Россияне вручают повестки мужчинам из Лисичанска и Северодонецка, - Гайдай. ФОТО
Российские оккупанты накапливают силы среди местных в Лисичанске и Северодонецке.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Россияне уже отметили захват нашего региона, приравняли это к победе во Второй мировой войне, но на границу области так и не вышли. Проводят ротацию, привлекая местных. Как это происходит? Мужчину приглашают на работу, например, в водоканал, а через несколько дней он вместо первых денег получает повестку. Его вызывает "новая родина". За счет северодончан и лисичан враг пытается преодолеть сопротивление украинских бойцов, чтобы завершить выполнение хотя бы какой-либо задачи. Ожидаем очередного усиления с их стороны. Воевать на равных условиях они не в состоянии, пятикратное преимущество использовать тоже. Когда оно десятикратное и разрешено стирать с лица земли крупные города - что-то получается", - говорится в сообщении.
Гайдай подчеркнул, что россиянам не удается захватить автосообщение из Лисичанска в Бахмут.
"Они контролируют только те участки, с которых мы отошли на новые оборонительные позиции. Пока держали Лисичанск, ни одним метром этой дороги враг не владел. Для них это очередная "Большая битва", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- "Это сироты, тяжелое наследие царского режима"..
ти нацистів бачив???
ні.
а вони є....
і підете ви тепер проти них воювати.
Чим постачає м'ясо рашистській армії.
....
Поліція повинна це організувати та забезпечити.
До речи, а ДЕ ПОЛІЦІЯ з прифронтових та з окупованих територій?
От тепер буде нагода утилізувати нащадків окупантівминулого століття.
Немає, напевно, коштів для того щоб запросити на роботу вчительку для правки текстів, які "творять" випускники академії мішіпоплавського...?
У нас же частина населення ідіоти які думають що їх мине бо вони особливі. Ми не маємо права дозволити собі віддавати їх росії бо вона використає їх як м'ясо.
кто там остался?
жмурики и синяки подзаборные?