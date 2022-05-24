Росіяни безперервно обстрілюють Луганщину. Лише у одній багатоповерхівці Сєверодонецька 4 загиблих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рашисти намагаються оточити Сєверодонецьк та Лисичанськ, попередньо знищивши міста. В обласному центрі четверо загиблих в одному будинку

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Трагедія сталася у старих районах Сєверодонецька. Коли поліцейські першими приїхали на допомогу, вони знайшли тіла двох чоловіків та жінки без ознак життя. Ще одна жінка була важкопоранена. Їй надали першу допомогу та госпіталізували. Померла вона вже на операційному столі. Всі четверо перебували в одній багатоповерхівці. Ймовірно, постійно там і мешкали. Або по-сусідству. Вчора ця вулиця опинилася під дуже щільним обстрілом – пошкоджено декілька будинків. Загалом по місту – щонайменше шість. Стільки ж у Лисичанську, де в одній з багатоповерхівок вдалося врятувати життя чоловікові", - йдеться у повідомленні.

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"Окупанти проводять наступальну операцію з метою оточення міст Лисичанськ та Сєверодонецьк з подальшим виходом на адміністративний кордон Луганської області. Скоро нова серія Білогорівки. Загарбники знову готуються форсувати Сіверський Донець на ділянці Дронівка – Білогорівка. Для вогневого прикриття форсування окупанти розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії. Росіяни зносі і продовжують зараз штурмувати Тошківку та Устинівку", - пише Сергій Гайдай.

За минулу добу на Донбасі відбито 16 атак ворога, знищено вісім танків, 22 одиниці бойової броньованої техніки та один ворожий автомобіль.

У Лисичанську спостерігали густий дим з боку нафтопереробного заводу, який знаходиться біля прострілюваної траси "Лисичанськ-Бахмут". Влучання в НПЗ систематичні.

Сергій Гайдай зазначає, що ще чотири будинки зруйновані в Золотому та три – в Новодружеську. Обстріли дуже потужні. Всі руйнування не завжди вдається порахувати вчасно.

"Так, із дводенним запізненням ми отримали інформацію, що ворог знов розстріляв будівлю обласної спеціалізованої школи. Це інтернат для дітей у Гірському, який мав сучасні умови для їх навчання. "Руський мир" зробив все, щоб їх забрати. Також постійно надходять дані про зруйновані об’єкти житлового фонду в Попасній і Рубіжному", - додає очільник Луганської ОВА.









