На Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу пошкоджені дитячий садок, церква, будинки, - ОВА. ФОТО
Російські окупанти кілька разів за день обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог кілька разів за день обстріляв Криворізький район. Ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. Влучили по Великій Костромці та Мар‘янському.
Пошкоджені дитячий садок, церква, будинки", - йдеться у повідомленні.
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Вася Шевченко #371210
показати весь коментар25.05.2022 20:34 Відповісти Мені подобається 0
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