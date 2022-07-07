Росіяни вручають повістки чоловікам з Лисичанська та Сєверодонецька, - Гайдай. ФОТО
Російські окупанти накопичують сили серед місцевих у Лисичанську та Сєверодонецьку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Росіяни вже відзначили захоплення нашого регіону, прирівняли це до перемоги у Другій світовій війні, але на межу області так і не вийшли. Проводять ротацію, залучаючи місцевих. Як це відбувається? Чоловіка запрошують на роботу, наприклад, до водоканалу, а через кілька днів він замість перших грошей отримує повістку. Його викликає "нова батьківщина". За рахунок сєвєродончан і лисичан ворог намагається подолати спротив українських бійців, щоб завершити виконання хоча б якогось завдання. Очікуємо на чергове підсилення з їхнього боку. Воювати на рівних умовах вони не в змозі, п’ятикратну перевагу використати теж. Коли вона десятикратна і дозволено стирати із лиця землі великі міста – щось виходить", - йдеться у повідомленні.
Гайдай підкреслив, що росіянам не вдається захопити автосполучення з Лисичанська до Бахмута.
"Вони контролюють лише ті ділянки, з яких ми відійшли на нові оборонні позиції. Допоки тримали Лисичанськ, жодним метром цієї дороги ворог не володів. Для них це чергова "Великая битва", - додав він.
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- "Это сироты, тяжелое наследие царского режима"..
ти нацистів бачив???
ні.
а вони є....
і підете ви тепер проти них воювати.
Чим постачає м'ясо рашистській армії.
....
Поліція повинна це організувати та забезпечити.
До речи, а ДЕ ПОЛІЦІЯ з прифронтових та з окупованих територій?
От тепер буде нагода утилізувати нащадків окупантівминулого століття.
Немає, напевно, коштів для того щоб запросити на роботу вчительку для правки текстів, які "творять" випускники академії мішіпоплавського...?
У нас же частина населення ідіоти які думають що їх мине бо вони особливі. Ми не маємо права дозволити собі віддавати їх росії бо вона використає їх як м'ясо.
кто там остался?
жмурики и синяки подзаборные?