслідок ракетних обстрілів Києва постраждало 10 людей, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Внаслідок ракетного обстрілу Києва травмовано 10 людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС.
У повідомленні зазначається: "У Києві внаслідок ворожого обстрілу частково зруйновано житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу
28 квітня о 20:13 до ДСНС у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в Шевченківському районі столиці. Внаслідок ворожого обстрілу, сталося загоряння у 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 1 та 2 поверхів.
О 21:25 пожежу ліквідовано на загальній площі 100 кв. м. На місці проводяться пошуково-рятувальні роботи.
За попередніми даними, врятовано 5 осіб, постраждали - 10 . Інформація уточнюється.
До ліквідації наслідків залучались 12 од. пожежної техніки та 98 чол. особового складу ДСНС".
За що ?
Адже ми мирна , спокійна і толерантна нація , отож поясни , падлюко ,
за що ?
Бандерівці, ну шо з нас візьмеш
Будинки ми відбудуємо, Генсека обтрусимо, а от росіяни повернуть собі статус людей точно не в цьому поколінні. https://t.me/nuts_roses/855 https://t.me/nuts_roses/855
Це про що - ми знову будемо дружити з бєлорашкою?
То тіпа щоб ми "личную неприязнь" до бєларашки не відчували, то Тоха бреше?