Обстрел Николаева: от полученных травм скончался мужчина. ФОТОрепортаж

В результате утренних обстрелов российскими военными Николаева известно о 21 раненом и одном погибшем, 1980 года рождения, который умер от полученных травм.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в телеграм-канале, передаёт Цензор.НЕТ.

"Николаев, 05.08.22. россияне нанесли удар по Корабельному району города. Пострадали частные дома и многоэтажки. Площадь поражения очень велика, есть пожары, значительные разрушения и жертвы. Работают спасатели. По состоянию на данный момент известно о 21 раненом и 1 погибшем.

Мужчина 1980 года рождения скончался из-за полученных травм.

Среди пострадавших есть 13-летний мальчик, находившийся у входа в церковь.

По имеющейся информации, он получил ранение из-за разрыва кассетных боеприпасов. Подросток с политравмами и минно-взрывными ранениями головы, бедра и брюшной полости в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию областной больницы.

