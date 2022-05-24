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Войска РФ утром обстреляли "Азот", погибли четыре человека, - Гайдай. ФОТО

Плотность и количество обстрелов со стороны войск РФ в Луганской области растет ежедневно.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Враг все силы направил на захват Северодонецка и Лисичанска. Но через три месяца едва продвинулся. Потому и продолжает обстреливать города. Особенно места скопления людей. Сегодня утром россияне вновь открыли огонь по территории объединения "Азот", где об этом известно всем, обустроены несколько бомбоубежищ. В результате погибли четыре человека. Еще один житель был тяжело ранен в центральной части города. Его быстро доставили в гуманитарный штаб и начали оказывать помощь, но ранения оказались несовместимыми с жизнью", - отмечает Сергей Гайдай.

Войска РФ утром обстреляли Азот, погибли четыре человека, - Гайдай 01

Смотрите: Россияне непрерывно обстреливают Луганщину. Только в одной многоэтажке Северодонецка 4 погибших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

армия РФ (19224) обстрел (27151) Северодонецк (605) Азот (27) Луганская область (6496)


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Але за три місяці ледве просунувся. Тому й продовжує обстрілювати міста.
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Ну так в этом и тактика кацапов. Превратить город в руины и оттеснить ВСУ. Потом по новой. Учитывая, что у кацапов куча мяса и железа так можно воевать ещё очень долго.
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24.05.2022 15:22 Ответить
ликвидируют наследие совка
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24.05.2022 15:33 Ответить
Почему не эвакуированы все жители?
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24.05.2022 15:43 Ответить
 
 