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4 липня ЗСУ знищили новітній ЗРК "Панцир" разом з екіпажем. ФОТО
Внаслідок вогневого ураження ЗСУ 4 липня було знищено новітній російський зенітно-ракетний комплекс "Панцир" разом з екіпажем.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у повідомляє сирійський твіттер QalaatM, який відслідковує долю російських окупантів, які були в Сирії.
"Двоє російських офіцерів, загиблих в Україні в липні, були частиною екіпажу ЗРК "Панцир" (ППО).
Їхню машину було знайдено (вночі) невдовзі після ураження цілей і знищено керованою ракетою під час пошуку укриття.
Обидва окупанти раніше служили в Сирії і були нагороджені", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+31 Garry Grant
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+23 Stepan Nakonechnyi
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+22 user009
показати весь коментар07.08.2022 23:29 Посилання
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По эстафете перешли
судячи із списку задвохсотених кацапів, ми добряче поклали кадровий склад рашиської орди - повибивали орків, які мали значний бойовий досвід та практику
"маразм крепчал и танки наши быстры !"
Слава ЗСУ!
Вот вам детальная инфа про это оружие:
https://www.youtube.com/watch?v=KSQx-MhEP3U&t=931s
Вот здесь пояснение:
https://www.youtube.com/watch?v=KSQx-MhEP3U&t=931s