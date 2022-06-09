Оккупанты уничтожили один из символов Северодонецка - Ледовый дворец, - Гайдай. ФОТО

Российские оккупанты уничтожили один из символов Северодонецка – Ледовый дворец сгорел.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"5000 северодончан (именно столько вмещал зал) больше не посетят концерт на лучшей сцене города…Рашисты забросали Ледовыми снарядами.





Лед, фигурное катание, хоккей, волейбол, спортивная школа, концерты, выпускные – почти 50 лет истории спортивного и культурного развития нашего Северодонецка", – написал Гайдай в фейсбуке.

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