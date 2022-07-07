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Росіяни вручають повістки чоловікам з Лисичанська та Сєверодонецька, - Гайдай. ФОТО

Російські окупанти накопичують сили серед місцевих у Лисичанську та Сєверодонецьку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Росіяни вручають повістки чоловікам з Лисичанська та Сєверодонецька, - Гайдай 01

"Росіяни вже відзначили захоплення нашого регіону, прирівняли це до перемоги у Другій світовій війні, але на межу області так і не вийшли. Проводять ротацію, залучаючи місцевих. Як це відбувається? Чоловіка запрошують на роботу, наприклад, до водоканалу, а через кілька днів він замість перших грошей отримує повістку. Його викликає "нова батьківщина". За рахунок сєвєродончан і лисичан ворог намагається подолати спротив українських бійців, щоб завершити виконання хоча б якогось завдання. Очікуємо на чергове підсилення з їхнього боку. Воювати на рівних умовах вони не в змозі, п’ятикратну перевагу використати теж. Коли вона десятикратна і дозволено стирати із лиця землі великі міста – щось виходить", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти досі не зайняли Луганську область на 100%, - Гайдай

Гайдай підкреслив, що росіянам не вдається захопити автосполучення з Лисичанська до Бахмута.

"Вони контролюють лише ті ділянки, з яких ми відійшли на нові оборонні позиції. Допоки тримали Лисичанськ, жодним метром цієї дороги ворог не володів. Для них це чергова "Великая битва", - додав він.

Росіяни вручають повістки чоловікам з Лисичанська та Сєверодонецька, - Гайдай 02
Росіяни вручають повістки чоловікам з Лисичанська та Сєверодонецька, - Гайдай 03

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни хотіли перерізати автошлях Бахмут - Лисичнаськ, але зазнали втрат. ЗСУ стримали ворога, - Гайдай. ФОТО


Росіяни вручають повістки чоловікам з Лисичанська та Сєверодонецька, - Гайдай 04
Росіяни вручають повістки чоловікам з Лисичанська та Сєверодонецька, - Гайдай 05
Росіяни вручають повістки чоловікам з Лисичанська та Сєверодонецька, - Гайдай 06

армія рф (17346) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4877)


