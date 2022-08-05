РУС
Обстрел Николаева: от полученных травм скончался мужчина. ФОТОрепортаж

В результате утренних обстрелов российскими военными Николаева известно о 21 раненом и одном погибшем, 1980 года рождения, который умер от полученных травм.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в телеграм-канале, передаёт Цензор.НЕТ.

"Николаев, 05.08.22. россияне нанесли удар по Корабельному району города. Пострадали частные дома и многоэтажки. Площадь поражения очень велика, есть пожары, значительные разрушения и жертвы. Работают спасатели. По состоянию на данный момент известно о 21 раненом и 1 погибшем.

Мужчина 1980 года рождения скончался из-за полученных травм.

Среди пострадавших есть 13-летний мальчик, находившийся у входа в церковь.

Читайте: Обстрел Николаева: Известно о 22 раненых, в том числе 14-летнем парне

По имеющейся информации, он получил ранение из-за разрыва кассетных боеприпасов. Подросток с политравмами и минно-взрывными ранениями головы, бедра и брюшной полости в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию областной больницы.

Информация уточняется", – отметил Тимошенко.

Обстрел Николаева: от полученных травм скончался мужчина 01
Обстрел Николаева: от полученных травм скончался мужчина 02
Обстрел Николаева: от полученных травм скончался мужчина 03
Обстрел Николаева: от полученных травм скончался мужчина 04

14 річного хлопчика. Пишіть вірно,а то якось не хочеться читати тексти від ....
05.08.2022 19:45 Ответить
Де ж ця пі..cи з Аmnesti International?
05.08.2022 19:55 Ответить
Ці написали усе без присутності в Україні, а значить з потолка. До речі,було відмічено, що явні порушення з боку України відсутні, а значить,що звертати увагу на них не має сенсу. Ця публікація відволікає українців від іншого, суттєвого
05.08.2022 20:00 Ответить
А шо каже емністі? Чи язик в дупі Путіна застряг?
05.08.2022 19:56 Ответить
дажеєитніе котедж бабки и диван не поноцея от прильота орочьего
05.08.2022 20:19 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
05.08.2022 20:36 Ответить
Царство Небесне...
05.08.2022 20:50 Ответить
Вимагаю обстрілів і руйнувань міст рф і ********!!! З величезними жертвами! Скільки можна бути терпілами????! А Залужний??
05.08.2022 22:39 Ответить
Сегодня глава Николаева Ким оценивает захват города 50 на 50. Это судя по его заявлениям. Почему он дает такие скажем очень опасные прогнозы? Или он уже чувствует что конец где-то в поблизости? Или ситуация с городом на самом деле не важная? Вроде президент объявляет о начале освобождении захваченных земель а тут на тебе "очередной подарок" . Непонятно. Ничего непонятно...
06.08.2022 07:56 Ответить
 
 