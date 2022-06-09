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Оккупанты уничтожили один из символов Северодонецка - Ледовый дворец, - Гайдай. ФОТО

Российские оккупанты уничтожили один из символов Северодонецка – Ледовый дворец сгорел.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"5000 северодончан (именно столько вмещал зал) больше не посетят концерт на лучшей сцене города…Рашисты забросали Ледовыми снарядами.

Оккупанты уничтожили один из символов Северодонецка - Ледовый дворец, - Гайдай 01
Оккупанты уничтожили один из символов Северодонецка - Ледовый дворец, - Гайдай 02

Лед, фигурное катание, хоккей, волейбол, спортивная школа, концерты, выпускные – почти 50 лет истории спортивного и культурного развития нашего Северодонецка", – написал Гайдай в фейсбуке.

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Северодонецк (605) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6495)


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Топ комментарии
+29
Тому що чхати їм на російськомовних, як і на всіх інших. "Захист російськомовних"- лише привід для війни , а справжня причина була є і буде - існування незалежної України.
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09.06.2022 22:39
+14
Підараси , класний був палац , нераз там бував , суки здохніть .
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09.06.2022 22:38
+11
Рашисти знищують все, що знаходиться в зоні обстрілів, треба припинити задавитися дурними питаннями, а чому вони так чинять з мешканцями тих чи інших областей. Вони убивають не за лояльність чи ненависть до Рашки, а за те, що ми громадяни незалежної держави.
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09.06.2022 22:45
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Чому від "русского мира" постраждали саме російськомовні території ?
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09.06.2022 22:27 Ответить
Нашої України ...
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09.06.2022 22:28 Ответить
Бо вони на кордоні з Рашкою, достатньо глянути на карту)
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09.06.2022 22:34 Ответить
Тому що чхати їм на російськомовних, як і на всіх інших. "Захист російськомовних"- лише привід для війни , а справжня причина була є і буде - існування незалежної України.
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09.06.2022 22:39 Ответить
Якщо пригадати 2004 рік, то на пам'ять приходить з'їзд регіонів і невдала спроба створення ПіСУАР - Південно-Східної Української Автономної Республіки.
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09.06.2022 22:36 Ответить
все повернулось на круги своя.

вот і зробили рашисти не тільки з льодового палацу, а зі всього Донбасі суцільний пісюар
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10.06.2022 00:05 Ответить
Винуваті до речі, "любі друзі" ющера, які нікого з тієї сепарні не посадили. Бо як вчила сива матня (один з тих любодрузів), - за что іх? Ані же кльовиє парні. І ваапщє, какіх вам пасадок нє хватаєт?
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10.06.2022 08:11 Ответить
Підараси , класний був палац , нераз там бував , суки здохніть .
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09.06.2022 22:38 Ответить
Знову який довпойоп із партії слуга народу написав у фейсбуці, що там ************* госпіталь
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09.06.2022 22:41 Ответить
Рашисти знищують все, що знаходиться в зоні обстрілів, треба припинити задавитися дурними питаннями, а чому вони так чинять з мешканцями тих чи інших областей. Вони убивають не за лояльність чи ненависть до Рашки, а за те, що ми громадяни незалежної держави.
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09.06.2022 22:45 Ответить
Там же у 2004 році Вітя Індюкович проводив з'їзд лугандонсько-кацапського лайна.
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09.06.2022 22:52 Ответить
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09.06.2022 23:14 Ответить
вот і накаркали
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10.06.2022 00:06 Ответить
я туда ходил в детстве на фигурное катание, думая что это хоккей и мне вот вот выдадут клюшку) очень классное здание было, в нем хотелось находиться долго. Внутри уютное. Та русня которая это сделала, наверняка никогда в своих *************** не видела такого
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09.06.2022 22:56 Ответить
В нем когда-то Высоцкий пел.
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09.06.2022 23:04 Ответить
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09.06.2022 23:07 Ответить
Сіверськодонець.
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09.06.2022 23:09 Ответить
И знаменитый сепаросьезд там проходил, когда Лужков обещал съесть свою кепку знаменитую
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09.06.2022 23:19 Ответить
Після орків залишилось тільки згарище 😕
Щоб ви здохли , кацапи, які припхалися на нашу землю разом зі
своім фюрером і всією гебістською сворою !!
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10.06.2022 00:25 Ответить
Орки захватили почти весь город. Вот это самая главная проблема..А этот чиновник до сих пор о больницах,театрах, и о каких-то дворцах ...
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10.06.2022 07:05 Ответить
Була колись хокуйна команда "Хімік" у Сєвєродонецьку... В цьому Палаці матчі проходили
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10.06.2022 07:48 Ответить
 
 