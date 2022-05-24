Войска РФ утром обстреляли "Азот", погибли четыре человека, - Гайдай. ФОТО

Плотность и количество обстрелов со стороны войск РФ в Луганской области растет ежедневно.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Враг все силы направил на захват Северодонецка и Лисичанска. Но через три месяца едва продвинулся. Потому и продолжает обстреливать города. Особенно места скопления людей. Сегодня утром россияне вновь открыли огонь по территории объединения "Азот", где об этом известно всем, обустроены несколько бомбоубежищ. В результате погибли четыре человека. Еще один житель был тяжело ранен в центральной части города. Его быстро доставили в гуманитарный штаб и начали оказывать помощь, но ранения оказались несовместимыми с жизнью", - отмечает Сергей Гайдай.

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