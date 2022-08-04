Українці викрили брехню Amnesty International на прикладі кадрів з Бучі. ФОТО

Українці спростовують заяви Amnesty International кадрами про те, як російські окупанти ховають техніку поміж будинків українців.

про це у фейсбуі написав В'ячеслав Шрамович.

Він зазначив: "Пояснення спеціально для Amnesty International.Ось як виглядає "tactics endangering civilians".

Це Буча зранку 24 березня 2022 року, вул. Центральна. Російські десантники розставили свої БМД і БТР у дворі, ховаючись під стінами житлового будинка. Я нарахував 12 одиниць техніки".

Він продовжив: "До речі, цей будинок не був зруйнований. Тому що українські військові бережуть своїх цивільних".

Автор допису зазначив, що фото знятто дроном групи аеророзвідки, ДФ ТГ "Вільна Україна".

