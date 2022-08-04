УКР
Українці викрили брехню Amnesty International на прикладі кадрів з Бучі. ФОТО

Українці спростовують заяви Amnesty International кадрами про те, як російські окупанти ховають техніку поміж будинків українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуі написав В'ячеслав Шрамович.

Він зазначив: "Пояснення спеціально для Amnesty International.Ось як виглядає "tactics endangering civilians".

Це Буча зранку 24 березня 2022 року, вул. Центральна. Російські десантники розставили свої БМД і БТР у дворі, ховаючись під стінами житлового будинка. Я нарахував 12 одиниць техніки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аmnesty International звинуватила ЗСУ в порушенні правил війни: В МЗС заявили, що організація створює "фальшивий баланс між злочинцем і жертвою"

Українці викрили брехню Amnesty International на прикладі кадрів з Бучі 01

Він продовжив: "До речі, цей будинок не був зруйнований. Тому що українські військові бережуть своїх цивільних".

Автор допису зазначив, що фото знятто дроном групи аеророзвідки, ДФ ТГ "Вільна Україна".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український офіс Amnesty International не брав участі у підготовці та розповсюдженні доповіді, в якій ідеться, що ЗСУ наражає цивільних на небезпеку, - речниця

Amnesty International (100) Буча (543)
Що там пояснювати, і так все ясно

04.08.2022 19:22 Відповісти
ООН, ВОЗ, ОБСЕ, Красный Крест, Amnesty International - кормушки для аферистов.
04.08.2022 19:22 Відповісти
Нужно подавать на этих куртизанок в международный суд, за клевету. Попросить Лану Зеркаль курировать этот вопрос.
04.08.2022 19:22 Відповісти
04.08.2022 19:22 Відповісти
Maksym Savanevsky@maksm

Було б логічним і правильним, якщо б весь український офіс Amnesty International сьогодні звільнився. Продемонструвавши в такий спосіб свою незгоду з політикою організації, яка з 2014 року систематично відстоює проросійську позицію.
Заява, яку зробила організація, точно вплине на те, як нас будуть підтримувати, і як будуть постачати нам зброю. Тобто щось можливо не привезуть, а щось привезуть пізніше. Ця тема вже зараз дуже потужно пушиться московією.
І кожна смерть українця, спричинена цією заявою, буде на совісті працівників організації. Але оскільки працівники організації знають, що AI роками допомагає московській владі, то звільнятись вони не будуть. Бо ця організація навіть в логотип собі засунула мистецько оформлений знак долара.

04.08.2022 20:39 Відповісти
чому знагліла ця ШЮХЕТНА організація- а хто перший захотів на догоду Росії зтишити голос про насилля , не розібравшись чесно й відкрито з Денісовою?
04.08.2022 20:40 Відповісти
для цієї недоогранізації людоїдів смерть українця - все одно, що смерть мухи. Вони власних працівників за людей не вважають, вже було декілька випадків доведення до самогубства.
05.08.2022 04:31 Відповісти
та бо вони всім тим "плешивим" пузатим чинушам постачають своїх висококваліфікованих аналоговнєтних ******...
05.08.2022 20:02 Відповісти
04.08.2022 19:22 Відповісти
С 1 июня 2021 года - советница Министра энергетики Украины
04.08.2022 19:52 Відповісти
"косе бабло"-це ти Дімон.І не тільки косе ,а й неграмотне.
04.08.2022 20:01 Відповісти
Paul Shapoval@Frialum

Там CBS сняли так называемый репортаж о том, куда «девается» у нас западное оружие, где пророссийские эксперты рассказывают, что да-да, точно где-то ******. Но вишенка, что там же «эксперткой» выступает и чувиха из того же Амнести, которая такая «ну мы не знаем, куда оно едет».
Конечно вы блт не знаете, куда оно точно едет, - вы ж первые русским и продадите всю информацию про хаймарсы, потом половина офиса окажется в набсовете Газпрома...

