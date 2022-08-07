В Николаеве раздались взрывы, затем объявили тревогу. ФОТО

Жители города сообщают в соцсетях о минимум одном "прилете".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местные телеграм-каналы.

Первые взрывы в областном центре прогремели около 04:00, вслед за ними в Николаевской области известили о воздушной угрозе.

Очевидцы подчеркнули, что после взрывов в некоторых районах города пропал свет. Хотя во многих районах электричества еще не было до этих событий.

"За городом раздалось несколько взрывов. Известно об одном прилете", - сообщают телеграм-каналы.

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