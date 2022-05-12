УКР
Криптобіржа Binance заблокувала росіянам грошові перекази незалежно від країни резидентства. ФОТО

Один з найбільших світових сервісів обміну криптовалют Binance заблокував перекази та виведення грошей у іноземні банки росіянам незалежно від їх резидентства.

Про це у своєму telegram повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Binance, одна з найбільших світових криптобірж, закрила для росіян перекази та виведення грошей у іноземні банки незалежно від країни резидентства", - пише Федоров. Окрім цього глава Мінцифри опублікував скріншоти листування росіян, які мають акаунти верифіковані, як резиденти ОАЕ, та служби підтримки Binance. росіянам пояснили, що обмеження стосуються навіть тих корисувачів, які народились у РФ.

Криптобіржа Binance заблокувала росіянам грошові перекази незалежно від країни резидентства 01

Також читайте: Донька Пєскова та падчерка Лаврова залишилися без криптогаманців

+25
Кріптобіржі Binance-респект...
12.05.2022 14:52
+9
Так і має бути.
Єдині хороші рузькі вже не жильці на цьому світі. Решта має відповідати за свої злочини.
12.05.2022 14:53
+8
Родился в Рашке?? - переводи лопухи, а не крипту!
12.05.2022 14:54
Кріптобіржі Binance-респект...
12.05.2022 14:52
А зачем кацапам криптовалюта, если у них унитазов нету?
12.05.2022 15:00
Сінгапур також рулить)
12.05.2022 15:07
Так і має бути.
Єдині хороші рузькі вже не жильці на цьому світі. Решта має відповідати за свої злочини.
12.05.2022 14:53 Відповісти
Родился в Рашке?? - переводи лопухи, а не крипту!
12.05.2022 14:54
Лопух для лохов. Жопу только борщевиком вытирать, только хардкор
12.05.2022 15:02
А так же украинцам переводы с банковских карт
12.05.2022 14:57
Кацапам полум"яний привіт. Далі буде.
12.05.2022 14:58
вапєющій акт агалтєлай русафобії
12.05.2022 15:01
Тепер рашистам де б вони не перебували потрібно думати тільки про, те як виплатити репарації Україні,а ті, які скоїли військові злочини можуть вже ніпрощо не думати, а просто чекати коли їх знайдуть!
12.05.2022 15:04
АПЛОДУЮ!
12.05.2022 15:32
12.05.2022 15:53
Ай молодці!!
12.05.2022 15:55
"От региона вашего рождения, дорогой пользователь" - орнул в голосину прямо
12.05.2022 16:01
 
 