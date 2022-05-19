У Львові відкрили третє модульне містечко для переселенців. ФОТОрепортаж

У Львові відкрили третє модульне містечко, тут розмістили 370 людей з різних регіонів України, які вимушені були залишити власні домівки через війну. Містечко назвали на честь Маріуполя – Маріяполіс.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Укрінформ.

На території містечка 94 будиночки, їх подарував польський уряд за сприяння Міністерства розвитку громад та територій.







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Тепер на Львівщині функціонує вже три модульні містечка. Прихисток у них отримали понад 1000 переселенців.





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