Криптобіржа Binance заблокувала росіянам грошові перекази незалежно від країни резидентства. ФОТО

Один з найбільших світових сервісів обміну криптовалют Binance заблокував перекази та виведення грошей у іноземні банки росіянам незалежно від їх резидентства.

Про це у своєму telegram повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Binance, одна з найбільших світових криптобірж, закрила для росіян перекази та виведення грошей у іноземні банки незалежно від країни резидентства", - пише Федоров. Окрім цього глава Мінцифри опублікував скріншоти листування росіян, які мають акаунти верифіковані, як резиденти ОАЕ, та служби підтримки Binance. росіянам пояснили, що обмеження стосуються навіть тих корисувачів, які народились у РФ.

Також читайте: Донька Пєскова та падчерка Лаврова залишилися без криптогаманців