04.08.2022 21:51 Відповісти
Qwerty@qwertysquaresun

https://twitter.com/qwertysquaresun/status/1555255646559272960 1 ч


А вона ж приїжджала в Україну, бачила Київську область після русні, робила розслідування російських військових злочинів. Але це очевидно її оптику не змінило. Цікаво, що у людини в голові відбувається?.. https://twitter.com/DRovera/status/1522539592708149248
04.08.2022 22:17 Відповісти
мені от цікаво в це "гавно інтернешенел" набирають уйобіщних баб по конкурсу ? це ******* просто!
04.08.2022 23:37 Відповісти
Лана Зеркаль наступний президент України!!!
05.08.2022 20:24 Відповісти
04.08.2022 19:22 Відповісти
для проституток
04.08.2022 19:24 Відповісти
Велика честь дискутировать с Amnesty International. Молча дать им пинок под зад, геть с Украины!
04.08.2022 19:36 Відповісти
нас читают и англоязычное страны, было бы не плохо подобное писать на английском, в совокупности их заявлений и фактических фото, с подтверждением зверств нацистов с паРаши , это имело бы оооооочень резонансный фактор в Европе и во всем мире , и мир бы задумался о пользе выше перечисленных публичных домов.
04.08.2022 19:56 Відповісти
А от це дуже хороший хід думок!
04.08.2022 20:36 Відповісти
Московия скупила весь мир с потрохами,древняя профессия "Кто платит тому и даю",надо разогнать эти продажные организации что тот же воз который разогнал ковидную истерику по всему миру в тот же момент впаривая непроверенные фуфломицины под видом единой панацеи которая якобы защитит вас от ковида по ходу люди как болели так и болеют а колотся уже предлагают уже чуть ли не каждых два месяца посмотрим каким боком в будущем вылезут эти прививки,а по сути все время та же Европа тыкала нас носом и упрекала в коррупции да учила как правильно жить по сути когда московицкому фюреру стало немного не по себе от того что Украинский народ не хочет ложится под него да санкции потихонечку да приносят эффект,повытягивал всю продажную европейскую шваль-организации чтобы очернить и принудить Украину пойти на условия фюрера,истинные друзья Украины сейчас познаются в беде остальное шкура которую московия может вывернуть в выгодную сторону для себя в любой момент.
04.08.2022 19:59 Відповісти
ще магате забули
04.08.2022 20:53 Відповісти
Крім того є мільйон свідчень що орки просто обстрілюють міста незалежно від знаходження там військових...
04.08.2022 19:23 Відповісти
вони «розслідують» тільки злочини України,

