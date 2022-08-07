В Миколаєві пролунали вибухи, потім оголосили тривогу. ФОТО

Мешканці міста повідомляють у соцмережах про щонайменше один "приліт".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеві телеграм-канали.

Перші вибухи в обласному центрі пролунали близько 04:00, слідом за ними на Миколаївщині сповістили про повітряну загрозу.

Очевидці підкреслили, що після вибухів у деяких районах міста зникло світло. Хоча у багатьох районах електрики не було ще до цих подій.

"За містом пролунало кілька вибухів. Відомо про один приліт", - повідомляють телеграм-канали.

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