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Топ коментарі
+47
вот здесь кацапы все делают правильно не защищал свой дом иди на фарш а как еще учить вату
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07.07.2022 08:42
+40
Я чекаю відео тих щасливих уйопків , що раділи приходу кацапів в лисичанськ
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07.07.2022 08:42
+32
что бы мысли не было это не моя война я за мир пересижу и тд
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07.07.2022 08:43
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вот здесь кацапы все делают правильно не защищал свой дом иди на фарш а как еще учить вату
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07.07.2022 08:42 Відповісти
что бы мысли не было это не моя война я за мир пересижу и тд
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07.07.2022 08:43 Відповісти
Я чекаю відео тих щасливих уйопків , що раділи приходу кацапів в лисичанськ
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07.07.2022 08:42 Відповісти
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07.07.2022 09:04 Відповісти
- "Это что, новая партия старушек?"
- "Это сироты, тяжелое наследие царского режима"..
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07.07.2022 09:22 Відповісти
Так навіщо було здавати ці позиції, щоб кацапи свої ряди поповнювали?
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07.07.2022 08:43 Відповісти
А як утримати , якщо кацапи створили ударне угрупування на тому напрямку з перевагою 1 до 7-10
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07.07.2022 08:44 Відповісти
Якщо наші недолугі керманичі не можуть 5-й місяць організувати нормальний спротив, то і переваги не потрібно! Є закон від 1992 р, під час військового стану, всі мають бути на обліку у військкоматі, а не вештатись кому де заманеться
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07.07.2022 08:51 Відповісти
а ви з передової пишете? маєте час коментувати??
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07.07.2022 10:54 Відповісти
Для особливо "долугого" коментатора Алекса Моргана. Нормальний спротив організовується не постановкою усіх на військовий облік, а комплексом дій, у т.ч. наявністю техніки, ***********, палива, логістики, спеціалістів і т.д. Нажаль у нас ЗАРАЗ не вистачає озброєння на те, щоб перебити ту кількість кацапні, яка лізе на наше землю. Можна мобілізувати усіх, але озброювати їх буде нічим, а гнати солдатів з автоматами на танки - це стратегія ерефії, не Украини.
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07.07.2022 11:10 Відповісти
З 2014 року війна іде а організувати належний спротив до сьогоднішнього дня не можуть. Звісно велике крадівництво було важливіше бо там бабло річкою текло. Аферу на закупівлях для ВСУ організувати складніше.
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07.07.2022 15:20 Відповісти
Потому что заглох твой боевой диван...
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07.07.2022 08:48 Відповісти
*****
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07.07.2022 08:53 Відповісти
Поїдь посиди там хоч день під безперервним прильотом снарядів (орки тупо зрівняють усе з землею) - зрозумієш.
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07.07.2022 08:54 Відповісти
як про суслика.
ти нацистів бачив???
ні.
а вони є....
і підете ви тепер проти них воювати.
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07.07.2022 08:46 Відповісти
Правильна тактика, тут можна тільки вчитися у москалів
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07.07.2022 08:46 Відповісти
Жалібно мені тіх хлопців,берить зброюі відходьте метрів на 200 ,а тоди пабам...,бережіть себе,все буде Україна
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07.07.2022 08:47 Відповісти
Ну они же ждали, дождались наконец в Украине откосили, так путлеру послужат.
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07.07.2022 08:47 Відповісти
Безусловно, донбасситов рашики первыми пустят в расход...
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07.07.2022 08:51 Відповісти
Ze-влада боїться падіння рейтингу, тому і не проводить примусову евакуацію з прифронтових населених пунктів.
Чим постачає м'ясо рашистській армії.
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07.07.2022 08:56 Відповісти
А як ти пропонуєш проводити примусову евакуацію-ходити по квартирах, виламувати двері та під дулами автоматів виводити мешканців ? Зе-влада винувата, що так не робить ? "Іноді краще жувати" (с).
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07.07.2022 09:10 Відповісти
Зе влада ни в чём не "виновата" - Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги (с).
....
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07.07.2022 10:37 Відповісти
Саме так!
Поліція повинна це організувати та забезпечити.
До речи, а ДЕ ПОЛІЦІЯ з прифронтових та з окупованих територій?
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07.07.2022 11:36 Відповісти
В мене там друг залишився, тіпа - а куда мені тікати, тут батьки поховані, батьківська хата, погріб повний..Тепер можуть загребти, бо він ще й офіцер бувалий. Правда він може русню і послати подалі, йому все рівно.
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07.07.2022 08:57 Відповісти
Чи ти його,чи він тебе.
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07.07.2022 09:11 Відповісти
А навіщо було брати у заручники власних громадян і не випускати за кордон? Невже важко збагнути що такі ігри з народом погано скінчаться?
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07.07.2022 08:57 Відповісти
Другие области не подходят? только заграница?
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07.07.2022 09:01 Відповісти
Звісно треба випускати, забіраючи Українське громадянство, як що не бажаєш захищати Батькивщину! Dura lex sed lex!
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07.07.2022 10:39 Відповісти
І поперло б дуже багато народу розуміючи що це громадянство як прокляття.
