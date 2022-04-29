УКР
10 932 17

Ілон Маск, окрім Starlink, передав Україні станції Tesla Powerwall, - Федоров. ФОТО

Сьогодні дві амбулаторії в Бородянці та Ірпені отримали сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Ілон Маск, окрім Starlink, передав Україні станції Tesla Powerwall, - Федоров 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чергова партія Starlink прибула до України, - Федоров


Ілон Маск, окрім Starlink, передав Україні станції Tesla Powerwall, - Федоров 02

Ці сонячні батареї та генератори здобули велику популярність в Америці. Енергетична система Powerwall має високу автономність і забезпечує резервне живлення під час відключень електрики.

"Це надсучасне обладнання допоможе українцям у тих областях, які найбільше постраждали від російської окупації", - пише Федоров.

Tesla (342) Маск Ілон (703) Федоров Михайло (926)
+20
Ілону Маску-черговий респект...
показати весь коментар
29.04.2022 10:17 Відповісти
+12
Мэй Маск (мама Илона) ... в вышиванке (украинского дизайнера) :
"Мое обращение к моему издателю @galinapadalko, ее читателям, коллегам и всем украинцам. Мы верим в вас и вашу борьбу за свободу. Вы вдохновляете мир своим мужеством. Ты победишь! #StandWithUkraine. - написала Мэй Маск.

https://www.depo.ua/uploads/371942/conversions/7b6fbd4c592d356e087a0f1053751007-wide-big.jpg
показати весь коментар
29.04.2022 10:45 Відповісти
+6
Вы еще координаты дайте бл...
показати весь коментар
29.04.2022 10:18 Відповісти
Коментувати
Ілону Маску-черговий респект...
показати весь коментар
29.04.2022 10:17 Відповісти
Ілон Маск обовʼязково зайде на форум цензор.нет та дізнається про вашу думку
показати весь коментар
29.04.2022 11:12 Відповісти
Якщо Ілон не зайде на форум, я також передам йому подяку від УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 😉
показати весь коментар
29.04.2022 11:46 Відповісти
проекти нових будинків як приватних, так і багатоквартирних мають бути з дахом і стінами із сонячних панелей та повербанків Ілона (без права продаж у мережу надлишків). На будинки 2 види котлів індивідуального опалення- газ та електро. Кацапи мають за все сплатити.
З Ілоном збудувати 4 заводи в Україні:
1. Видуботку літію 50/50
2. Збагачення літію

3. Виробництво батарей до авто.
4. Зборки самих авто

ВВП країни тільки за рахунок цього росте удвічі
показати весь коментар
29.04.2022 12:15 Відповісти
Вы еще координаты дайте бл...
показати весь коментар
29.04.2022 10:18 Відповісти
Мало рашістам унітазов "Церсаніт"..
показати весь коментар
29.04.2022 10:20 Відповісти
А що ти там робиш?
показати весь коментар
29.04.2022 10:25 Відповісти
Федорову треба меньше про Маска згадувати, у нього і так"рейтинг" високий, а якщо стане ще вище, Наш найвеличнійший образиться, і може навіть заборонити співпрацю з Ілоном...
показати весь коментар
29.04.2022 10:24 Відповісти
от якби ще той Starlink був не такий дорогий...наразі, хоча він і присутній в Україні, українцям він такий же не доступний.
показати весь коментар
29.04.2022 10:26 Відповісти
Powerwall is an integrated battery system that stores your solar energy for backup protection, so when the grid goes down your power stays on. Your system detects outages and automatically recharges with sunlight to keep your appliances running for days.
https://www.tesla.com/powerwall
В комплектi
https://www.tesla.com/powerwall

В комплектi
показати весь коментар
29.04.2022 10:33 Відповісти
Дякуємо, пане Маск!
показати весь коментар
29.04.2022 10:39 Відповісти
Мэй Маск (мама Илона) ... в вышиванке (украинского дизайнера) :
"Мое обращение к моему издателю @galinapadalko, ее читателям, коллегам и всем украинцам. Мы верим в вас и вашу борьбу за свободу. Вы вдохновляете мир своим мужеством. Ты победишь! #StandWithUkraine. - написала Мэй Маск.

https://www.depo.ua/uploads/371942/conversions/7b6fbd4c592d356e087a0f1053751007-wide-big.jpg
показати весь коментар
29.04.2022 10:45 Відповісти
вопиющий акт оголтелой русафобии
показати весь коментар
29.04.2022 10:46 Відповісти
Закажите ему НАКОНЕЦ украинский телекомуникационый спутник, который уже не первое десятилетие никак не выведут на геостационарную орбиту, помимо телекомуникации было бы не плохо еще иметь дополнительные опции (визуальное наблюдение Земли камерами с высокочеткой оптикой, метео-мониторинг и другое оборудование для научных данных и иследований)!
показати весь коментар
29.04.2022 10:46 Відповісти
Можно выпросить геостационарную орбита 27°E или 34°E (вроде пока незанятые), Украина располагается между 21-м и 41-м меридианом к востоку от Гринвича!
показати весь коментар
29.04.2022 11:16 Відповісти
Samoe interesnoe uznaem tolko kogda Ukraina otchistit svoju teritoriju ot roZZijskix fashisto-nacistov... Maks serjozno zanilsa etim delom, a unevo vsjo obichno poluchaetsja otlichno... A poka nam pubblicno znat eto i nenado.
показати весь коментар
29.04.2022 11:35 Відповісти
 
 