У Львові відкрили третє модульне містечко для переселенців. ФОТОрепортаж
У Львові відкрили третє модульне містечко, тут розмістили 370 людей з різних регіонів України, які вимушені були залишити власні домівки через війну. Містечко назвали на честь Маріуполя – Маріяполіс.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Укрінформ.
На території містечка 94 будиночки, їх подарував польський уряд за сприяння Міністерства розвитку громад та територій.
Тепер на Львівщині функціонує вже три модульні містечка. Прихисток у них отримали понад 1000 переселенців.
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