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Українські захисники викрали БМП командира 8-ї роти 35-ї гвардійської мотострілецької бригади окупантів Фурдуя. ФОТО

На березі Сіверського Донця ЗСУ помітили та викрали БМП командира 8-ї роти 35-ї гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ капітана Дмитрия Фурдуя.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Тільки що під час огляду місця бою в 100 метрах від зайнятого противником берега Сіверського Донця разом з українськими воїнами помітили та викрали БМП командира 8-ї роти 35-ї гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ капітана Дмитрия Фурдуя. Згодом буде репортаж з розпаковкою БМП, там багато цікавого", - розповів журналіст.

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Українські захисники викрали БМП командира 8-ї роти 35-ї гвардійської мотострілецької бригади окупантів Фурдуя 01

Автор: 

Бутусов Юрій (3589) Сіверський Донець (36)


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Топ коментарі
+96
Фото БОМБА!!!
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20.05.2022 21:02
+85
А капитан Фурдуй сейчас чешет репу и думает, как доложить об уничтожении БМП. Но он ещё не знает, что ФСБ почитав Цензор разжаловало его в лейтенанты и направило на фарш-бросок
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20.05.2022 21:06
+44
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20.05.2022 21:11
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Фото БОМБА!!!
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20.05.2022 21:02 Відповісти
По красоте отжали у ватников БМП
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20.05.2022 21:20 Відповісти
КРАСАВЦЫ‼️👍👍👍👍💙💛❤️Молодцы‼️🙏🙏🙏🙏🙏🙏✌🏼✌🏼✌🏼✌🏼✌🏼✌🏼
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21.05.2022 06:03 Відповісти
Фурдуя атфуйдурілі-виконавцям респектище...
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20.05.2022 21:04 Відповісти
Фурдую буде фурдець
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20.05.2022 21:35 Відповісти
Фурдуй наш агент... спецом залишив без охорони машину.... завтра ще одну підгонить. йому премія нараховується?
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20.05.2022 22:18 Відповісти
схоже фурдуй відійшов посрати
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20.05.2022 22:47 Відповісти
А капитан Фурдуй сейчас чешет репу и думает, как доложить об уничтожении БМП. Но он ещё не знает, что ФСБ почитав Цензор разжаловало его в лейтенанты и направило на фарш-бросок
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20.05.2022 21:06 Відповісти
фарш-бросок
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20.05.2022 21:32 Відповісти
фарш-бросок 😃😃😃 это 5 баллов
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20.05.2022 21:45 Відповісти
фарш-бросок........ Damn......That was beautiful
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20.05.2022 22:14 Відповісти
Капитан фурдуй- пробка для бутылки.
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20.05.2022 21:06 Відповісти
в заголовке - БМП командира брагады, в тексте - БМП командира роты
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20.05.2022 21:07 Відповісти
командир бригады в звании капитан не смутил?
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20.05.2022 21:35 Відповісти
с их "теучкой кадров" скоро будет сержант - командующий армией
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20.05.2022 21:46 Відповісти
И даже бригадные ефрейторы появятся
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21.05.2022 05:43 Відповісти
Якщо він в бригаді лишився самим старшим за званням, то він командир
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20.05.2022 21:52 Відповісти
все наоборот... після події, до написання тексту, бригада стала ротою...
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20.05.2022 22:21 Відповісти
Бутусов, ваші очі яскравіші за посмішку))
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20.05.2022 21:07 Відповісти
Не "викрали" а "затрофеїли".
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20.05.2022 21:09 Відповісти
Денацифицировали
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20.05.2022 21:22 Відповісти
Роми будуть незадоволені - хліб відбирають...
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20.05.2022 22:11 Відповісти
усім вистачить
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22.05.2022 09:41 Відповісти
отфурдуйили, нi?
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20.05.2022 23:42 Відповісти
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20.05.2022 21:11 Відповісти
Nje udivljusj jeslji ciganskije voiska inoplanjetjanam ******* letajuschuju tarelku toze.
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20.05.2022 21:31 Відповісти
Юрій Бутусов ++++++++++!!!!!!!
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20.05.2022 21:12 Відповісти
Фурдуй- такий собі расіянін... можна сказати-запасний!
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20.05.2022 21:15 Відповісти
пишіть правильно... Дмітрія...Владіміра..Егора...Сєргєя
дивує чому )(уйло Володимир а не так як має бути Владімір..наприклад Чомусь Джо Байдена називають так як є ,Матеуша Моравецького теж
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20.05.2022 21:16 Відповісти
що за чухня? з якого переляку, я українською, повинен писати християнські імена в кацапській транскрипції? та пашлі вони нах!
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20.05.2022 22:25 Відповісти
Володимир - це христіянське ім'я. Але Владимир - це кацапське.
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21.05.2022 05:46 Відповісти
👍👍👍СЛАВА ВСУ!
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20.05.2022 21:17 Відповісти
Ось Бутусов ще й відео з бавовною підкинув.
КрасівоЄ
"Взрыв склада боеприпасов ВС РФ в селе Бражковка после попадания украинской артиллерии"
https://www.youtube.com/watch?v=pcFl4BxsNIg
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20.05.2022 21:17 Відповісти
ось вам і різниця - хтось у цивільних унітази та собачі будки краде,
а хтось у ворога війскову техніку...
кому шо треба...
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20.05.2022 21:18 Відповісти
👍👍👍👍👍СЛАВА ВСУ!
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20.05.2022 21:18 Відповісти
у меня такое же лицо было, когда мне батя первый велик купил
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20.05.2022 21:19 Відповісти
Батя-комбат?
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21.05.2022 05:50 Відповісти
наши з циганами задружилися, явно
або з тракторними військами)))

