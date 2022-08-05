Обстрел Николаева: от полученных травм скончался мужчина. ФОТОрепортаж
В результате утренних обстрелов российскими военными Николаева известно о 21 раненом и одном погибшем, 1980 года рождения, который умер от полученных травм.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в телеграм-канале, передаёт Цензор.НЕТ.
"Николаев, 05.08.22. россияне нанесли удар по Корабельному району города. Пострадали частные дома и многоэтажки. Площадь поражения очень велика, есть пожары, значительные разрушения и жертвы. Работают спасатели. По состоянию на данный момент известно о 21 раненом и 1 погибшем.
Мужчина 1980 года рождения скончался из-за полученных травм.
Среди пострадавших есть 13-летний мальчик, находившийся у входа в церковь.
По имеющейся информации, он получил ранение из-за разрыва кассетных боеприпасов. Подросток с политравмами и минно-взрывными ранениями головы, бедра и брюшной полости в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию областной больницы.
Информация уточняется", – отметил Тимошенко.
