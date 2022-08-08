4 июля ВСУ уничтожили новейший ЗРК "Панцирь" вместе с экипажем. ФОТО
В результате огневого поражения ВСУ 4 июля был уничтожен новейший российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь" вместе с экипажем.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сирийский твиттер QalaatM, отслеживающий судьбу находившихся в Сирии российских оккупантов.
"Двое российских офицеров, погибших в Украине в июле, были частью экипажа ЗРК "Панцирь" (ПВО).
Их машина была найдена (ночью) вскоре после поражения целей и уничтожена управляемой ракетой при поиске укрытия.
Оба оккупанта ранее служили в Сирии и были награждены", - отмечается в сообщении.
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По эстафете перешли
судячи із списку задвохсотених кацапів, ми добряче поклали кадровий склад рашиської орди - повибивали орків, які мали значний бойовий досвід та практику
"маразм крепчал и танки наши быстры !"
Слава ЗСУ!
Вот вам детальная инфа про это оружие:
https://www.youtube.com/watch?v=KSQx-MhEP3U&t=931s
Вот здесь пояснение:
https://www.youtube.com/watch?v=KSQx-MhEP3U&t=931s