а злочини параши можуть ігнорувати,
мабуть за певну премію від х@йла
04.08.2022 19:23 Відповісти
Похоже, что у всех этих импотентных и бесполезных международных организаций логика примерно такая - паРаша их никуда не пускает и откровенно кладет на них хер, следовательно и говорить о ней нечего, зато в Украине, где им дают свободно "работать", они по полной доказывают свою "небесполезность" имитируя бурную деятельность и пытаясь докопаться ко всему, чему только можно, еще и значительно преувеличивая проблемы.
04.08.2022 20:02 Відповісти
Криваві нафтодолари, шановний.
Я думаю, в основному всі ці імпотентні грантоїдські організації і існують в основному на орківські донати. Звідси й наративи.
Я вважаю, що всім міжнародним організаціям типу червоного хреста, амністі інтернейшенел, оон, обсе, тупо нема місця в 21 столітті. Нема жодного сенсу годувать на свої гроші імпотентів, якщо ти не тиран-фашист. А тримати ці організації для вибілювання дій тиранів-фашистів - ідіотизм повний.
04.08.2022 20:25 Відповісти
А хто такий В'ячеслав Шрамович, радник Президента, чи радник радника Президента, чи Прем'єра, чи працівник СБУ, поліції, прокуратури? Мабуть звичайний громадянин, бо вся ті, що мали це робити займаються фальшуванням "виявлення ботоферм "бариги" і піару розставлених ніг на глянці Першої, не якоїст там *******.
04.08.2022 19:23 Відповісти
Подивилась профіль, не простий він,а при темі, хотя ви праві. Якщо оп усе паралельно, лиш віртуальна реальність, то Україна тільки в руках народу і житиме.
04.08.2022 19:40 Відповісти
якщо питома вага касапського бабла (публічного, навіть не в конвертах) в кошторисі Amnesty International є найбільшою з числа інших країн, то такі випадки Amnesty International навіть не згадуватиме, не те що розглядатиме.
04.08.2022 19:23 Відповісти
Они живуть за счет подачек и трудно вычислить через какие страны идут гроши от кацапов
Но они созданы кацапами
04.08.2022 20:27 Відповісти
Украине пора показывать характер. Выгнать ******** на хер...
04.08.2022 19:24 Відповісти
повісить ***** цих піздунов
04.08.2022 19:25 Відповісти
Правильно. Покажите придуркам факты что даже рашисты признают что Украина не стреляет по гражданским обьектам поэтому и прячут свою технику среди гражданских построек а это уже факт.
04.08.2022 19:25 Відповісти
Цікаво що страти полонених, вбивства і викрадення цивільних на окупованих територіях виродків не зацікавили. Гнати к куям цю продажну гидоту з України...
04.08.2022 19:27 Відповісти
Члени цієї рашистської організації повинні бути засуджені як колись судити гітлерівців та страчені за свої злочини проти українців.
04.08.2022 19:28 Відповісти
Опанькі, десь буде комбо ой)
04.08.2022 19:28 Відповісти
Amnesty international - это фашисткая организация, всегда поддерживающая кацапов и арабских террористов
04.08.2022 19:28 Відповісти
Істота на чолі Амнезії Інтерашанал не здатна збагнути, що не тільки ЗСУ захищають українців, але й українці захищають ЗСУ, у тому числі від таких, як вона
04.08.2022 19:29 Відповісти
Забагато уваги до цих провокаторів...
04.08.2022 19:31 Відповісти
здогадуюсь, що продалися чиновники з "Амністії" росіянціям за декілька тисяч долярів, навіть не за десятки тисяч
04.08.2022 19:34 Відповісти
коли схвалили удари рашистів по українських містах, а потім від цих українців закрилися.

показати весь коментар
04.08.2022 19:36 Відповісти
04.08.2022 20:13 Відповісти
чим займається ця курка, яка допустила такі висновки центрального офісу?

хто її вибирав ?
вона репрезентує Україну, тобто всіх нас !
04.08.2022 21:04 Відповісти
Українська дипломатія не є сильною на сьогодні, вона бачить тільки коли під носом,а справи до кінця не доводить. Приклад ,мельник в Німеччині з парадом зброї, кому воно потрібно, а ось убиті захисники Азовсталі і обстріли портів при формуванні вивезення зерна,то це дійсно глобальна тема. Весь світ узнав про Маріуполь, що потім? Цього разу не має доказів проти України, зато багато блогів на цю тему. ЗСУ відповіли і досить. Нехай доказують
04.08.2022 19:36 Відповісти
Amnesty International прямо після захоплення криму рашистські агенти впливу, хоча лайном тварин треба мазати.
04.08.2022 19:38 Відповісти
Хай поїдуть до Тростянця Сумської області. Місцеві багато, що розкажуть про те, як руські їх виганяли в мороз на вулицю чергувати біля техніки, значи, що ЗСУ не будуть стріляти. Але за ці відомості у звіті ніхто ручку не позолотить.
04.08.2022 19:39 Відповісти
Я думаю а точнее я уже давно уверен, что на правду и на людей в етом мире всем насрать. Все только пробивают свои личные интересы. Правда сейчас у того кто имеет пистолет. И нам так же нужно, добиваться только своих интересов несмотря на визги разных купленных организаций. Более того, чем громче все визжат тем нам виднее индикатор что мы идем правильным путем
04.08.2022 19:41 Відповісти
А выявили вашу брехню, от зрада так зрада.
04.08.2022 19:49 Відповісти
членососы на службе у кремля.... весело шо ******!
04.08.2022 19:46 Відповісти
І як вам , продажні шльондри , живеться ?

