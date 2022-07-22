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Упродовж доби внаслідок обстрілів Миколаївщини пошкоджень зазнали 74 об’єкти власності, - Нацполіція. ФОТО

Поліція фіксує наслідки ворожих обстрілів, збирає речові докази, опитує свідків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Національної поліції України.

"Упродовж доби 21 липня війська РФ обстрілювали Миколаїв та громади Миколаївського й Баштанського районів. Пошкоджень зазнали 74 об’єкти власності - будівлі, споруди, автомобілі, складські приміщення, об’єкти інфраструктури, підприємства", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається також, що сьогодні, 22 липня, близько 6:30 російські війська здійснили обстріл мікрорайону Миколаєва.

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Упродовж доби внаслідок обстрілів Миколаївщини пошкоджень зазнали 74 об’єкти власності, - Нацполіція 01

Упродовж доби внаслідок обстрілів Миколаївщини пошкоджень зазнали 74 об’єкти власності, - Нацполіція 02

Автор: 

Миколаївська область (2274) обстріл (28486) пошкодження (168) Нацполіція (15173)


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Зараз дєрьмак в Турції зробить "пєреміріє".
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22.07.2022 13:40 Відповісти
орки, окруженные пробитым мостом в Херсоне, запросили зеленый коридор, надо его им дать и поступить как они в Илловайске
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22.07.2022 13:43 Відповісти
но сначала потребовать вернуть азовцев, а уже потом подумать...
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22.07.2022 13:50 Відповісти
 
 