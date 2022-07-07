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Россияне вручают повестки мужчинам из Лисичанска и Северодонецка, - Гайдай. ФОТО

Российские оккупанты накапливают силы среди местных в Лисичанске и Северодонецке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Россияне вручают повестки мужчинам из Лисичанска и Северодонецка, - Гайдай 01

"Россияне уже отметили захват нашего региона, приравняли это к победе во Второй мировой войне, но на границу области так и не вышли. Проводят ротацию, привлекая местных. Как это происходит? Мужчину приглашают на работу, например, в водоканал, а через несколько дней он вместо первых денег получает повестку. Его вызывает "новая родина". За счет северодончан и лисичан враг пытается преодолеть сопротивление украинских бойцов, чтобы завершить выполнение хотя бы какой-либо задачи. Ожидаем очередного усиления с их стороны. Воевать на равных условиях они не в состоянии, пятикратное преимущество использовать тоже. Когда оно десятикратное и разрешено стирать с лица земли крупные города - что-то получается", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты до сих пор не заняли Луганскую область на 100%, - Гайдай

Гайдай подчеркнул, что россиянам не удается захватить автосообщение из Лисичанска в Бахмут.

"Они контролируют только те участки, с которых мы отошли на новые оборонительные позиции. Пока держали Лисичанск, ни одним метром этой дороги враг не владел. Для них это очередная "Большая битва", - добавил он.

Россияне вручают повестки мужчинам из Лисичанска и Северодонецка, - Гайдай 02
Россияне вручают повестки мужчинам из Лисичанска и Северодонецка, - Гайдай 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне хотели перерезать автодорогу Бахмут – Лисичнаск, но понесли потери. ВСУ сдержали врага, - Гайдай. ФОТО


Россияне вручают повестки мужчинам из Лисичанска и Северодонецка, - Гайдай 04
Россияне вручают повестки мужчинам из Лисичанска и Северодонецка, - Гайдай 05
Россияне вручают повестки мужчинам из Лисичанска и Северодонецка, - Гайдай 06

армия РФ (19197) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6495)