Amnesty International - це лівацька структура і з нею тісно співпрацює кремль , тобто платить за брехню !
04.08.2022 19:52 Відповісти
мда, дурні курки ципки
і вони роблять такі резонансні заяви
04.08.2022 21:07 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/rossiya-vedet-svoyu-samuyu-vazhnuyu-vojnu/ Блогер з США Олег Пономарь нагадує перелік агентів впливу ***** в країнах західної демократії, як то Трамп, Орбан, Шредер, Берлусконі, Салвіні, Ле Пен, папа Римський та інші фізичні особи (Меркель, наприклад; але й перелічені - найбільш зашкварені); а також за міжнародні юридичні особи "на прикормці": Amnesty International, ООН, Червоний Хрест, Інтерпол, та інших (не згадав про ОБСЄ).
04.08.2022 19:47 Відповісти
ОБСЄ - нормальна структура , тільки звідти потрібно прибрати кацапів !!
04.08.2022 19:54 Відповісти
Як вони ще не звинуватили ЗСУ в ліквідації рептілоїдки Корси, можливо ще не вкурилися.
04.08.2022 19:49 Відповісти
Подать в суд за брехню - лучший цивилизованный способ!
04.08.2022 19:55 Відповісти
сжечь ***** киевский офис этих иванушек интернешенал - лучший выход.
04.08.2022 20:09 Відповісти
@parafiyanka

Дивно, як нас іще не звинуватили в етнічних чистках корінних народів росії, зокрема бурятів і тувинців.
04.08.2022 19:59 Відповісти
Сколько было ников за неделю?🤣🤣🤣
04.08.2022 20:24 Відповісти
Amnesty International!

04.08.2022 20:10 Відповісти
Та ця амнесті кацапське корито для лохів.
04.08.2022 20:12 Відповісти
Треба як Ізраель робити ,Нищити ворогів нещадно ,та нікому нічого не пояснювати. Замахаєтесь всім уйо--кам щось доказувати. Не відволікатися на тих, хто їсть з руки пу ті на та щось там вимагає або вимушує доказувати, що "ти не осел." . Пішли амнесті та вс інші на х-й. Інших слов не маю
04.08.2022 20:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FH-_J_RmHyU

Айдер розставляє крапки
04.08.2022 20:15 Відповісти
МЗС вже зробив заяву щодо вранья прокацапской організації?

Треба щоб весь світ узнал ПРО ФАЛЬШИВУ КАЦАПСКУ ПОДДЕЛКУ ПРАВОЗАЩИТНОЙ ОРГАНІЗАЦІЇ
МОЧИТЬ ЇХ, Ребята
04.08.2022 20:23 Відповісти
Амністі Інтернешнл вкотре продемонстрували, що вони кончені уй#б#ща.

Але це не новина, на жаль 😠
04.08.2022 20:30 Відповісти
Насправді тут усе не так просто. Зрозуміло, що якщо є можливість то ЗСУ уникає ставити військову техніку біля житлових будинків. Але наприклад, як у Маріуполі, коли місто оточене, то нема ніякої іншої можливості вести бойові дії не у житловому секторі. Або треба здаватися. Винуватим у цьому випадку є тільки агресор, РФ.
04.08.2022 20:33 Відповісти
Заява Amnesty International спрямована на західну аудиторію, а те що думають українці ім до сраки, і кацапи використали цей важіль аби дискредитувати зсу в їх очах. Таких 3-5 брудних прийомчиків і повірте, найдуться там дуриники які повірять в цей дибілізм. Це ще одна брудна грудка в ту купу лайна яку намагається зліпити кремлівсяка наволоч аби обкатати ним Україхну в очах заходу.
04.08.2022 20:43 Відповісти
Потрібно дискредитовувати Amnesty International контрафактами перед західною аудиторєю аби цей бруд викрився завчасно.
04.08.2022 20:45 Відповісти
НАВЕДЕНИЙ НИЖЧЕ ТЕКСТ З ВІКІПЕДІЇ
04.08.2022 20:50 Відповісти
Стосовно України були заяви від Amnesty International про незаконне затримання людей в зоні бойових дій (АТО) їхнє катування такими батальйонами як «Айдар», «Азов» та ін. (https://web.archive.org/web/20220303124057/https://tsn.ua/********/amnesty-international-zvinuvatila-aydar-v-zhorstokomu-povodzhenni-ta-mozhlivih-stratah-lyudey-367485.html Архівовано 3 березня 2022 у https://uk.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine Wayback Machine .]), що викликало значний суспільний резонанс та поставило на порядок денний питання включення добровольчих батальйонів в структуру Збройних Сил України, а також дотримання стандартів прав людини, зокрема і під час ведення бойових дій.

