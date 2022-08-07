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4 липня ЗСУ знищили новітній ЗРК "Панцир" разом з екіпажем. ФОТО

Внаслідок вогневого ураження ЗСУ 4 липня було знищено новітній російський зенітно-ракетний комплекс "Панцир" разом з екіпажем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у повідомляє сирійський твіттер QalaatM, який відслідковує долю російських окупантів, які були в Сирії.

"Двоє російських офіцерів, загиблих в Україні в липні, були частиною екіпажу ЗРК "Панцир" (ППО).

Їхню машину було знайдено (вночі) невдовзі після ураження цілей і знищено керованою ракетою під час пошуку укриття.

Обидва окупанти раніше служили в Сирії і були нагороджені", - зазначається у повідомленні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Десант висадився. Ми його там і прикопали": українські "Піони" нищать російських окупантів. ВIДЕО

4 липня ЗСУ знищили новітній ЗРК Панцир разом з екіпажем 01
4 липня ЗСУ знищили новітній ЗРК Панцир разом з екіпажем 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія розгортає в Білорусі додаткові сили ППО, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17729) ліквідація (4046) ППО (3258) ракети (4051)


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Топ коментарі
+31
Тамерлан айсарович и резбер исаметдинович припёрлись в Украину "рюзьгиймир" продвигать.
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07.08.2022 23:34
+23
Слава ЗСУ!
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07.08.2022 23:33
+22
настоящие славяне
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07.08.2022 23:29
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Вывсеврети, патерьнет!!!!!!
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07.08.2022 23:28 Відповісти
какое же говнище расейская (савецкая) военная техника
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07.08.2022 23:33 Відповісти
настоящие славяне
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07.08.2022 23:29 Відповісти
Якась в кацапів вузькоока армія,може то замасковані корейці?)))Шото масКвічі не дуже в атаку рвуться.))
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07.08.2022 23:35 Відповісти
Москва все свое существование старалась причислять себя к европейскому народу. Только почему то факты говорят обратное. Рузкие оказались фейковой нацией. Настоящее население росийской фидерации это потомки монгол с примесями горцев. Все кто более менее имеют европейскую внешность обязательно оказываются потомками или манкуртами украинцев. Именно поэтому кремлевская хунта так держится за Украину, которая смешивает монголоидную кровь *рузких*. Не будет подпитки, через несколько поколений, дикая кровь монгол и азиатов возьмет верх, как кровь дикого волка из любой собаки сделает волка спустя несколько поколений.
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07.08.2022 23:47 Відповісти
Саме їх шут Задорнов,придумав їм назву-"Азіопа"
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07.08.2022 23:55 Відповісти
воюют буряты, а прилетит па мацкве.
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08.08.2022 00:13 Відповісти
Панцир репнув.
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07.08.2022 23:29 Відповісти
добре мабуть той Панцир ZVізданули
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07.08.2022 23:37 Відповісти
про це у https://mobile.twitter.com/QalaatM/status/1555844387518775296 повідомляє сирійський твіттер QalaatM, Джерело:

По эстафете перешли
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07.08.2022 23:31 Відповісти
"добре дошли" по болгарськи перекладається як "ласкаво просимо... до пекла" українською

судячи із списку задвохсотених кацапів, ми добряче поклали кадровий склад рашиської орди - повибивали орків, які мали значний бойовий досвід та практику
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07.08.2022 23:53 Відповісти
Знову кавказці чи тюркські. Х**ло мокшано-удмуртів(фіно-угрів) береже, як істинних "русскіх".
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07.08.2022 23:32 Відповісти
Крепкого здоровья вам, ребята и улыбок, а так же отличного настроения родным и близким!
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07.08.2022 23:32 Відповісти
Слава ЗСУ!
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07.08.2022 23:33 Відповісти
Азову Слава!
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07.08.2022 23:48 Відповісти
Тамерлан айсарович и резбер исаметдинович припёрлись в Украину "рюзьгиймир" продвигать.
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07.08.2022 23:34 Відповісти
нам обіцяють 100 тис. північно-корейських хрестоносців, які будуть встановлювати в Україні православні скрепи та сражаться з геями

