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В Николаеве раздались взрывы, затем объявили тревогу. ФОТО

Жители города сообщают в соцсетях о минимум одном "прилете".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местные телеграм-каналы.

Первые взрывы в областном центре прогремели около 04:00, вслед за ними в Николаевской области известили о воздушной угрозе.

Очевидцы подчеркнули, что после взрывов в некоторых районах города пропал свет. Хотя во многих районах электричества еще не было до этих событий.

"За городом раздалось несколько взрывов. Известно об одном прилете", - сообщают телеграм-каналы.

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В Николаеве раздались взрывы, затем объявили тревогу 01

Автор: 

Николаев (2159) обстрел (27672)


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Тема знищення російських ракетних заводів абсолютно не розкрита...
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07.08.2022 07:53 Ответить
Ну це ж не секрет - без переходу кордону та вбивства росіян цю війну не виграть.
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07.08.2022 08:48 Ответить
Треба наносити удари по містам в рф!
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07.08.2022 08:59 Ответить
З рогатки асфальтом по містам **********
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07.08.2022 09:23 Ответить
 
 