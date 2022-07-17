З Маріуполя до Запоріжжя щодня виїжджають до сотні жителів, - Андрющенко. ВІДЕО+ФОТО

Мешканці тимчасово окупованого Маріуполя й далі самостійно виїжджають із міста. Щодня його залишають від 50 до 100 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі радник мера міста Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Літо. Липень. Спека. Неділя. Свято. День Металурга. Центральний пляж - людей немає. Пляж Пісщаний - людей немає (проте міни є)

Питання, де люди? Де всі ці 220 тис. про які звітує окупацінйа влада?

Невже всі слухають концерт колбабаранського оркерстру "На кістках" та "Лесоповал"? Теж ні.

Як не намагаються окупанти "дорисувати" цифри, але людей в місті меншає", - пише Андрющенко і додає, що щодня від 50 до 100 осіб в'їжджають у Запоріжжя.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перепустки та допити ФСБ: Рашисти сповільнюють евакуацію з окупованого Маріуполя