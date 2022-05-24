Війська РФ зранку обстріляли "Азот", загинули четверо людей, - Гайдай. ФОТО

Щільність і кількість обстрілів з боку військ РФ на Луганщині зростає щодня.

Про це повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог усі сили спрямував на захоплення Сєверодонецька й Лисичанська. Але за три місяці ледве просунувся. Тому й продовжує обстрілювати міста. Особливо місця скупчення людей. Сьогодні зранку росіяни знов відкрили вогонь по території об’єднання "Азот", де, про це відомо всім, облаштовані декілька бомбосховищ. Як наслідок, загинули чотири людини. Ще одного жителя було тяжко поранено в центральній частині міста. Його швидко доставили до гуманітарного штабу і почали надавати допомогу, але поранення виявилось несумісним із життям", - зазначає Сергій Гайдай.

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