4 липня ЗСУ знищили новітній ЗРК "Панцир" разом з екіпажем. ФОТО

Внаслідок вогневого ураження ЗСУ 4 липня було знищено новітній російський зенітно-ракетний комплекс "Панцир" разом з екіпажем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у повідомляє сирійський твіттер QalaatM, який відслідковує долю російських окупантів, які були в Сирії.

"Двоє російських офіцерів, загиблих в Україні в липні, були частиною екіпажу ЗРК "Панцир" (ППО).

Їхню машину було знайдено (вночі) невдовзі після ураження цілей і знищено керованою ракетою під час пошуку укриття.

Обидва окупанти раніше служили в Сирії і були нагороджені", - зазначається у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Десант висадився. Ми його там і прикопали": українські "Піони" нищать російських окупантів. ВIДЕО





Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія розгортає в Білорусі додаткові сили ППО, - Генштаб