Українці викрили брехню Amnesty International на прикладі кадрів з Бучі. ФОТО
Українці спростовують заяви Amnesty International кадрами про те, як російські окупанти ховають техніку поміж будинків українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуі написав В'ячеслав Шрамович.
Він зазначив: "Пояснення спеціально для Amnesty International.Ось як виглядає "tactics endangering civilians".
Це Буча зранку 24 березня 2022 року, вул. Центральна. Російські десантники розставили свої БМД і БТР у дворі, ховаючись під стінами житлового будинка. Я нарахував 12 одиниць техніки".
Він продовжив: "До речі, цей будинок не був зруйнований. Тому що українські військові бережуть своїх цивільних".
Автор допису зазначив, що фото знятто дроном групи аеророзвідки, ДФ ТГ "Вільна Україна".
Було б логічним і правильним, якщо б весь український офіс Amnesty International сьогодні звільнився. Продемонструвавши в такий спосіб свою незгоду з політикою організації, яка з 2014 року систематично відстоює проросійську позицію.
Заява, яку зробила організація, точно вплине на те, як нас будуть підтримувати, і як будуть постачати нам зброю. Тобто щось можливо не привезуть, а щось привезуть пізніше. Ця тема вже зараз дуже потужно пушиться московією.
І кожна смерть українця, спричинена цією заявою, буде на совісті працівників організації. Але оскільки працівники організації знають, що AI роками допомагає московській владі, то звільнятись вони не будуть. Бо ця організація навіть в логотип собі засунула мистецько оформлений знак долара.
Там CBS сняли так называемый репортаж о том, куда «девается» у нас западное оружие, где пророссийские эксперты рассказывают, что да-да, точно где-то ******. Но вишенка, что там же «эксперткой» выступает и чувиха из того же Амнести, которая такая «ну мы не знаем, куда оно едет».
Конечно вы блт не знаете, куда оно точно едет, - вы ж первые русским и продадите всю информацию про хаймарсы, потом половина офиса окажется в набсовете Газпрома...
А вона ж приїжджала в Україну, бачила Київську область після русні, робила розслідування російських військових злочинів. Але це очевидно її оптику не змінило. Цікаво, що у людини в голові відбувається?.. https://twitter.com/DRovera/status/1522539592708149248
а злочини параши можуть ігнорувати,
мабуть за певну премію від х@йла
Я думаю, в основному всі ці імпотентні грантоїдські організації і існують в основному на орківські донати. Звідси й наративи.
Я вважаю, що всім міжнародним організаціям типу червоного хреста, амністі інтернейшенел, оон, обсе, тупо нема місця в 21 столітті. Нема жодного сенсу годувать на свої гроші імпотентів, якщо ти не тиран-фашист. А тримати ці організації для вибілювання дій тиранів-фашистів - ідіотизм повний.
Но они созданы кацапами
хто її вибирав ?
вона репрезентує Україну, тобто всіх нас !
Amnesty International - це лівацька структура і з нею тісно співпрацює кремль , тобто платить за брехню !
куркиципки
і вони роблять такі резонансні заяви
Дивно, як нас іще не звинуватили в етнічних чистках корінних народів росії, зокрема бурятів і тувинців.
Айдер розставляє крапки
Треба щоб весь світ узнал ПРО ФАЛЬШИВУ КАЦАПСКУ ПОДДЕЛКУ ПРАВОЗАЩИТНОЙ ОРГАНІЗАЦІЇ
МОЧИТЬ ЇХ, Ребята
Але це не новина, на жаль 😠
Наступним гучним моментом була критика декомунізації та затримки прихильників комунізмуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International#cite_note-16 ] . Так директорка Amnesty International в Україні Оксана Покальчук заявила: «Заборона символіки, пов'язаної з комуністичною партією і радянським минулим, є порушенням права на свободу вираження, а затримання мирних демонстрантів є кроком в обмеженні свободи вираження і мирних зібрань з боку української влади». В Amnesty International в Україні наполягають, що всіх затриманих учасників протесту слід звільнити. «Заборона радянської символіки є неприпустимою», - вважає Покальчук. "Закон (щодо заборони символіки) передбачає абсолютно непропорційне покарання."!...ну і далі брехня брехня брехня
Paul Shapoval
1 ч
Там CBS сняли так называемый репортаж о том, куда «девается» у нас западное оружие, где пророссийские эксперты рассказывают, что да-да, точно где-то ******. Но вишенка, что там же «эксперткой» выступает и чувиха из того же Амнести, которая такая «ну мы не знаем, куда оно едет»
більше як рупор кремля і його таємний адвокат перед всім світом і ООН звісно не за спасібо.