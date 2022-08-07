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Новини Фото Війна
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В Миколаєві пролунали вибухи, потім оголосили тривогу. ФОТО

Мешканці міста повідомляють у соцмережах про щонайменше один "приліт".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеві телеграм-канали.

Перші вибухи в обласному центрі пролунали близько 04:00, слідом за ними на Миколаївщині сповістили про повітряну загрозу.

Очевидці підкреслили, що після вибухів у деяких районах міста зникло світло. Хоча у багатьох районах електрики не було ще до цих подій.

"За містом пролунало кілька вибухів. Відомо про один приліт", - повідомляють телеграм-канали.

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В Миколаєві пролунали вибухи, потім оголосили тривогу 01

Автор: 

Миколаїв (1814) обстріл (28993)


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Тема знищення російських ракетних заводів абсолютно не розкрита...
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07.08.2022 07:53 Відповісти
Ну це ж не секрет - без переходу кордону та вбивства росіян цю війну не виграть.
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07.08.2022 08:48 Відповісти
Треба наносити удари по містам в рф!
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07.08.2022 08:59 Відповісти
З рогатки асфальтом по містам **********
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07.08.2022 09:23 Відповісти
 
 