В Николаеве раздались взрывы, затем объявили тревогу. ФОТО
Жители города сообщают в соцсетях о минимум одном "прилете".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местные телеграм-каналы.
Первые взрывы в областном центре прогремели около 04:00, вслед за ними в Николаевской области известили о воздушной угрозе.
Очевидцы подчеркнули, что после взрывов в некоторых районах города пропал свет. Хотя во многих районах электричества еще не было до этих событий.
"За городом раздалось несколько взрывов. Известно об одном прилете", - сообщают телеграм-каналы.
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Sergii Naushenko
показать весь комментарий07.08.2022 07:53 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Oleksandr Riabukha
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Чиста Пречиста
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Zemer
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