Россияне непрерывно обстреливают Луганщину. Только в одной многоэтажке Северодонецка 4 погибших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Рашисты пытаются оцепить Северодонецк и Лисичанск, предварительно уничтожив города. В областном центре четверо погибших в одном доме

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Трагедия произошла в старых районах Северодонецка. Когда полицейские первыми приехали на помощь, они обнаружили тела двух мужчин и женщины без признаков жизни. Еще одна женщина была тяжело ранена. Ей предоставили первую помощь и госпитализировали. Умерла она уже на операционном столе. Все четверо находились в одной многоэтажке. Вероятно, постоянно там и жили. Или по соседству. Вчера эта улица оказалась под очень плотным обстрелом – повреждено несколько домов. Всего по городу – по меньшей мере шесть. Столько же в Лисичанске, где в одной из многоэтажек удалось спасти жизнь мужчине", - говорится в сообщении.

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"Оккупанты проводят наступательную операцию с целью оцепления городов Лисичанск и Северодонецк с последующим выходом на административную границу Луганской области. Скоро новая серия Белогоровки. Захватчики снова готовятся форсировать Северский Донец на участке Дроновка – Белогоровка. Для огневого прикрытия форсирования оккупанты развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии. Российские продолжают сейчас штурмовать Тошковку и Устиновку", - пишет Сергей Гайдай.

За минувшие сутки на Донбассе отбиты 16 атак врага, уничтожены восемь танков, 22 единицы боевой бронированной техники и один вражеский автомобиль.

В Лисичанске наблюдался густой дым со стороны нефтеперерабатывающего завода, который находится возле простреливаемой трассы "Лисичанск-Бахмут". Попадания в НПЗ систематические.

Сергей Гайдай отмечает, что еще четыре дома разрушены в Золотом и три – в Новодружеске. Обстрелы очень мощные. Все разрушения не всегда удается сосчитать вовремя.

"Да, с двухдневным опозданием мы получили информацию, что враг вновь расстрелял здание областной специализированной школы. Это интернат для детей в Горском, у которого были современные условия для их обучения. "Русский мир" сделал все, чтобы это забрать. Также постоянно поступают данные о разрушенных объектах жилого фонда в Попасной и Рубежном", – добавляет глава Луганской ОВА.