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07.07.2022 15:23 Відповісти
Ну классная тактика, захватывать города и пускать его же в бой. Пусть то и мясо будет, но все равно, за ними будут корректировать огонь кацапы. С тактикой такой мы далеко не уйдем
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07.07.2022 09:04 Відповісти
Тому що влада покидьків, які хотіли здати за 3 дні все! Вони не відпрацьовували тактику спротиву
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07.07.2022 09:11 Відповісти
Нічого дивного у цьому немає. Орда завжди так діяла. Після захоплення залісся ордою(зі слів Гумільова -майже всі князі здалися орді без бою і стали ,,даннїкамі,, хана),орда завжди використовувала підкорених як живий щит. Їх гнали списами попереду себе як худобу на стіни оточених міст. При захопленні Києва татарвою у1241р,у лавах орди було біля 2-х туменів мокші,чухни ,мордви та іншого сміття.
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07.07.2022 09:56 Відповісти
Славянские мужики тоже не хотят выезжать
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07.07.2022 09:06 Відповісти
Поїдуть ,у Запорожье а там їм і жаба цицьку дасть
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07.07.2022 09:23 Відповісти
Це історіческі ,там ціх ******** ,їли на хліб ,намзули,все почунается,з катьки,там їм і срака
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07.07.2022 09:31 Відповісти
Цікава доля,бути одноразовим м'ясом по виявленю позицій ЗСУ,коли расєянє тобі у спину автоматом тицяють!
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07.07.2022 09:07 Відповісти
мужики надеялись откосить от украинской армии, но, возможно, и вообще от армии, но что-то пошло не так... велкам то побыть просто расходным мясом...
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07.07.2022 09:10 Відповісти
Остались самые ватаны упоротые, плевавшие вслед ВСУ. Сейчас перемелем. Хрен на вас. Захотели переехать в другую страну с куском Украины - на удобрения.
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07.07.2022 09:11 Відповісти
Типичная саранча
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07.07.2022 09:21 Відповісти
Мобілізація в Херсоні йде? Скоріш за все бояться, там не така підтримка. А ці манкурти підуть. Все рівно ж вб'ють, так розвернись і спробуй вбити кацапа
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07.07.2022 09:25 Відповісти
Всю цю процедуру как-цапи прописали ще,якщо не помиляюсь,у 2008 році у Плані "Механічний апельсин". Раджу почитати.
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07.07.2022 09:49 Відповісти
значить місцеві чекали на руске мір
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07.07.2022 09:50 Відповісти
Хлопці розказують там в основному одні сєпари осталися - води не дадуть попити. Тіпа "єто всьо із-за вас".
От тепер буде нагода утилізувати нащадків окупантівминулого століття.
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07.07.2022 10:47 Відповісти
даждалися асвабадителей.....
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07.07.2022 09:53 Відповісти
ой, а як радісно зустрічали "асвабадітєлєй" плакали, цілували, обнімали...ну тепер завиєте, коли чорні пакети почнете отримувати, ну це в кращому випадку, а так гнитимуть ваші чоловіки, сини і онуки в полях і посадках!
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07.07.2022 10:43 Відповісти
мадбть це з категоріі "какая разница"! ось наразі і відчують відмінність, що таке є москальска потвора!
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07.07.2022 10:43 Відповісти
"Єстествєнний отбор".
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07.07.2022 10:48 Відповісти
кацапня дуже правільно робить залучаючи до лав своїх військ залишки чоловічого населення окупованих теренів.здебільшого це населення чекало приходу параші і не поспішало в евакуацію чи в ЗСУ. Дочекались,повоюють,загинуть.Земля стане чистішою.А наше дебіловате зелене керівництво не спромоглося залучити до війська всіх цих "мужиків"і партизан з них не зробило,а кинуло там для поповнення армії рашистів.І так відбувається по всьому фронту від харкова до миколаєва.Скоро там не залишиться кацапів.А воювати будуть украінці проти украінців-колаборантів.Це ***** вся політика зелених зрадників--спочатку здаєм території,потім намагаємся їх відбити.Гине дуже багато Украінців,цвіт нації.Це і є приховане і неприховане завуальоване і відкрите знищення,геноцид. Хто в цьому винен??? Самі украінці,вибераючи собі владу і довіряючи своє життя під керівництво дресированих мавп. От тільки дресировщик хто? догадайтеся самі.
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07.07.2022 10:47 Відповісти
Ці малороси саме за це кацапів і поважають, тому що сцуться від кацапської жорсткої дубини. А наш плюралізм їм "загривки не щикочет"
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07.07.2022 10:52 Відповісти
Російські окупанти накопичують сили серед місцевих у Лисичанську та Сєверодонецьку?

Немає, напевно, коштів для того щоб запросити на роботу вчительку для правки текстів, які "творять" випускники академії мішіпоплавського...?
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07.07.2022 10:58 Відповісти
Такая ватная доля.
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07.07.2022 13:19 Відповісти
А можно вместе с ними и тех пергидрольных теток мобилизовать? Шоб уже по полной зачистить Донбасс от ваты.
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07.07.2022 14:15 Відповісти
Саме тому має бути силова евакуація!

У нас же частина населення ідіоти які думають що їх мине бо вони особливі. Ми не маємо права дозволити собі віддавати їх росії бо вона використає їх як м'ясо.
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07.07.2022 20:31 Відповісти
кому они там вручают повестки если эти города ************ в хлам?
кто там остался?
жмурики и синяки подзаборные?
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07.07.2022 21:57 Відповісти
 
 