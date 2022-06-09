Окупанти знищили один з символів Сєверодонецька - Льодовий палац, - Гайдай. ФОТО

Російські окупанти знищили один з символів Сєверодонецька - Льодовий палац згорів.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"5000 сєвєродончан (саме стільки вміщувала зала) більше не відвідають концерт на кращій сцені міста… Рашисти закидали Льодовий снарядами.





Лід, фігурне катання, хокей, волейбол, спортивна школа, концерти, випускні - майже 50 років історії спортивного та культурного розвитку нашого Сєверодонецька", - написав Гайдай у фейсбуці.

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