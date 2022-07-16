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Новини Фото Війна
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Загинув воїн 93-ї ОМБр з позивним Фанат. ФОТОрепортаж

Хлопець усвідомлено пішов служити до 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" після того, як Росія почала війну проти України у 2014 році.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на фейбук-сторінку бригади.

"Із глибоким сумом і важким серцем повідомляємо про загибель воїна 93 бригади Холодний Яр із позивним Фанат. На жаль, ми не можемо розкривати його особистість навіть після смерті. Та всі, хто знав Фаната та чув про його подвиги, схиляють голови в пошані перед його світлою пам'яттю.

Іноді Бог створює людей, яким зумовлено бути Воїнами з великої літери. Саме таким був Фанат. Фінансист за цивільною освітою, фанат футбольного клубу "Зоря", людина, яка ніколи не планувала пов’язувати своє життя з армією, пішла на війну і поклала життя за Україну.

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Навесні 2014 року він бачив колони російських танків, які сунули на його рідну країну. Саме це і спонукало його після здобуття вищої освіти піти у 93 бригаду і стати до зброї. Мистецтву війни він навчався безпосередньо під час бойових дій. І коли у 2022 році колони техніки окупантів посунули на Україну знову, Фанат і його бійці вже були готові їх "зустрічати".

Фанат мав беззаперечний авторитет у своїх бійців, тренувався і тренував, був прикладом, офіцером, за яким йшли люди. Планував і здійснював надскладні і ризиковані операції, відправив на той світ не один десяток моcкалiв.

Про таких людей писати книжки, а їхні подвиги діти вивчатимуть у школах. Та нині триває кровопролитна війна з росією, і ми платимо надто велику ціну за нашу свободу та незалежність", - переконані у бригаді.

Там висловлюють співчуття родині, близьким, друзям, товаришам по службі та коханій полеглого бійця.

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Загинув воїн 93-ї ОМБр з позивним Фанат 01
Загинув воїн 93-ї ОМБр з позивним Фанат 02
Загинув воїн 93-ї ОМБр з позивним Фанат 03
Загинув воїн 93-ї ОМБр з позивним Фанат 04

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Автор: 

втрати (4398) 93 окрема механізована бригада (294)


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Топ коментарі
+54
Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації.Пам'ятаймо...
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16.07.2022 15:24
+26
дитячі очі мужнього Янгола... синку..синку... ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!!



дуже боляче...
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16.07.2022 15:57
+17
R.I.P
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16.07.2022 15:32
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Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації.Пам'ятаймо...
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16.07.2022 15:24 Відповісти
R.I.P
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16.07.2022 15:32 Відповісти
Frieden in Ruhe.Geroi ne vmirayut' !
Slava Ukraini i Geroyam-Zaxisnikam!
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16.07.2022 15:49 Відповісти
Герои не умирают! А вот немцы сосут ***!
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16.07.2022 22:57 Відповісти
дитячі очі мужнього Янгола... синку..синку... ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!!



дуже боляче...
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16.07.2022 15:57 Відповісти
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16.07.2022 16:16 Відповісти
Світла тобі пам'ять, Фанат.
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16.07.2022 17:26 Відповісти
Светлая память Герою!
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16.07.2022 18:16 Відповісти
Вдячність Воїну і Вічна Пам'ять.
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16.07.2022 19:45 Відповісти
R.l.P. Воїну

Герою Слава!

Бьються та гинуть найкращі Українці.
Хто залишиться?
Ті "какая разніца"?
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17.07.2022 10:05 Відповісти
низький уклін Герою. Світла память назавжди
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19.07.2022 03:00 Відповісти
 
 