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Топ комментарии
+47
вот здесь кацапы все делают правильно не защищал свой дом иди на фарш а как еще учить вату
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07.07.2022 08:42
+40
Я чекаю відео тих щасливих уйопків , що раділи приходу кацапів в лисичанськ
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07.07.2022 08:42
+32
что бы мысли не было это не моя война я за мир пересижу и тд
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07.07.2022 08:43
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вот здесь кацапы все делают правильно не защищал свой дом иди на фарш а как еще учить вату
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07.07.2022 08:42 Ответить
что бы мысли не было это не моя война я за мир пересижу и тд
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07.07.2022 08:43 Ответить
Я чекаю відео тих щасливих уйопків , що раділи приходу кацапів в лисичанськ
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07.07.2022 08:42 Ответить
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07.07.2022 09:04 Ответить
- "Это что, новая партия старушек?"
- "Это сироты, тяжелое наследие царского режима"..
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07.07.2022 09:22 Ответить
Так навіщо було здавати ці позиції, щоб кацапи свої ряди поповнювали?
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07.07.2022 08:43 Ответить
А як утримати , якщо кацапи створили ударне угрупування на тому напрямку з перевагою 1 до 7-10
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07.07.2022 08:44 Ответить
Якщо наші недолугі керманичі не можуть 5-й місяць організувати нормальний спротив, то і переваги не потрібно! Є закон від 1992 р, під час військового стану, всі мають бути на обліку у військкоматі, а не вештатись кому де заманеться
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07.07.2022 08:51 Ответить
а ви з передової пишете? маєте час коментувати??
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07.07.2022 10:54 Ответить
Для особливо "долугого" коментатора Алекса Моргана. Нормальний спротив організовується не постановкою усіх на військовий облік, а комплексом дій, у т.ч. наявністю техніки, ***********, палива, логістики, спеціалістів і т.д. Нажаль у нас ЗАРАЗ не вистачає озброєння на те, щоб перебити ту кількість кацапні, яка лізе на наше землю. Можна мобілізувати усіх, але озброювати їх буде нічим, а гнати солдатів з автоматами на танки - це стратегія ерефії, не Украини.
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07.07.2022 11:10 Ответить
З 2014 року війна іде а організувати належний спротив до сьогоднішнього дня не можуть. Звісно велике крадівництво було важливіше бо там бабло річкою текло. Аферу на закупівлях для ВСУ організувати складніше.
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07.07.2022 15:20 Ответить
Потому что заглох твой боевой диван...
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07.07.2022 08:48 Ответить
*****
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07.07.2022 08:53 Ответить
Поїдь посиди там хоч день під безперервним прильотом снарядів (орки тупо зрівняють усе з землею) - зрозумієш.
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07.07.2022 08:54 Ответить
як про суслика.
ти нацистів бачив???
ні.
а вони є....
і підете ви тепер проти них воювати.
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07.07.2022 08:46 Ответить
Правильна тактика, тут можна тільки вчитися у москалів
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07.07.2022 08:46 Ответить
Жалібно мені тіх хлопців,берить зброюі відходьте метрів на 200 ,а тоди пабам...,бережіть себе,все буде Україна
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07.07.2022 08:47 Ответить
Ну они же ждали, дождались наконец в Украине откосили, так путлеру послужат.
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07.07.2022 08:47 Ответить
Безусловно, донбасситов рашики первыми пустят в расход...
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07.07.2022 08:51 Ответить
Ze-влада боїться падіння рейтингу, тому і не проводить примусову евакуацію з прифронтових населених пунктів.
Чим постачає м'ясо рашистській армії.
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07.07.2022 08:56 Ответить
А як ти пропонуєш проводити примусову евакуацію-ходити по квартирах, виламувати двері та під дулами автоматів виводити мешканців ? Зе-влада винувата, що так не робить ? "Іноді краще жувати" (с).
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07.07.2022 09:10 Ответить
Зе влада ни в чём не "виновата" - Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги (с).
....
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07.07.2022 10:37 Ответить
Саме так!
Поліція повинна це організувати та забезпечити.
До речи, а ДЕ ПОЛІЦІЯ з прифронтових та з окупованих територій?
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07.07.2022 11:36 Ответить
В мене там друг залишився, тіпа - а куда мені тікати, тут батьки поховані, батьківська хата, погріб повний..Тепер можуть загребти, бо він ще й офіцер бувалий. Правда він може русню і послати подалі, йому все рівно.
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07.07.2022 08:57 Ответить
Чи ти його,чи він тебе.
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07.07.2022 09:11 Ответить
А навіщо було брати у заручники власних громадян і не випускати за кордон? Невже важко збагнути що такі ігри з народом погано скінчаться?
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07.07.2022 08:57 Ответить
Другие области не подходят? только заграница?
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07.07.2022 09:01 Ответить
Звісно треба випускати, забіраючи Українське громадянство, як що не бажаєш захищати Батькивщину! Dura lex sed lex!
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07.07.2022 10:39 Ответить
І поперло б дуже багато народу розуміючи що це громадянство як прокляття.
