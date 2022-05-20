Українські захисники викрали БМП командира 8-ї роти 35-ї гвардійської мотострілецької бригади окупантів Фурдуя. ФОТО

На березі Сіверського Донця ЗСУ помітили та викрали БМП командира 8-ї роти 35-ї гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ капітана Дмитрия Фурдуя.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Тільки що під час огляду місця бою в 100 метрах від зайнятого противником берега Сіверського Донця разом з українськими воїнами помітили та викрали БМП командира 8-ї роти 35-ї гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ капітана Дмитрия Фурдуя. Згодом буде репортаж з розпаковкою БМП, там багато цікавого", - розповів журналіст.

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