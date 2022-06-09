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Окупанти знищили один з символів Сєверодонецька - Льодовий палац, - Гайдай. ФОТО

Російські окупанти знищили один з символів Сєверодонецька - Льодовий палац згорів.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"5000 сєвєродончан (саме стільки вміщувала зала) більше не відвідають концерт на кращій сцені міста… Рашисти закидали Льодовий снарядами.

Окупанти знищили один з символів Сєверодонецька - Льодовий палац, - Гайдай 01
Окупанти знищили один з символів Сєверодонецька - Льодовий палац, - Гайдай 02

Лід, фігурне катання, хокей, волейбол, спортивна школа, концерти, випускні - майже 50 років історії спортивного та культурного розвитку нашого Сєверодонецька", - написав Гайдай у фейсбуці.

Також дивіться: Окупанти скинули авіабомбу на школу в селі Гірське поблизу Сєверодонецька. ВIДЕО

Автор: 

Сєверодонецьк (508) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4877)


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Топ коментарі
+29
Тому що чхати їм на російськомовних, як і на всіх інших. "Захист російськомовних"- лише привід для війни , а справжня причина була є і буде - існування незалежної України.
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09.06.2022 22:39
+14
Підараси , класний був палац , нераз там бував , суки здохніть .
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09.06.2022 22:38
+11
Рашисти знищують все, що знаходиться в зоні обстрілів, треба припинити задавитися дурними питаннями, а чому вони так чинять з мешканцями тих чи інших областей. Вони убивають не за лояльність чи ненависть до Рашки, а за те, що ми громадяни незалежної держави.
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09.06.2022 22:45
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Чому від "русского мира" постраждали саме російськомовні території ?
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09.06.2022 22:27 Відповісти
Нашої України ...
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09.06.2022 22:28 Відповісти
Бо вони на кордоні з Рашкою, достатньо глянути на карту)
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09.06.2022 22:34 Відповісти
Тому що чхати їм на російськомовних, як і на всіх інших. "Захист російськомовних"- лише привід для війни , а справжня причина була є і буде - існування незалежної України.
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09.06.2022 22:39 Відповісти
Якщо пригадати 2004 рік, то на пам'ять приходить з'їзд регіонів і невдала спроба створення ПіСУАР - Південно-Східної Української Автономної Республіки.
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09.06.2022 22:36 Відповісти
все повернулось на круги своя.

вот і зробили рашисти не тільки з льодового палацу, а зі всього Донбасі суцільний пісюар
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10.06.2022 00:05 Відповісти
Винуваті до речі, "любі друзі" ющера, які нікого з тієї сепарні не посадили. Бо як вчила сива матня (один з тих любодрузів), - за что іх? Ані же кльовиє парні. І ваапщє, какіх вам пасадок нє хватаєт?
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10.06.2022 08:11 Відповісти
Підараси , класний був палац , нераз там бував , суки здохніть .
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09.06.2022 22:38 Відповісти
Знову який довпойоп із партії слуга народу написав у фейсбуці, що там ************* госпіталь
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09.06.2022 22:41 Відповісти
Рашисти знищують все, що знаходиться в зоні обстрілів, треба припинити задавитися дурними питаннями, а чому вони так чинять з мешканцями тих чи інших областей. Вони убивають не за лояльність чи ненависть до Рашки, а за те, що ми громадяни незалежної держави.
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09.06.2022 22:45 Відповісти
Там же у 2004 році Вітя Індюкович проводив з'їзд лугандонсько-кацапського лайна.
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09.06.2022 22:52 Відповісти
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09.06.2022 23:14 Відповісти
вот і накаркали
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10.06.2022 00:06 Відповісти
я туда ходил в детстве на фигурное катание, думая что это хоккей и мне вот вот выдадут клюшку) очень классное здание было, в нем хотелось находиться долго. Внутри уютное. Та русня которая это сделала, наверняка никогда в своих *************** не видела такого
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09.06.2022 22:56 Відповісти
В нем когда-то Высоцкий пел.
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09.06.2022 23:04 Відповісти
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09.06.2022 23:07 Відповісти
Сіверськодонець.
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09.06.2022 23:09 Відповісти
И знаменитый сепаросьезд там проходил, когда Лужков обещал съесть свою кепку знаменитую
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09.06.2022 23:19 Відповісти
Після орків залишилось тільки згарище 😕
Щоб ви здохли , кацапи, які припхалися на нашу землю разом зі
своім фюрером і всією гебістською сворою !!
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10.06.2022 00:25 Відповісти
Орки захватили почти весь город. Вот это самая главная проблема..А этот чиновник до сих пор о больницах,театрах, и о каких-то дворцах ...
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10.06.2022 07:05 Відповісти
Була колись хокуйна команда "Хімік" у Сєвєродонецьку... В цьому Палаці матчі проходили
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10.06.2022 07:48 Відповісти
 
 