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07.07.2022 15:23 Ответить
Ну классная тактика, захватывать города и пускать его же в бой. Пусть то и мясо будет, но все равно, за ними будут корректировать огонь кацапы. С тактикой такой мы далеко не уйдем
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07.07.2022 09:04 Ответить
Тому що влада покидьків, які хотіли здати за 3 дні все! Вони не відпрацьовували тактику спротиву
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07.07.2022 09:11 Ответить
Нічого дивного у цьому немає. Орда завжди так діяла. Після захоплення залісся ордою(зі слів Гумільова -майже всі князі здалися орді без бою і стали ,,даннїкамі,, хана),орда завжди використовувала підкорених як живий щит. Їх гнали списами попереду себе як худобу на стіни оточених міст. При захопленні Києва татарвою у1241р,у лавах орди було біля 2-х туменів мокші,чухни ,мордви та іншого сміття.
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07.07.2022 09:56 Ответить
Славянские мужики тоже не хотят выезжать
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07.07.2022 09:06 Ответить
Поїдуть ,у Запорожье а там їм і жаба цицьку дасть
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07.07.2022 09:23 Ответить
Це історіческі ,там ціх ******** ,їли на хліб ,намзули,все почунается,з катьки,там їм і срака
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07.07.2022 09:31 Ответить
Цікава доля,бути одноразовим м'ясом по виявленю позицій ЗСУ,коли расєянє тобі у спину автоматом тицяють!
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07.07.2022 09:07 Ответить
мужики надеялись откосить от украинской армии, но, возможно, и вообще от армии, но что-то пошло не так... велкам то побыть просто расходным мясом...
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07.07.2022 09:10 Ответить
Остались самые ватаны упоротые, плевавшие вслед ВСУ. Сейчас перемелем. Хрен на вас. Захотели переехать в другую страну с куском Украины - на удобрения.
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07.07.2022 09:11 Ответить
Типичная саранча
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07.07.2022 09:21 Ответить
Мобілізація в Херсоні йде? Скоріш за все бояться, там не така підтримка. А ці манкурти підуть. Все рівно ж вб'ють, так розвернись і спробуй вбити кацапа
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07.07.2022 09:25 Ответить
Всю цю процедуру как-цапи прописали ще,якщо не помиляюсь,у 2008 році у Плані "Механічний апельсин". Раджу почитати.
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07.07.2022 09:49 Ответить
значить місцеві чекали на руске мір
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07.07.2022 09:50 Ответить
Хлопці розказують там в основному одні сєпари осталися - води не дадуть попити. Тіпа "єто всьо із-за вас".
От тепер буде нагода утилізувати нащадків окупантівминулого століття.
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07.07.2022 10:47 Ответить
даждалися асвабадителей.....
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07.07.2022 09:53 Ответить
ой, а як радісно зустрічали "асвабадітєлєй" плакали, цілували, обнімали...ну тепер завиєте, коли чорні пакети почнете отримувати, ну це в кращому випадку, а так гнитимуть ваші чоловіки, сини і онуки в полях і посадках!
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07.07.2022 10:43 Ответить
мадбть це з категоріі "какая разница"! ось наразі і відчують відмінність, що таке є москальска потвора!
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07.07.2022 10:43 Ответить
"Єстествєнний отбор".
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07.07.2022 10:48 Ответить
кацапня дуже правільно робить залучаючи до лав своїх військ залишки чоловічого населення окупованих теренів.здебільшого це населення чекало приходу параші і не поспішало в евакуацію чи в ЗСУ. Дочекались,повоюють,загинуть.Земля стане чистішою.А наше дебіловате зелене керівництво не спромоглося залучити до війська всіх цих "мужиків"і партизан з них не зробило,а кинуло там для поповнення армії рашистів.І так відбувається по всьому фронту від харкова до миколаєва.Скоро там не залишиться кацапів.А воювати будуть украінці проти украінців-колаборантів.Це ***** вся політика зелених зрадників--спочатку здаєм території,потім намагаємся їх відбити.Гине дуже багато Украінців,цвіт нації.Це і є приховане і неприховане завуальоване і відкрите знищення,геноцид. Хто в цьому винен??? Самі украінці,вибераючи собі владу і довіряючи своє життя під керівництво дресированих мавп. От тільки дресировщик хто? догадайтеся самі.
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07.07.2022 10:47 Ответить
Ці малороси саме за це кацапів і поважають, тому що сцуться від кацапської жорсткої дубини. А наш плюралізм їм "загривки не щикочет"
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07.07.2022 10:52 Ответить
Російські окупанти накопичують сили серед місцевих у Лисичанську та Сєверодонецьку?

Немає, напевно, коштів для того щоб запросити на роботу вчительку для правки текстів, які "творять" випускники академії мішіпоплавського...?
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07.07.2022 10:58 Ответить
Такая ватная доля.
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07.07.2022 13:19 Ответить
А можно вместе с ними и тех пергидрольных теток мобилизовать? Шоб уже по полной зачистить Донбасс от ваты.
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07.07.2022 14:15 Ответить
Саме тому має бути силова евакуація!

У нас же частина населення ідіоти які думають що їх мине бо вони особливі. Ми не маємо права дозволити собі віддавати їх росії бо вона використає їх як м'ясо.
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07.07.2022 20:31 Ответить
кому они там вручают повестки если эти города ************ в хлам?
кто там остался?
жмурики и синяки подзаборные?
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07.07.2022 21:57 Ответить
 
 