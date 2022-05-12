Криптобиржа Binance заблокировала россиянам денежные переводы вне зависимости от страны резидентства. ФОТО

Один из крупнейших мировых сервисов обмена криптовалют Binance заблокировал переводы и вывод денег в иностранные банки россиянам независимо от их резидентства.

Об этом в своем telegram сообщает министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, передает Цензор.НЕТ.

"Binance, одна из крупнейших мировых криптобирж, закрыла для россиян переводы и вывод денег в иностранные банки независимо от страны резидентства", - пишет Федоров.

Кроме этого, глава Минцифры опубликовал скриншоты переписки россиян, у которых аккаунты верифицированы, как разиденты ОАЭ, и службы поддержки Binance. Россиянам объяснили, что ограничения касаются даже тех пользователей, которые родились в РФ.

