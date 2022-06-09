Оккупанты уничтожили один из символов Северодонецка - Ледовый дворец, - Гайдай. ФОТО
Российские оккупанты уничтожили один из символов Северодонецка – Ледовый дворец сгорел.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"5000 северодончан (именно столько вмещал зал) больше не посетят концерт на лучшей сцене города…Рашисты забросали Ледовыми снарядами.
Лед, фигурное катание, хоккей, волейбол, спортивная школа, концерты, выпускные – почти 50 лет истории спортивного и культурного развития нашего Северодонецка", – написал Гайдай в фейсбуке.
Топ комментарии
+29 Олег Квиташ
показать весь комментарий09.06.2022 22:39
+14 Boris Janischevskiy
показать весь комментарий09.06.2022 22:38
+11 Bodalux
показать весь комментарий09.06.2022 22:45
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вот і зробили рашисти не тільки з льодового палацу, а зі всього Донбасі суцільний пісюар
Щоб ви здохли , кацапи, які припхалися на нашу землю разом зі
своім фюрером і всією гебістською сворою !!