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Новости Фото Война
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Погиб воин 93-й ОМБр на псевдо Фанат. ФОТОрепортаж

Парень осознанно пошел служить в 93-ю отдельную механизированную бригаду "Холодный Яр" после того, как Россия начала войну против Украины в 2014 году.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на фейбук-страницу бригады.

"С глубоким прискорбием и тяжелым сердцем сообщаем о гибели воина 93 бригады Холодный Яр с позывным Фанат. К сожалению, мы не можем раскрывать его личность даже после смерти. Но все, кто знал Фаната и слышал о его подвигах, склоняют головы в почете перед его светлой памятью.

Иногда Бог создает людей, которым предопределено быть Воинами с большой буквы. Именно таким был Фанат. Финансист по гражданскому образованию, фанат футбольного клуба "Заря", человек, никогда не планировавший связывать свою жизнь с армией, ушел на войну и положил жизнь за Украину.

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Весной 2014 года он видел колонны российских танков, двигавшихся на его родную страну. Именно это и побудило его после получения высшего образования пойти в 93-ю бригаду и взяться за оружие. Искусству войны он учился непосредственно во время боевых действий. И когда в 2022 году колонны техники оккупантов двинулись на Украину снова, Фанат и его бойцы уже были готовы их "встречать".

Фанат имел безоговорочный авторитет у своих бойцов, тренировался и тренировал, был примером, офицером, за которым следовали люди. Планировал и осуществлял сверхсложные и рискованные операции, отправил на тот свет не один десяток москалей.

О таких людях будут писать книги, а их подвиги дети будут учить в школах. Но сейчас идет кровопролитная война с россией, и мы платим слишком большую цену за нашу свободу и независимость", - убеждены в бригаде.

Там выражают соболезнования семье, близким, друзьям, сослуживцам и любимой павшего бойца.

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Погиб воин 93-й ОМБр на псевдо Фанат 01
Погиб воин 93-й ОМБр на псевдо Фанат 02
Погиб воин 93-й ОМБр на псевдо Фанат 03
Погиб воин 93-й ОМБр на псевдо Фанат 04

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потери (4384) 93 отдельная механизированная бригада (294)


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Топ комментарии
+54
Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації.Пам'ятаймо...
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16.07.2022 15:24
+26
дитячі очі мужнього Янгола... синку..синку... ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!!



дуже боляче...
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16.07.2022 15:57
+17
R.I.P
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16.07.2022 15:32
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Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишитись в пам'яті української незламної нації.Пам'ятаймо...
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16.07.2022 15:24 Ответить
R.I.P
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16.07.2022 15:32 Ответить
Frieden in Ruhe.Geroi ne vmirayut' !
Slava Ukraini i Geroyam-Zaxisnikam!
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16.07.2022 15:49 Ответить
Герои не умирают! А вот немцы сосут ***!
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16.07.2022 22:57 Ответить
дитячі очі мужнього Янгола... синку..синку... ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!!



дуже боляче...
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16.07.2022 15:57 Ответить
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16.07.2022 16:16 Ответить
Світла тобі пам'ять, Фанат.
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16.07.2022 17:26 Ответить
Светлая память Герою!
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16.07.2022 18:16 Ответить
Вдячність Воїну і Вічна Пам'ять.
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16.07.2022 19:45 Ответить
R.l.P. Воїну

Герою Слава!

Бьються та гинуть найкращі Українці.
Хто залишиться?
Ті "какая разніца"?
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17.07.2022 10:05 Ответить
низький уклін Герою. Світла память назавжди
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19.07.2022 03:00 Ответить
 
 