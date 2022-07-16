Загинув воїн 93-ї ОМБр з позивним Фанат. ФОТОрепортаж

Хлопець усвідомлено пішов служити до 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" після того, як Росія почала війну проти України у 2014 році.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на фейбук-сторінку бригади.

"Із глибоким сумом і важким серцем повідомляємо про загибель воїна 93 бригади Холодний Яр із позивним Фанат. На жаль, ми не можемо розкривати його особистість навіть після смерті. Та всі, хто знав Фаната та чув про його подвиги, схиляють голови в пошані перед його світлою пам'яттю.

Іноді Бог створює людей, яким зумовлено бути Воїнами з великої літери. Саме таким був Фанат. Фінансист за цивільною освітою, фанат футбольного клубу "Зоря", людина, яка ніколи не планувала пов’язувати своє життя з армією, пішла на війну і поклала життя за Україну.

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Навесні 2014 року він бачив колони російських танків, які сунули на його рідну країну. Саме це і спонукало його після здобуття вищої освіти піти у 93 бригаду і стати до зброї. Мистецтву війни він навчався безпосередньо під час бойових дій. І коли у 2022 році колони техніки окупантів посунули на Україну знову, Фанат і його бійці вже були готові їх "зустрічати".

Фанат мав беззаперечний авторитет у своїх бійців, тренувався і тренував, був прикладом, офіцером, за яким йшли люди. Планував і здійснював надскладні і ризиковані операції, відправив на той світ не один десяток моcкалiв.

Про таких людей писати книжки, а їхні подвиги діти вивчатимуть у школах. Та нині триває кровопролитна війна з росією, і ми платимо надто велику ціну за нашу свободу та незалежність", - переконані у бригаді.

Там висловлюють співчуття родині, близьким, друзям, товаришам по службі та коханій полеглого бійця.

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