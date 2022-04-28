Вследствие ракетных обстрелов Киева пострадали 10 человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Вследствие ракетных обстрелов Киева травмированы 10 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС.

В сообщении отмечается: "В Киеве вследствие вражеских обстрелов частично разрушен жилой дом. Спасатели ликвидировали пожар.

28 апреля в 20:13 в ГСЧС в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы. В результате вражеских обстрелов произошло возгорание в 25-этажном жилом доме с частичным разрушением 1 и 2 этажей.

В 21:25 пожар ликвидирован на общей площади 100 кв. м. На месте производятся поисково-спасательные работы.

По предварительным данным, спасены 5 человек, пострадали - 10 человек. Информация уточняется.

К ликвидации последствий привлекались 12 ед. пожарной техники и 98 человек личного состава ГСЧС.

