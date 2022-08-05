Обстріл Миколаєва: від отриманих травм помер чоловік. ФОТОрепортаж

Унаслідок ранкового обстрілу російськими військовими Миколаєва відомо про 21 пораненого та одного загиблого, 1980 року народження, який помер від отриманих травм.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Миколаїв, 05.08.22. росіяни завдали удар по Корабельному району міста. Постраждали приватні будинки та багатоповерхівки. Площа ураження дуже велика, є пожежі, значні руйнування та жертви. Працюють рятувальники. Станом на зараз відомо про 21 пораненого та 1 загиблого.



Чоловік 1980 року народження помер через отримані травми.



Серед постраждалих є 13-річний хлопчик, який перебував біля входу в церкву.

За наявною інформацією він отримав поранення через розрив касетних боєприпасів. Підліток, з політравмами та мінно-вибуховими пораненнями голови, стегна та черевної порожнини, у тяжкому стані доставлений до реанімації обласної лікарні.



Інформація уточнюється", - зазначив Тимошенко.







