Вследствие ракетных обстрелов Киева пострадали 10 человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Вследствие ракетных обстрелов Киева травмированы 10 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС.
В сообщении отмечается: "В Киеве вследствие вражеских обстрелов частично разрушен жилой дом. Спасатели ликвидировали пожар.
28 апреля в 20:13 в ГСЧС в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы. В результате вражеских обстрелов произошло возгорание в 25-этажном жилом доме с частичным разрушением 1 и 2 этажей.
В 21:25 пожар ликвидирован на общей площади 100 кв. м. На месте производятся поисково-спасательные работы.
По предварительным данным, спасены 5 человек, пострадали - 10 человек. Информация уточняется.
К ликвидации последствий привлекались 12 ед. пожарной техники и 98 человек личного состава ГСЧС.
За що ?
Адже ми мирна , спокійна і толерантна нація , отож поясни , падлюко ,
за що ?
Бандерівці, ну шо з нас візьмеш
Будинки ми відбудуємо, Генсека обтрусимо, а от росіяни повернуть собі статус людей точно не в цьому поколінні. https://t.me/nuts_roses/855 https://t.me/nuts_roses/855
Це про що - ми знову будемо дружити з бєлорашкою?
То тіпа щоб ми "личную неприязнь" до бєларашки не відчували, то Тоха бреше?