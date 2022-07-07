Росіяни вручають повістки чоловікам з Лисичанська та Сєверодонецька, - Гайдай. ФОТО

Російські окупанти накопичують сили серед місцевих у Лисичанську та Сєверодонецьку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни вже відзначили захоплення нашого регіону, прирівняли це до перемоги у Другій світовій війні, але на межу області так і не вийшли. Проводять ротацію, залучаючи місцевих. Як це відбувається? Чоловіка запрошують на роботу, наприклад, до водоканалу, а через кілька днів він замість перших грошей отримує повістку. Його викликає "нова батьківщина". За рахунок сєвєродончан і лисичан ворог намагається подолати спротив українських бійців, щоб завершити виконання хоча б якогось завдання. Очікуємо на чергове підсилення з їхнього боку. Воювати на рівних умовах вони не в змозі, п’ятикратну перевагу використати теж. Коли вона десятикратна і дозволено стирати із лиця землі великі міста – щось виходить", - йдеться у повідомленні.

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Гайдай підкреслив, що росіянам не вдається захопити автосполучення з Лисичанська до Бахмута.

"Вони контролюють лише ті ділянки, з яких ми відійшли на нові оборонні позиції. Допоки тримали Лисичанськ, жодним метром цієї дороги ворог не володів. Для них це чергова "Великая битва", - додав він.





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