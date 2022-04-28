УКР
20 155 16

Внаслідок ракетних обстрілів Києва постраждало 10 людей, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Внаслідок ракетного обстрілу Києва травмовано 10 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС.

У повідомленні зазначається: "У Києві внаслідок ворожого обстрілу частково зруйновано житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу

28 квітня о 20:13 до ДСНС у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в Шевченківському районі столиці. Внаслідок ворожого обстрілу, сталося загоряння у 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 1 та 2 поверхів.

О 21:25 пожежу ліквідовано на загальній площі 100 кв. м. На місці проводяться пошуково-рятувальні роботи.

За попередніми даними, врятовано 5 осіб, постраждали - 10 . Інформація уточнюється.

До ліквідації наслідків залучались 12 од. пожежної техніки та 98 чол. особового складу ДСНС".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У центрі Києва пролунали сильні вибухи. ВIДЕО

Внаслідок ракетних обстрілів Києва постраждало 10 людей, - ДСНС 01
Внаслідок ракетних обстрілів Києва постраждало 10 людей, - ДСНС 02
Внаслідок ракетних обстрілів Києва постраждало 10 людей, - ДСНС 03
Внаслідок ракетних обстрілів Києва постраждало 10 людей, - ДСНС 04
Внаслідок ракетних обстрілів Києва постраждало 10 людей, - ДСНС 05

Автор: 

Київ (20031) обстріл (30389) ракети (4144) ДСНС (5245) Повітряні атаки на Київ (915)
+18
Шарахнути ракетами по Києву, коли у нас тут діючий Генсек ООН у вікно виглядає і одночасно Конгрес США голосує ленд-ліз.

Будинки ми відбудуємо, Генсека обтрусимо, а от росіяни повернуть собі статус людей точно не в цьому поколінні. https://t.me/nuts_roses/855 https://t.me/nuts_roses/855

показати весь коментар
28.04.2022 23:39 Відповісти
+12
Тому, що саме існування українців руйнує вигадану московитами історію їх величи, древності, належності до європейських народів взагалі і до слов'ян конкретно. За 300 років брехні світу вони самі повірили в неї, а українці все те руйнують самим своїм існуванням.
Бандерівці, ну шо з нас візьмеш
показати весь коментар
28.04.2022 23:50 Відповісти
+7
******** мокшанські. І для вас заготовлена Божа кара. Вашими ********* ракетами, котрі сьогодні пролетіли над моїм домом і вдарили по Шевченківському районі столиці, УКРАЇНЦІВ не злякати. Надіюсь ******** кацапські вже скоро, ви будете вгризатися у землю мордякою при вибухах українських ракет в запоребріковой області.
показати весь коментар
28.04.2022 23:38 Відповісти
Коментувати
Путін - Макрону: жодних ракетних обстрілів Києва та інших міст немає.
показати весь коментар
28.04.2022 23:29 Відповісти
Путлєр - подонок і кривавий вбивця , за що ти тварюка вбиваєш украінців ?
За що ?

Адже ми мирна , спокійна і толерантна нація , отож поясни , падлюко ,
за що ?
показати весь коментар
28.04.2022 23:34 Відповісти
******** мокшанські. І для вас заготовлена Божа кара. Вашими ********* ракетами, котрі сьогодні пролетіли над моїм домом і вдарили по Шевченківському районі столиці, УКРАЇНЦІВ не злякати. Надіюсь ******** кацапські вже скоро, ви будете вгризатися у землю мордякою при вибухах українських ракет в запоребріковой області.
показати весь коментар
28.04.2022 23:38 Відповісти
Як на мене, не треба сподіватися на божу кару, треба карати тут і зАраз
показати весь коментар
29.04.2022 00:07 Відповісти
Недостают ракеты, но можно безопасно и дешевле 6млн $ стоимости ракеты, пускать поезда под откос по всему **********, за каждый ракетный удар по городам Украины.
показати весь коментар
28.04.2022 23:46 Відповісти
Трубопроводы нефти и газа должны перестать качать.
показати весь коментар
28.04.2022 23:48 Відповісти
Цікаво, декілька моїх сусідів бачили, як ракети летіли в Київ з півночі, з боку бєлорашкі, а Тоха Геращенко топить, що вони летіли з Чорного моря...
Це про що - ми знову будемо дружити з бєлорашкою?
То тіпа щоб ми "личную неприязнь" до бєларашки не відчували, то Тоха бреше?
показати весь коментар
28.04.2022 23:48 Відповісти
Возмездие кругом и неотвратимо.
показати весь коментар
28.04.2022 23:49 Відповісти
Обстрелять Киев во время визита генсека ООН - это прелестно! Надо больше трэша, больше угара, больше безумия. Обязательно в присутствии важных заграничных гостей, что б никто в мире не сомневался, что существование россии несет угрозу уничтожения всей планете, а не только какой то там никому в мире не нужной и неизвестной, до недавнего времени, Украине. Путин, пожалуйста, не останавливайся. Даже подскажу - можешь скинуть ракету на посольство какой нибудь крупной европейской страны, выбирай на свой вкус. Ну или совсем беспроигрышный вариант - разбомбить базу нато в той же стране, желательно тактическим ЯО. Тогда точно все испугаются, дадут заднюю и станут разговаривать с россией исключительно стоя на коленях Можешь не сомневаться!
показати весь коментар
29.04.2022 01:50 Відповісти
****** РОССИЙСИКЕ ГОРОДА ВСЕМ ЧТО ЕСТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
29.04.2022 03:38 Відповісти
Цікаво, що потрапили саме у нижні поверхи. Чи то дім так розташований унікально, чи ракети пускали аби-куди.
показати весь коментар
29.04.2022 09:12 Відповісти
 
 