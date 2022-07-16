Погиб воин 93-й ОМБр на псевдо Фанат. ФОТОрепортаж

Парень осознанно пошел служить в 93-ю отдельную механизированную бригаду "Холодный Яр" после того, как Россия начала войну против Украины в 2014 году.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на фейбук-страницу бригады.

"С глубоким прискорбием и тяжелым сердцем сообщаем о гибели воина 93 бригады Холодный Яр с позывным Фанат. К сожалению, мы не можем раскрывать его личность даже после смерти. Но все, кто знал Фаната и слышал о его подвигах, склоняют головы в почете перед его светлой памятью.

Иногда Бог создает людей, которым предопределено быть Воинами с большой буквы. Именно таким был Фанат. Финансист по гражданскому образованию, фанат футбольного клуба "Заря", человек, никогда не планировавший связывать свою жизнь с армией, ушел на войну и положил жизнь за Украину.

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Весной 2014 года он видел колонны российских танков, двигавшихся на его родную страну. Именно это и побудило его после получения высшего образования пойти в 93-ю бригаду и взяться за оружие. Искусству войны он учился непосредственно во время боевых действий. И когда в 2022 году колонны техники оккупантов двинулись на Украину снова, Фанат и его бойцы уже были готовы их "встречать".

Фанат имел безоговорочный авторитет у своих бойцов, тренировался и тренировал, был примером, офицером, за которым следовали люди. Планировал и осуществлял сверхсложные и рискованные операции, отправил на тот свет не один десяток москалей.

О таких людях будут писать книги, а их подвиги дети будут учить в школах. Но сейчас идет кровопролитная война с россией, и мы платим слишком большую цену за нашу свободу и независимость", - убеждены в бригаде.

Там выражают соболезнования семье, близким, друзьям, сослуживцам и любимой павшего бойца.

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