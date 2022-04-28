РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10615 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
20 155 16

Вследствие ракетных обстрелов Киева пострадали 10 человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Вследствие ракетных обстрелов Киева травмированы 10 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС.

В сообщении отмечается: "В Киеве вследствие вражеских обстрелов частично разрушен жилой дом. Спасатели ликвидировали пожар.

28 апреля в 20:13 в ГСЧС в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы. В результате вражеских обстрелов произошло возгорание в 25-этажном жилом доме с частичным разрушением 1 и 2 этажей.

В 21:25 пожар ликвидирован на общей площади 100 кв. м. На месте производятся поисково-спасательные работы.

По предварительным данным, спасены 5 человек, пострадали - 10 человек. Информация уточняется.

К ликвидации последствий привлекались 12 ед. пожарной техники и 98 человек личного состава ГСЧС.

Смотрите также: В центре Киева прозвучали сильные взрывы. ВИДЕО

Автор: 

Киев (26000) обстрел (29065) ракеты (3684) ГСЧС (5102)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Шарахнути ракетами по Києву, коли у нас тут діючий Генсек ООН у вікно виглядає і одночасно Конгрес США голосує ленд-ліз.

Будинки ми відбудуємо, Генсека обтрусимо, а от росіяни повернуть собі статус людей точно не в цьому поколінні. https://t.me/nuts_roses/855 https://t.me/nuts_roses/855

показать весь комментарий
28.04.2022 23:39 Ответить
+12
Тому, що саме існування українців руйнує вигадану московитами історію їх величи, древності, належності до європейських народів взагалі і до слов'ян конкретно. За 300 років брехні світу вони самі повірили в неї, а українці все те руйнують самим своїм існуванням.
Бандерівці, ну шо з нас візьмеш
показать весь комментарий
28.04.2022 23:50 Ответить
+7
******** мокшанські. І для вас заготовлена Божа кара. Вашими ********* ракетами, котрі сьогодні пролетіли над моїм домом і вдарили по Шевченківському районі столиці, УКРАЇНЦІВ не злякати. Надіюсь ******** кацапські вже скоро, ви будете вгризатися у землю мордякою при вибухах українських ракет в запоребріковой області.
показать весь комментарий
28.04.2022 23:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Путін - Макрону: жодних ракетних обстрілів Києва та інших міст немає.
показать весь комментарий
28.04.2022 23:29 Ответить
Путлєр - подонок і кривавий вбивця , за що ти тварюка вбиваєш украінців ?
За що ?

Адже ми мирна , спокійна і толерантна нація , отож поясни , падлюко ,
за що ?
показать весь комментарий
28.04.2022 23:34 Ответить
Тому, що саме існування українців руйнує вигадану московитами історію їх величи, древності, належності до європейських народів взагалі і до слов'ян конкретно. За 300 років брехні світу вони самі повірили в неї, а українці все те руйнують самим своїм існуванням.
Бандерівці, ну шо з нас візьмеш
показать весь комментарий
28.04.2022 23:50 Ответить
******** мокшанські. І для вас заготовлена Божа кара. Вашими ********* ракетами, котрі сьогодні пролетіли над моїм домом і вдарили по Шевченківському районі столиці, УКРАЇНЦІВ не злякати. Надіюсь ******** кацапські вже скоро, ви будете вгризатися у землю мордякою при вибухах українських ракет в запоребріковой області.
показать весь комментарий
28.04.2022 23:38 Ответить
Як на мене, не треба сподіватися на божу кару, треба карати тут і зАраз
показать весь комментарий
29.04.2022 00:07 Ответить
Шарахнути ракетами по Києву, коли у нас тут діючий Генсек ООН у вікно виглядає і одночасно Конгрес США голосує ленд-ліз.

Будинки ми відбудуємо, Генсека обтрусимо, а от росіяни повернуть собі статус людей точно не в цьому поколінні. https://t.me/nuts_roses/855 https://t.me/nuts_roses/855

показать весь комментарий
28.04.2022 23:39 Ответить
Недостают ракеты, но можно безопасно и дешевле 6млн $ стоимости ракеты, пускать поезда под откос по всему **********, за каждый ракетный удар по городам Украины.
показать весь комментарий
28.04.2022 23:46 Ответить
Трубопроводы нефти и газа должны перестать качать.
показать весь комментарий
28.04.2022 23:48 Ответить
Цікаво, декілька моїх сусідів бачили, як ракети летіли в Київ з півночі, з боку бєлорашкі, а Тоха Геращенко топить, що вони летіли з Чорного моря...
Це про що - ми знову будемо дружити з бєлорашкою?
То тіпа щоб ми "личную неприязнь" до бєларашки не відчували, то Тоха бреше?
показать весь комментарий
28.04.2022 23:48 Ответить
Возмездие кругом и неотвратимо.
показать весь комментарий
28.04.2022 23:49 Ответить
Обстрелять Киев во время визита генсека ООН - это прелестно! Надо больше трэша, больше угара, больше безумия. Обязательно в присутствии важных заграничных гостей, что б никто в мире не сомневался, что существование россии несет угрозу уничтожения всей планете, а не только какой то там никому в мире не нужной и неизвестной, до недавнего времени, Украине. Путин, пожалуйста, не останавливайся. Даже подскажу - можешь скинуть ракету на посольство какой нибудь крупной европейской страны, выбирай на свой вкус. Ну или совсем беспроигрышный вариант - разбомбить базу нато в той же стране, желательно тактическим ЯО. Тогда точно все испугаются, дадут заднюю и станут разговаривать с россией исключительно стоя на коленях Можешь не сомневаться!
показать весь комментарий
29.04.2022 01:50 Ответить
****** РОССИЙСИКЕ ГОРОДА ВСЕМ ЧТО ЕСТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
29.04.2022 03:38 Ответить
Цікаво, що потрапили саме у нижні поверхи. Чи то дім так розташований унікально, чи ракети пускали аби-куди.
показать весь комментарий
29.04.2022 09:12 Ответить
 
 