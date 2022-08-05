УКР
Обстріл Миколаєва: від отриманих травм помер чоловік. ФОТОрепортаж

Унаслідок ранкового обстрілу російськими військовими Миколаєва відомо про 21 пораненого та одного загиблого, 1980 року народження, який помер від отриманих травм.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Миколаїв, 05.08.22. росіяни завдали удар по Корабельному району міста. Постраждали приватні будинки та багатоповерхівки. Площа ураження дуже велика, є пожежі, значні руйнування та жертви. Працюють рятувальники. Станом на зараз відомо про 21 пораненого та 1 загиблого.

Чоловік 1980 року народження помер через отримані травми.

Серед постраждалих є 13-річний хлопчик, який перебував біля входу в церкву.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обстріл Миколаєва: Відомо про 22 поранених, зокрема 14-річного хлопця

За наявною інформацією він отримав поранення через розрив касетних боєприпасів. Підліток, з політравмами та мінно-вибуховими пораненнями голови, стегна та черевної порожнини, у тяжкому стані доставлений до реанімації обласної лікарні.

Інформація уточнюється", - зазначив Тимошенко.

Обстріл Миколаєва: від отриманих травм помер чоловік 01
Обстріл Миколаєва: від отриманих травм помер чоловік 02
Обстріл Миколаєва: від отриманих травм помер чоловік 03
Обстріл Миколаєва: від отриманих травм помер чоловік 04

Миколаїв (1849) обстріл (30481)
14 річного хлопчика. Пишіть вірно,а то якось не хочеться читати тексти від ....
показати весь коментар
05.08.2022 19:45 Відповісти
Де ж ця пі..cи з Аmnesti International?
показати весь коментар
05.08.2022 19:55 Відповісти
Ці написали усе без присутності в Україні, а значить з потолка. До речі,було відмічено, що явні порушення з боку України відсутні, а значить,що звертати увагу на них не має сенсу. Ця публікація відволікає українців від іншого, суттєвого
показати весь коментар
05.08.2022 20:00 Відповісти
А шо каже емністі? Чи язик в дупі Путіна застряг?
показати весь коментар
05.08.2022 19:56 Відповісти
дажеєитніе котедж бабки и диван не поноцея от прильота орочьего
показати весь коментар
05.08.2022 20:19 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показати весь коментар
05.08.2022 20:36 Відповісти
Царство Небесне...
показати весь коментар
05.08.2022 20:50 Відповісти
Вимагаю обстрілів і руйнувань міст рф і ********!!! З величезними жертвами! Скільки можна бути терпілами????! А Залужний??
показати весь коментар
05.08.2022 22:39 Відповісти
Сегодня глава Николаева Ким оценивает захват города 50 на 50. Это судя по его заявлениям. Почему он дает такие скажем очень опасные прогнозы? Или он уже чувствует что конец где-то в поблизости? Или ситуация с городом на самом деле не важная? Вроде президент объявляет о начале освобождении захваченных земель а тут на тебе "очередной подарок" . Непонятно. Ничего непонятно...
показати весь коментар
06.08.2022 07:56 Відповісти
 
 