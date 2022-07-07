Россияне вручают повестки мужчинам из Лисичанска и Северодонецка, - Гайдай. ФОТО

Российские оккупанты накапливают силы среди местных в Лисичанске и Северодонецке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Россияне уже отметили захват нашего региона, приравняли это к победе во Второй мировой войне, но на границу области так и не вышли. Проводят ротацию, привлекая местных. Как это происходит? Мужчину приглашают на работу, например, в водоканал, а через несколько дней он вместо первых денег получает повестку. Его вызывает "новая родина". За счет северодончан и лисичан враг пытается преодолеть сопротивление украинских бойцов, чтобы завершить выполнение хотя бы какой-либо задачи. Ожидаем очередного усиления с их стороны. Воевать на равных условиях они не в состоянии, пятикратное преимущество использовать тоже. Когда оно десятикратное и разрешено стирать с лица земли крупные города - что-то получается", - говорится в сообщении.

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Гайдай подчеркнул, что россиянам не удается захватить автосообщение из Лисичанска в Бахмут.

"Они контролируют только те участки, с которых мы отошли на новые оборонительные позиции. Пока держали Лисичанск, ни одним метром этой дороги враг не владел. Для них это очередная "Большая битва", - добавил он.





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