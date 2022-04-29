Ілон Маск, окрім Starlink, передав Україні станції Tesla Powerwall, - Федоров. ФОТО

Сьогодні дві амбулаторії в Бородянці та Ірпені отримали сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чергова партія Starlink прибула до України, - Федоров









Ці сонячні батареї та генератори здобули велику популярність в Америці. Енергетична система Powerwall має високу автономність і забезпечує резервне живлення під час відключень електрики.

"Це надсучасне обладнання допоможе українцям у тих областях, які найбільше постраждали від російської окупації", - пише Федоров.