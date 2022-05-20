Українські захисники викрали БМП командира 8-ї роти 35-ї гвардійської мотострілецької бригади окупантів Фурдуя. ФОТО
На березі Сіверського Донця ЗСУ помітили та викрали БМП командира 8-ї роти 35-ї гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ капітана Дмитрия Фурдуя.
Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Тільки що під час огляду місця бою в 100 метрах від зайнятого противником берега Сіверського Донця разом з українськими воїнами помітили та викрали БМП командира 8-ї роти 35-ї гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ капітана Дмитрия Фурдуя. Згодом буде репортаж з розпаковкою БМП, там багато цікавого", - розповів журналіст.
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дивує чому )(уйло Володимир а не так як має бути Владімір..наприклад Чомусь Джо Байдена називають так як є ,Матеуша Моравецького теж
КрасівоЄ
"Взрыв склада боеприпасов ВС РФ в селе Бражковка после попадания украинской артиллерии"
https://www.youtube.com/watch?v=pcFl4BxsNIg
а хтось у ворога війскову техніку...
кому шо треба...
або з тракторними військами)))
РКСПЕКТ
СЛАВА ВСУ!
а що, нєдурствєнно звучить
закінчівся кац-фендуй.
А свиснуть технику у проклятого рашиста вовсе не грех, а святое дело))
А то задовбали "порушеннями закону" українцями проти українців на територоії України Хай "крутять яйця" "гаспадину капитану!