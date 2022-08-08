4 июля ВСУ уничтожили новейший ЗРК "Панцирь" вместе с экипажем. ФОТО

В результате огневого поражения ВСУ 4 июля был уничтожен новейший российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь" вместе с экипажем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сирийский твиттер QalaatM, отслеживающий судьбу находившихся в Сирии российских оккупантов.

"Двое российских офицеров, погибших в Украине в июле, были частью экипажа ЗРК "Панцирь" (ПВО).

Их машина была найдена (ночью) вскоре после поражения целей и уничтожена управляемой ракетой при поиске укрытия.

Оба оккупанта ранее служили в Сирии и были награждены", - отмечается в сообщении.

Смотрите: На счету Сичеславских десантников 15 вражеских самолетов, 7 вертолетов и 7 беспилотников. ВИДЕО





Также смотрите: Россия переработала ракеты С-300, чтобы они взрывались не в воздухе, а внутри цели. Украинские специалисты изучают, что именно изменено, - ГСЧС. ВИДЕО