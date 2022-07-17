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З Маріуполя до Запоріжжя щодня виїжджають до сотні жителів, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТО

Мешканці тимчасово окупованого Маріуполя й далі самостійно виїжджають із міста. Щодня його залишають від 50 до 100 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі радник мера міста Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Літо. Липень. Спека. Неділя. Свято. День Металурга. Центральний пляж - людей немає. Пляж Пісщаний - людей немає (проте міни є)
Питання, де люди? Де всі ці 220 тис. про які звітує окупацінйа влада?
Невже всі слухають концерт колбабаранського оркерстру "На кістках" та "Лесоповал"? Теж ні.
Як не намагаються окупанти "дорисувати" цифри, але людей в місті меншає", - пише Андрющенко і додає, що щодня від 50 до 100 осіб в'їжджають у Запоріжжя.

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Автор: 

Запоріжжя (2268) Маріуполь (3231) Андрющенко Петро (694)


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Топ коментарі
+8
Кожен день 100 ватників..бідне моє Запоріжжя
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17.07.2022 19:59
+8
тепер вони створять осередок партії регіонів, і будуть захищати пушкина і руский язик.
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17.07.2022 20:07
+4
между прочим выехать в Запорожье это риск, ватники бы выбрали Крым
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17.07.2022 21:06
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Не надо было бы об этом рассказывать, могут ведь и перекрыть дорогу...
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17.07.2022 19:58 Відповісти
Кожен день 100 ватників..бідне моє Запоріжжя
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17.07.2022 19:59 Відповісти
Кто бы мычал
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17.07.2022 20:27 Відповісти
между прочим выехать в Запорожье это риск, ватники бы выбрали Крым
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17.07.2022 21:06 Відповісти
Как ты определяешь ватников не видя и не зная людей? Даже если человек ватник ю, он в первую очередь человек. Если он нарушил закон, он перед ним должен ответить, а если нет то за что? Или люди должны страдать просто им повезло меньше, а тебе больше? Вон вата в кацапии радуется смертям женщин и детей в Виннице, ты такой же. Вату надо учить, наворачивать до нашего дела, а не источать мерзенькую желчь, так ты только помогаешь врагу. Или ты за окончательное решение ватного вопроса?
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18.07.2022 07:21 Відповісти
тепер вони створять осередок партії регіонів, і будуть захищати пушкина і руский язик.
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17.07.2022 20:07 Відповісти
кто из Марика и что-то вякнет против украинцев - депортировать обратно в Марик, и запрет на въезд, вата - это действительно очень страшно и не лечится(
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17.07.2022 20:43 Відповісти
значит, ты не сталкивался, ему на голову падают русские бомбы, оно тикает на неокуппированную территорию и ждет русских на новом месте, так ничего и не сообразив, особенно страшно, если это не чужие тебе люди
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17.07.2022 20:56 Відповісти
Маріуполь закінчився полоном його захисників! Тим , хто прокинувся зараз краще місце таганрог або ВАТАкан
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17.07.2022 21:50 Відповісти
Желаю тебе оказаться в оккупации, после того как кацапня уничтожила твой родной город. Пожить без еды и воды пару месяцев под игом захватчика, судорожно пытаться выбраться на большую землю месяцами и на последние деньги. Вы бесчеловечны, чудовище похлеще кацапов. Тем без разницы каких украинцев убивать, а вам без разницы к чужим страданиям, по политическому признаку. Разницы между убитыми кацапней в Виннице и Мариуполе нет никакой. Только в Мариуполе было убито в сотни раз больше. Во время войны травить беженцев это подло и низко. Да в любое время это ужасно, но сейчас более всего.
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18.07.2022 07:15 Відповісти
Дискриминация граждан Украины, по территориальному признаку, как мило. Я сам из Мариуполя и украинец и Мариуполь украинский город и в нем живут украинские граждане и стоит он на украинской земле. А вот кто из моего города делает кемську волость, вот тот предатель Украины.
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18.07.2022 06:55 Відповісти
Маріуполь - це місто привид. Які там зараз можуть бути пляжі!?
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17.07.2022 22:29 Відповісти
Обычные. На левом берегу, городской и песчанка. Есть или нет там людей, а пляжи остаются.
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18.07.2022 07:16 Відповісти
 
 