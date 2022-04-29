10 932 17
Ілон Маск, окрім Starlink, передав Україні станції Tesla Powerwall, - Федоров. ФОТО
Сьогодні дві амбулаторії в Бородянці та Ірпені отримали сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Ці сонячні батареї та генератори здобули велику популярність в Америці. Енергетична система Powerwall має високу автономність і забезпечує резервне живлення під час відключень електрики.
"Це надсучасне обладнання допоможе українцям у тих областях, які найбільше постраждали від російської окупації", - пише Федоров.
Топ коментарі
+20 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар29.04.2022 10:17 Відповісти Посилання
+12 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар29.04.2022 10:45 Відповісти Посилання
+6 Green sheet
показати весь коментар29.04.2022 10:18 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
З Ілоном збудувати 4 заводи в Україні:
1. Видуботку літію 50/50
2. Збагачення літію
3. Виробництво батарей до авто.
4. Зборки самих авто
ВВП країни тільки за рахунок цього росте удвічі
https://www.tesla.com/powerwall
В комплектi
"Мое обращение к моему издателю @galinapadalko, ее читателям, коллегам и всем украинцам. Мы верим в вас и вашу борьбу за свободу. Вы вдохновляете мир своим мужеством. Ты победишь! #StandWithUkraine. - написала Мэй Маск.
https://www.depo.ua/uploads/371942/conversions/7b6fbd4c592d356e087a0f1053751007-wide-big.jpg