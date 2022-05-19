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У Львові відкрили третє модульне містечко для переселенців. ФОТОрепортаж

У Львові відкрили третє модульне містечко, тут розмістили 370 людей з різних регіонів України, які вимушені були залишити власні домівки через війну. Містечко назвали на честь Маріуполя – Маріяполіс.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Укрінформ.

У Львові відкрили третє модульне містечко для переселенців 01

На території містечка 94 будиночки, їх подарував польський уряд за сприяння Міністерства розвитку громад та територій.

У Львові відкрили третє модульне містечко для переселенців 02
У Львові відкрили третє модульне містечко для переселенців 03
У Львові відкрили третє модульне містечко для переселенців 04

Також читайте: Модульне тимчасове містечко для людей, які втратили житло, відкриють у Бородянці, - Павлюк

У Львові відкрили третє модульне містечко для переселенців 05
У Львові відкрили третє модульне містечко для переселенців 06

Тепер на Львівщині функціонує вже три модульні містечка. Прихисток у них отримали понад 1000 переселенців.

У Львові відкрили третє модульне містечко для переселенців 07
У Львові відкрили третє модульне містечко для переселенців 08

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протягом року переселенцям нададуть понад 53 тис. квартир, - ОП

Автор: 

біженці (1864) житло (1064) Львів (3069) переселенці (977)


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Топ коментарі
+19
На території містечка 94 будиночки, їх подарував польський уряд
********
Спасибі Польщі!

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19.05.2022 19:31
+8
Какая красота. Эту красоту надо устанавливать во все разоренные руzzким миром города, пока восстановят дома жителей. И как же всё продумано: замкнутое пространство ( детей не опасно выпускать) площадка для детей, маленькие уютные комнатки с двухъярусными кроватями и даже дизайн во дворе. Поляки, братья, какие вы молодцы.
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19.05.2022 19:31
+8
А при чому тут Садовий? Містечко надав польський уряд
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19.05.2022 19:45
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19.05.2022 19:24 Відповісти
Нажаль, Садового жоден з президентів так і не запросив очолити уряд
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19.05.2022 19:37 Відповісти
А при чому тут Садовий? Містечко надав польський уряд
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19.05.2022 19:45 Відповісти
Какая красота. Эту красоту надо устанавливать во все разоренные руzzким миром города, пока восстановят дома жителей. И как же всё продумано: замкнутое пространство ( детей не опасно выпускать) площадка для детей, маленькие уютные комнатки с двухъярусными кроватями и даже дизайн во дворе. Поляки, братья, какие вы молодцы.
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19.05.2022 19:31 Відповісти
А, как в этих домиках будет зимой? Или такой вариант не допускается.
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19.05.2022 21:07 Відповісти
На території містечка 94 будиночки, їх подарував польський уряд
********
Спасибі Польщі!

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19.05.2022 19:31 Відповісти
Нормально. Тільки таких містечок потрібно сотні збудувати у найближчі півроку, і не тільки у Львові.
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19.05.2022 19:42 Відповісти
Боже борони впускати туди "не українське жюрі" з Євробачення.
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19.05.2022 19:58 Відповісти
Там є мир! І це головне. Але умови в тих курниках - дійсно дуже кепські! На жаль.
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19.05.2022 20:05 Відповісти
Дякуєм полякам, справжні друзі України!!!
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19.05.2022 21:49 Відповісти
 
 