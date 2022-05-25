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На Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу пошкоджені дитячий садок, церква, будинки, - ОВА. ФОТО

Російські окупанти кілька разів за день обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

На Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу пошкоджені дитячий садок, церква, будинки, - ОВА 01

"Ворог кілька разів за день обстріляв Криворізький район. Ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. Влучили по Великій Костромці та Мар‘янському.

На Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу пошкоджені дитячий садок, церква, будинки, - ОВА 02
На Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу пошкоджені дитячий садок, церква, будинки, - ОВА 03

Пошкоджені дитячий садок, церква, будинки", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

обстріл (28472) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3721)


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25.05.2022 20:34 Відповісти
 
 