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Війська РФ зранку обстріляли "Азот", загинули четверо людей, - Гайдай. ФОТО

Щільність і кількість обстрілів з боку військ РФ на Луганщині зростає щодня.

Про це повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог усі сили спрямував на захоплення Сєверодонецька й Лисичанська. Але за три місяці ледве просунувся. Тому й продовжує обстрілювати міста. Особливо місця скупчення людей. Сьогодні зранку росіяни знов відкрили вогонь по території об’єднання "Азот", де, про це відомо всім, облаштовані декілька бомбосховищ. Як наслідок, загинули чотири людини. Ще одного жителя було тяжко поранено в центральній частині міста. Його швидко доставили до гуманітарного штабу і почали надавати допомогу, але поранення виявилось несумісним із життям", - зазначає Сергій Гайдай.

Війська РФ зранку обстріляли Азот, загинули четверо людей, - Гайдай 01

Також читайте: Росіяни безперервно обстрілюють Луганщину. Лише у одній багатоповерхівці Сєверодонецька 4 загиблих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17373) обстріл (28472) Сєверодонецьк (508) Азот (66) Луганська область (4878)


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Але за три місяці ледве просунувся. Тому й продовжує обстрілювати міста.
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Ну так в этом и тактика кацапов. Превратить город в руины и оттеснить ВСУ. Потом по новой. Учитывая, что у кацапов куча мяса и железа так можно воевать ещё очень долго.
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24.05.2022 15:22 Відповісти
ликвидируют наследие совка
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24.05.2022 15:33 Відповісти
Почему не эвакуированы все жители?
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24.05.2022 15:43 Відповісти
 
 