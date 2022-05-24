Войска РФ утром обстреляли "Азот", погибли четыре человека, - Гайдай. ФОТО
Плотность и количество обстрелов со стороны войск РФ в Луганской области растет ежедневно.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Враг все силы направил на захват Северодонецка и Лисичанска. Но через три месяца едва продвинулся. Потому и продолжает обстреливать города. Особенно места скопления людей. Сегодня утром россияне вновь открыли огонь по территории объединения "Азот", где об этом известно всем, обустроены несколько бомбоубежищ. В результате погибли четыре человека. Еще один житель был тяжело ранен в центральной части города. Его быстро доставили в гуманитарный штаб и начали оказывать помощь, но ранения оказались несовместимыми с жизнью", - отмечает Сергей Гайдай.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
===================================================
Ну так в этом и тактика кацапов. Превратить город в руины и оттеснить ВСУ. Потом по новой. Учитывая, что у кацапов куча мяса и железа так можно воевать ещё очень долго.