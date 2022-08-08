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4 июля ВСУ уничтожили новейший ЗРК "Панцирь" вместе с экипажем. ФОТО

В результате огневого поражения ВСУ 4 июля был уничтожен новейший российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь" вместе с экипажем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сирийский твиттер QalaatM, отслеживающий судьбу находившихся в Сирии российских оккупантов.

"Двое российских офицеров, погибших в Украине в июле, были частью экипажа ЗРК "Панцирь" (ПВО).

Их машина была найдена (ночью) вскоре после поражения целей и уничтожена управляемой ракетой при поиске укрытия.

Оба оккупанта ранее служили в Сирии и были награждены", - отмечается в сообщении.

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4 июля ВСУ уничтожили новейший ЗРК Панцирь вместе с экипажем 01
4 июля ВСУ уничтожили новейший ЗРК Панцирь вместе с экипажем 02

Также смотрите: Россия переработала ракеты С-300, чтобы они взрывались не в воздухе, а внутри цели. Украинские специалисты изучают, что именно изменено, - ГСЧС. ВИДЕО

армия РФ (19578) ликвидация (3663) ПВО (2818) ракеты (3596)


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Топ комментарии
+31
Тамерлан айсарович и резбер исаметдинович припёрлись в Украину "рюзьгиймир" продвигать.
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07.08.2022 23:34
+23
Слава ЗСУ!
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07.08.2022 23:33
+22
настоящие славяне
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07.08.2022 23:29
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Вывсеврети, патерьнет!!!!!!
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07.08.2022 23:28 Ответить
какое же говнище расейская (савецкая) военная техника
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07.08.2022 23:33 Ответить
настоящие славяне
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07.08.2022 23:29 Ответить
Якась в кацапів вузькоока армія,може то замасковані корейці?)))Шото масКвічі не дуже в атаку рвуться.))
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07.08.2022 23:35 Ответить
Москва все свое существование старалась причислять себя к европейскому народу. Только почему то факты говорят обратное. Рузкие оказались фейковой нацией. Настоящее население росийской фидерации это потомки монгол с примесями горцев. Все кто более менее имеют европейскую внешность обязательно оказываются потомками или манкуртами украинцев. Именно поэтому кремлевская хунта так держится за Украину, которая смешивает монголоидную кровь *рузких*. Не будет подпитки, через несколько поколений, дикая кровь монгол и азиатов возьмет верх, как кровь дикого волка из любой собаки сделает волка спустя несколько поколений.
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07.08.2022 23:47 Ответить
Саме їх шут Задорнов,придумав їм назву-"Азіопа"
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07.08.2022 23:55 Ответить
воюют буряты, а прилетит па мацкве.
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08.08.2022 00:13 Ответить
Панцир репнув.
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07.08.2022 23:29 Ответить
добре мабуть той Панцир ZVізданули
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07.08.2022 23:37 Ответить
про це у https://mobile.twitter.com/QalaatM/status/1555844387518775296 повідомляє сирійський твіттер QalaatM, Джерело:

По эстафете перешли
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07.08.2022 23:31 Ответить
"добре дошли" по болгарськи перекладається як "ласкаво просимо... до пекла" українською

судячи із списку задвохсотених кацапів, ми добряче поклали кадровий склад рашиської орди - повибивали орків, які мали значний бойовий досвід та практику
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07.08.2022 23:53 Ответить
Знову кавказці чи тюркські. Х**ло мокшано-удмуртів(фіно-угрів) береже, як істинних "русскіх".
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07.08.2022 23:32 Ответить
Крепкого здоровья вам, ребята и улыбок, а так же отличного настроения родным и близким!
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07.08.2022 23:32 Ответить
Слава ЗСУ!
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07.08.2022 23:33 Ответить
Азову Слава!
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07.08.2022 23:48 Ответить
Тамерлан айсарович и резбер исаметдинович припёрлись в Украину "рюзьгиймир" продвигать.
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07.08.2022 23:34 Ответить
нам обіцяють 100 тис. північно-корейських хрестоносців, які будуть встановлювати в Україні православні скрепи та сражаться з геями

"маразм крепчал и танки наши быстры !"
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07.08.2022 23:56 Ответить
двома свинями менше
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07.08.2022 23:34 Ответить
"Ми рюзьки" - ******.
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07.08.2022 23:35 Ответить
два ноаи шанувальника творчості Кобзона
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07.08.2022 23:39 Ответить
руССкий - глаз узкий..
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07.08.2022 23:41 Ответить
Чурки !!!
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07.08.2022 23:42 Ответить
Это уже северокорейцы,или ещё нет???
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07.08.2022 23:42 Ответить
північнокорейців кирилка гундяй тільки хрестить для участі в хрестовому поході проти геїв України
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07.08.2022 23:58 Ответить
Світлина доводить, що рузкіє тамєрлан і рєхбєр виконали рузкій войінскій долг з мародерства кросівок
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07.08.2022 23:43 Ответить
Zадрипанці демілітаризовані та денацифіковані.стали харошімі рузьгє і полетіли телепортом до кабзона на концерт.
Слава ЗСУ!
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07.08.2022 23:45 Ответить
говно черножопе
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07.08.2022 23:52 Ответить
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07.08.2022 23:52 Ответить
Кто же знал что С-400 столкнется с американским или европейским оружием. Вся стратегия заключалась что увидев рузкую армию все должны были сдаться без боя и капитулировать
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07.08.2022 23:54 Ответить
шоб вони напали одразу на Німеччину, то може так би воно і вийшло...
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08.08.2022 01:21 Ответить
Глаз узке- значит рузке. Монголоиды кацапские приперлись в Украину учить нас рузгомы миру
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07.08.2022 23:52 Ответить
Два нерузьке ******** сдохли за рузьке мир!На фашистской Роисьи для местного быдла эти два гондона на вечно остануться косоглазыми и черножопыми "понаехали"!Земля бетоном и хорошего концерта Кобздона!
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08.08.2022 00:22 Ответить
Любой комплекс ПВО в режиме дежурства 24/7 проработает не больше 3-4 месяцев, потом надо делать замену некоторых блоков электроники, а старые- на завод на проверку и возобновление работоспособности. Поэтому их часто выключают, чтоб совсем не остаться без ПВО. И во время таких отключений прилетает.
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08.08.2022 00:29 Ответить
з 24 лютого тих панцірів вже стільки набили, що мабудь ті підори всередині панципів і не знають де там кнопка "вкл".
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08.08.2022 01:22 Ответить
Во время боевых действий их могут отключить только из-за неспособности противостоять антирадарным ракетам. Такая штука прилетает по лучу излучения с расстояния 150 км. Я говорю про американские AGM-88. Если поставка таких ракет (а об этом много говорили) - правда, то кацапской ПВО реально пришёл пи#дец.
Вот вам детальная инфа про это оружие:
https://www.youtube.com/watch?v=KSQx-MhEP3U&t=931s
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08.08.2022 07:22 Ответить
Наши писали, что таких ракет у нас нет, потому что нет самолетов для них.
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08.08.2022 13:51 Ответить
Химарсы отправили 2 чебуреков к Аллаху.
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08.08.2022 03:21 Ответить
Это не Химарс, а скорее AGM-88.
Вот здесь пояснение:
https://www.youtube.com/watch?v=KSQx-MhEP3U&t=931s
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08.08.2022 07:24 Ответить
праваславные скрепные багатыри носители духовных скреп сдохли
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08.08.2022 08:35 Ответить
О! Оце типові представники ******** мокшанії! "Рюцкіймір", твою дивізію!
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08.08.2022 11:23 Ответить
 
 