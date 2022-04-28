Внаслідок ракетних обстрілів Києва постраждало 10 людей, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Внаслідок ракетного обстрілу Києва травмовано 10 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС.

У повідомленні зазначається: "У Києві внаслідок ворожого обстрілу частково зруйновано житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу

28 квітня о 20:13 до ДСНС у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в Шевченківському районі столиці. Внаслідок ворожого обстрілу, сталося загоряння у 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 1 та 2 поверхів.

О 21:25 пожежу ліквідовано на загальній площі 100 кв. м. На місці проводяться пошуково-рятувальні роботи.

За попередніми даними, врятовано 5 осіб, постраждали - 10 . Інформація уточнюється.

До ліквідації наслідків залучались 12 од. пожежної техніки та 98 чол. особового складу ДСНС".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У центрі Києва пролунали сильні вибухи. ВIДЕО









