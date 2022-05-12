РУС
Криптобиржа Binance заблокировала россиянам денежные переводы вне зависимости от страны резидентства. ФОТО

Один из крупнейших мировых сервисов обмена криптовалют Binance заблокировал переводы и вывод денег в иностранные банки россиянам независимо от их резидентства.

Об этом в своем telegram сообщает министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, передает Цензор.НЕТ.

"Binance, одна из крупнейших мировых криптобирж, закрыла для россиян переводы и вывод денег в иностранные банки независимо от страны резидентства", - пишет Федоров.

Кроме этого, глава Минцифры опубликовал скриншоты переписки россиян, у которых аккаунты верифицированы, как разиденты ОАЭ, и службы поддержки Binance. Россиянам объяснили, что ограничения касаются даже тех пользователей, которые родились в РФ.

Криптобиржа Binance заблокировала россиянам денежные переводы вне зависимости от страны резидентства 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дочь Пескова и падчерица Лаврова остались без крипто-кошельков

+25
Кріптобіржі Binance-респект...
12.05.2022 14:52 Ответить
+9
Так і має бути.
Єдині хороші рузькі вже не жильці на цьому світі. Решта має відповідати за свої злочини.
12.05.2022 14:53 Ответить
+8
Родился в Рашке?? - переводи лопухи, а не крипту!
12.05.2022 14:54 Ответить
Кріптобіржі Binance-респект...
12.05.2022 14:52 Ответить
А зачем кацапам криптовалюта, если у них унитазов нету?
12.05.2022 15:00 Ответить
Сінгапур також рулить)
12.05.2022 15:07 Ответить
Так і має бути.
Єдині хороші рузькі вже не жильці на цьому світі. Решта має відповідати за свої злочини.
12.05.2022 14:53 Ответить
Родился в Рашке?? - переводи лопухи, а не крипту!
12.05.2022 14:54 Ответить
Лопух для лохов. Жопу только борщевиком вытирать, только хардкор
12.05.2022 15:02 Ответить
А так же украинцам переводы с банковских карт
12.05.2022 14:57 Ответить
Кацапам полум"яний привіт. Далі буде.
12.05.2022 14:58 Ответить
вапєющій акт агалтєлай русафобії
12.05.2022 15:01 Ответить
Тепер рашистам де б вони не перебували потрібно думати тільки про, те як виплатити репарації Україні,а ті, які скоїли військові злочини можуть вже ніпрощо не думати, а просто чекати коли їх знайдуть!
12.05.2022 15:04 Ответить
АПЛОДУЮ!
12.05.2022 15:32 Ответить
12.05.2022 15:53 Ответить
Ай молодці!!
12.05.2022 15:55 Ответить
"От региона вашего рождения, дорогой пользователь" - орнул в голосину прямо
12.05.2022 16:01 Ответить
 
 