Окупанти знищили один з символів Сєверодонецька - Льодовий палац, - Гайдай. ФОТО
Російські окупанти знищили один з символів Сєверодонецька - Льодовий палац згорів.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"5000 сєвєродончан (саме стільки вміщувала зала) більше не відвідають концерт на кращій сцені міста… Рашисти закидали Льодовий снарядами.
Лід, фігурне катання, хокей, волейбол, спортивна школа, концерти, випускні - майже 50 років історії спортивного та культурного розвитку нашого Сєверодонецька", - написав Гайдай у фейсбуці.
Топ коментарі
+29 Олег Квиташ
показати весь коментар09.06.2022 22:39
+14 Boris Janischevskiy
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+11 Bodalux
показати весь коментар09.06.2022 22:45
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вот і зробили рашисти не тільки з льодового палацу, а зі всього Донбасі суцільний пісюар
Щоб ви здохли , кацапи, які припхалися на нашу землю разом зі
своім фюрером і всією гебістською сворою !!