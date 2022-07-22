Упродовж доби внаслідок обстрілів Миколаївщини пошкоджень зазнали 74 об’єкти власності, - Нацполіція. ФОТО

Поліція фіксує наслідки ворожих обстрілів, збирає речові докази, опитує свідків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Національної поліції України.

"Упродовж доби 21 липня війська РФ обстрілювали Миколаїв та громади Миколаївського й Баштанського районів. Пошкоджень зазнали 74 об’єкти власності - будівлі, споруди, автомобілі, складські приміщення, об’єкти інфраструктури, підприємства", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається також, що сьогодні, 22 липня, близько 6:30 російські війська здійснили обстріл мікрорайону Миколаєва.

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