Наступним гучним моментом була критика декомунізації та затримки прихильників комунізмуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International#cite_note-16 ] . Так директорка Amnesty International в Україні Оксана Покальчук заявила: «Заборона символіки, пов'язаної з комуністичною партією і радянським минулим, є порушенням права на свободу вираження, а затримання мирних демонстрантів є кроком в обмеженні свободи вираження і мирних зібрань з боку української влади». В Amnesty International в Україні наполягають, що всіх затриманих учасників протесту слід звільнити. «Заборона радянської символіки є неприпустимою», - вважає Покальчук. "Закон (щодо заборони символіки) передбачає абсолютно непропорційне покарання."!...ну і далі брехня брехня брехня
04.08.2022 20:46 Відповісти
НАВЕДЕНИЙ ВИЩЕ ТЕКСТ З ВІКІПЕДІЇ
04.08.2022 20:48 Відповісти
Amnesty International - это ******** левацко-большевисткая организация по защите прав "голых обезьян", возглавляемая той еще стервой-******! Из-за скудности или отсутвия интеллекта и порочной привычки принимать решения на эмоциях (животных инстинктах) утопистам-соплежуям, что "борятся за права" не бог весть кого, идеализируя и культивируя свои фантазии "о добре и зле" и совершенно игнорируя факты реальности и исторической действительности. "Человек" как особь вида (голая обезьяна) и "человек" как социальное и СОЗНАТЕЛНОЕ существо - это два разных понятия, которые намеренно смешивают в одно - это софизм (формально кажущееся правильным, но ложное по существу умозаключение, основанное на преднамеренно неправильном подборе исходных положений). Люди НЕРАВНОПРАВНЫ по факту и попытки уравнять людей в правах (на бумаге и в жизни) приводят к 95% всех нынешних проблем человеческой цивилизации, права и обязаности нельзя рассматривать отдельно друг от друга, они всегда должны идти в общей связке: чем больше прав, тем больше обязанностей и наоборот: бесправные - аблолютно безответсвенные и от них нельзя требовать того, что они не только не в состоянии делать, но даже осознать! НАСЕЛЕНИЕ не тождественно НАРОДУ, также как ЖИТЕЛЬ и ГРАЖДАНИН не могут иметь одиноковый набор политических прав! Приведу ужасный пример: самку, высравшую свой помет в подворотне, а потом выбросившую своего выродка на помойку нельзя обвинять в детоубийстве (она вообще не должна была иметь прва принимать решение о рождении, да и с кем спариваться тоже, это ответсвенность ОПЕКУНА-ПОПЕЧИТЕЛЯ), а ее сажают надолго в тюрьму (это жестоко и несправедливо, государство дало ей юридические права и требуют от нее обязаностей, на которые она физически неспособна), ведь она не понимает в чем ее вина, может быть, до этого она с десяток раз так сделала и ничего - мир не перевернулся, а общество избавила от тягот выкормливания ее ублюдка, который не понятно кем еще станет, когда подрастет! УЗУРПАТОРЫ давно девальвировали основной институт политической власти в республиках (ГРАЖДАНСТВО) по фактического ПОДДАНСТВА, а кое-где и РАБСТВА и полностью извратили суть понятия "ДЕМОКРАТИЯ" подменив его БОЛЬШЕВИЗМОМ, а ГРАЖДАН ЛОХТОРАТОМ! "Добрых" идиотов и идиоток, которые ведутся на байки и мифы УЗУРПАТОРОВ хоть отбавляй, ибо дураков всегда больше, чем умных!
04.08.2022 21:00 Відповісти
Увесь ваш продажний офіс- на чолі з покальчук( з маленької літери) заслуговує на кару Божу! Будете відповідати перед Господом за брехню і співпрацю з міжнародними аферистами з головного офісу! Від газпромівських подачок-поотпадають вам руки! Ваші діти спокутуватимуть ваші гріхи! Покальчук- лівацька прокладка!Потвора!
04.08.2022 21:08 Відповісти
Напишіть їм на імейл- моє звернення читайте вгорі!
Кому: [email protected]
04.08.2022 21:09 Відповісти
04.08.2022 21:11 Відповісти
Варги робочі!
04.08.2022 22:56 Відповісти
морда кремлевской шалавы - как у тихановской
04.08.2022 23:28 Відповісти
Думаю правительство должно поднять вопрос на мировой арене по поводу существования и деятельности прокремлевской помойки под названием "Amnesty International terrorism"
04.08.2022 21:17 Відповісти
Хватить стогнати , переходим на їхню сторінку і подаєм скаргу https://twitter.com/amnestyusa/status/1555234049022742530
04.08.2022 21:20 Відповісти
Для чого це все, чому ми повинні виправдовуватися?
04.08.2022 21:24 Відповісти
запам'ятайте ті особи та імена, вони відповідають за геноцид українців так само як і росіяни👇