"маразм крепчал и танки наши быстры !"
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07.08.2022 23:56 Відповісти
двома свинями менше
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07.08.2022 23:34 Відповісти
"Ми рюзьки" - ******.
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07.08.2022 23:35 Відповісти
два ноаи шанувальника творчості Кобзона
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07.08.2022 23:39 Відповісти
руССкий - глаз узкий..
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07.08.2022 23:41 Відповісти
Чурки !!!
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07.08.2022 23:42 Відповісти
Это уже северокорейцы,или ещё нет???
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07.08.2022 23:42 Відповісти
північнокорейців кирилка гундяй тільки хрестить для участі в хрестовому поході проти геїв України
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07.08.2022 23:58 Відповісти
Світлина доводить, що рузкіє тамєрлан і рєхбєр виконали рузкій войінскій долг з мародерства кросівок
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07.08.2022 23:43 Відповісти
Zадрипанці демілітаризовані та денацифіковані.стали харошімі рузьгє і полетіли телепортом до кабзона на концерт.
Слава ЗСУ!
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07.08.2022 23:45 Відповісти
говно черножопе
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07.08.2022 23:52 Відповісти
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07.08.2022 23:52 Відповісти
Кто же знал что С-400 столкнется с американским или европейским оружием. Вся стратегия заключалась что увидев рузкую армию все должны были сдаться без боя и капитулировать
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07.08.2022 23:54 Відповісти
шоб вони напали одразу на Німеччину, то може так би воно і вийшло...
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08.08.2022 01:21 Відповісти
Глаз узке- значит рузке. Монголоиды кацапские приперлись в Украину учить нас рузгомы миру
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07.08.2022 23:52 Відповісти
Два нерузьке ******** сдохли за рузьке мир!На фашистской Роисьи для местного быдла эти два гондона на вечно остануться косоглазыми и черножопыми "понаехали"!Земля бетоном и хорошего концерта Кобздона!
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08.08.2022 00:22 Відповісти
Любой комплекс ПВО в режиме дежурства 24/7 проработает не больше 3-4 месяцев, потом надо делать замену некоторых блоков электроники, а старые- на завод на проверку и возобновление работоспособности. Поэтому их часто выключают, чтоб совсем не остаться без ПВО. И во время таких отключений прилетает.
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08.08.2022 00:29 Відповісти
з 24 лютого тих панцірів вже стільки набили, що мабудь ті підори всередині панципів і не знають де там кнопка "вкл".
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08.08.2022 01:22 Відповісти
Во время боевых действий их могут отключить только из-за неспособности противостоять антирадарным ракетам. Такая штука прилетает по лучу излучения с расстояния 150 км. Я говорю про американские AGM-88. Если поставка таких ракет (а об этом много говорили) - правда, то кацапской ПВО реально пришёл пи#дец.
Вот вам детальная инфа про это оружие:
https://www.youtube.com/watch?v=KSQx-MhEP3U&t=931s
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08.08.2022 07:22 Відповісти
Наши писали, что таких ракет у нас нет, потому что нет самолетов для них.
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08.08.2022 13:51 Відповісти
Химарсы отправили 2 чебуреков к Аллаху.
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08.08.2022 03:21 Відповісти
Это не Химарс, а скорее AGM-88.
Вот здесь пояснение:
https://www.youtube.com/watch?v=KSQx-MhEP3U&t=931s
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08.08.2022 07:24 Відповісти
праваславные скрепные багатыри носители духовных скреп сдохли
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08.08.2022 08:35 Відповісти
О! Оце типові представники ******** мокшанії! "Рюцкіймір", твою дивізію!
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08.08.2022 11:23 Відповісти
 
 