РКСПЕКТ

СЛАВА ВСУ!
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20.05.2022 21:22 Відповісти
💖
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20.05.2022 21:26 Відповісти
Подивіться які хлопці щасливі, аж світяться!!!
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20.05.2022 21:26 Відповісти
знефурдуїли ворога

а що, нєдурствєнно звучить
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20.05.2022 21:28 Відповісти
Segodnja vecher prosto kladezj ugarnih novostjei. Ukraine nakonec to dajet Patriot-i. I Butusov prisojedinjajetsja k ciganskim voiskam i tirit vrazeskuju bojetehniku. Fotka prosto ugar
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20.05.2022 21:29 Відповісти
фамилие какое- фурдуй, почти что фуй
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20.05.2022 21:34 Відповісти
Фурдулай, мокшанский варіант...
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22.05.2022 10:03 Відповісти
фурдую фурдуи уже отвинтили
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20.05.2022 21:36 Відповісти
Бутусов - красава!!! Фото- и видеорепортажи просто огонь, иногда в буквальном смысле с зажаренными москалями
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20.05.2022 21:40 Відповісти
Профурдуєл
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20.05.2022 22:23 Відповісти
профурдєл
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20.05.2022 22:49 Відповісти
хлопці ту бмп перелаштують по феншую - з мордою і гарматою на схід.
закінчівся кац-фендуй.
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20.05.2022 21:54 Відповісти
Декацапофицировали и денацифицировали БМП. Молодцы!
А свиснуть технику у проклятого рашиста вовсе не грех, а святое дело))
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20.05.2022 22:19 Відповісти
Не викрали, а конфіскували незаконно ввезений транспортний засіб. Ми не злодії.
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20.05.2022 22:41 Відповісти
Гетманцев стурбований,що без мита ввезли...
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22.05.2022 10:05 Відповісти
Фурдуй взял за щеку!!! Представляю какой ***** он от комбата получил!!!
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20.05.2022 22:56 Відповісти
Отак заповідь "Не укради" перестала бути "гріхом" коли 3,14здиш у кацапів танк чи БМП...
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20.05.2022 23:21 Відповісти
РОЗголос та створення ЗАКонних ПЕТИЦІЙ !!! на сайті президента й ВЕРХ .РАДИ- а саме: -ВІЗОВИЙ РЕЖИМ з рф та белорусіей, ПРОГОЛОСУВАТИ вже НЕГАЙНО за ЗАКОН про ЗАБОРОНУ рпц -( москв.патріархата ( на теріторії УКРАЇНИ , АБО принаймі ЗРОБИТЬ як мер --БРОВАРІВ та КОНОТОПА на місцевому та районному РІВНІ !!!! негайно позносить ПАМЯтникі та іДоли сраним пушкіним та СУвровим , катерині 2 в ОДЕСІ , ВСІ вони ШОВІНІСти й УКРаїнофоби все інше пусті СЛова та піар !!!! lb.ua/society/2022/05/19/517370_shche_misti_kiivshchini_zaboronili.html
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20.05.2022 23:27 Відповісти
Фурдуй отсюда
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20.05.2022 23:50 Відповісти
Юра такий щасливий)
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21.05.2022 00:45 Відповісти
Фурдуй - типове українське прізвище. Цих пиз...ти в першу чергу.
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21.05.2022 00:48 Відповісти
К сожалению Бутусов рискует все больше и больше. Бутусов береги себя, ты нам нужен живой!
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21.05.2022 03:18 Відповісти
П Р О Ї Б А В.
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21.05.2022 06:10 Відповісти
От і реальна робота для ФСБ !!!
А то задовбали "порушеннями закону" українцями проти українців на територоії України Хай "крутять яйця" "гаспадину капитану!
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21.05.2022 06:20 Відповісти
Треба було й командіра з собою забрати.
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21.05.2022 10:06 Відповісти
а нахрен он всрался???
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21.05.2022 23:42 Відповісти
Лопух орк, просрал доверенную технику, ха-ха-ха!
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21.05.2022 23:41 Відповісти
Бутусов таким запалом и до москвы можеть доидти..
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22.05.2022 02:17 Відповісти
 
 