Paul Shapoval

@Frialum

· 1 ч

Там CBS сняли так называемый репортаж о том, куда «девается» у нас западное оружие, где пророссийские эксперты рассказывают, что да-да, точно где-то ******. Но вишенка, что там же «эксперткой» выступает и чувиха из того же Амнести, которая такая «ну мы не знаем, куда оно едет»

04.08.2022 21:51 Відповісти
не пойму особо изза чего весь срач. Солдаты могут жить в казарме, других зданиях или в полевом лагере. В казарму и лагерь прилетит ракета, вот их размещают в гражданских зданиях, что б уменьшить шанс обнаружения. Нарушение ли это правил войны - наверно да. Но когда альтернатива - погибнуть, выбирать не придется
04.08.2022 22:17 Відповісти
Ці виродки із гімнесті фактично відкрито працюють на *********: вони під виглядом "гуманітарників" збирають розвідувальну інформацію та передають її оркам - отримуючи за непогані прибутки(як для "неприбуткової організації"!) Ця козляча контора на підсосі у ***** як і всі ті шрьодери-бєрлусконі-мєркєль та інша гидота!
04.08.2022 23:20 Відповісти
Трохи не так - в Україні є свій філіал, цілком проукраїнський, Амнесті Інтернешнл працює
більше як рупор кремля і його таємний адвокат перед всім світом і ООН звісно не за спасібо.
05.08.2022 14:35 Відповісти
Таки треба створити петицію про НЕГАЙНУ ЗАБОРОНУ діяльності посібників тероризму типу гімнесті підернешнл на території України(за їх антиукраїнську діяльність, дискредитацію державних інституцій(ЗСУ) та відкриту роботу на ворожу країну). А усі громадські, політичні та інші організації та громадяни України(хто має таку змогу)мають засипати усі можливі судові інстанції по усьому світу позовами проти цієї про-терористичної корумпованої злочинної структури що маскується під виглядом "гуманітарної неприбуткової організації"! Треба змусити жебрати усіх отих "гімнестиків", а декого з їх кірішувальників можливо посадити й на цюгундєр! І це може дуже файно "охолодити" багатьох ************** прихвостнів на заході.
04.08.2022 23:15 Відповісти
Пуйло добре платить і знає кому платить, проститутки інтернешнл
05.08.2022 00:59 Відповісти
Україна дуже густо населена країна села інколи на відстані 1км, 500м. Ці повії пропонують українцям здатися, не воювати за свою країну?
05.08.2022 08:13 Відповісти
05.08.2022 14:33 Відповісти
Да єто была проплаченная заказная статья!
05.08.2022 15:28 Відповісти
это другое(с)
05.08.2022 18:58 Відповісти
 
 