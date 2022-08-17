УКР
17 "прильотів": росіяни обстріляли село на Сумщині, - Живицький. ФОТО

Сьогодні, 17 серпня, російські війська завдали удару по селу в Есманській громаді Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Вогонь вели зі ствольної артилерії, 17 приходів. Били по мирним людям і цивільним об'єктам. У приватному секторі пошкоджені вікна і паркани. У будинках попробивало стіни уламками снарядів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що руйнувань зазнали приміщення школи та будинку культури в селі. Погоджено лінію електропередач. Інформація про постраждалих уточнюється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом доби на Сумщині зафіксовано 130 "прильотів" внаслідок обстрілів з території РФ, - ОВА


армія рф (18766) обстріл (30965) Сумська область (4236) Живицький Дмитро (466)
Поки ми не будемо адекватно реагувати,а саме відкривати вогонь у відповідь,діла не буде. Кацапи не люди,і по людські не розуміють...
17.08.2022 14:51 Відповісти
мы не можем открывать огонь в ответ, потому, что:
- тот "Урал" уже уехал с окраины ************ - калмыки поехали бухать в общагу в Железногорске. Обещали вернуться завтра.
- нечем. Артиллерии у нас там нет - вся артиллерия на на "внезапных" фпронтах на востоке и юге страны.
- все имеющиеся артиллеристы тоже там.

Самая адекватная реакция на окружающий мир - осознанный и адекватный выбор каждого гражданина. Это касается так же и Эсманской громады. Результаты голосования по Сумщине подсказать, или сами найдёте?
17.08.2022 15:45 Відповісти
кацапы реально дебилы - приграничные к Мокше районы Украины были самыми лояльными к москалям-"братьям"..
и вот сейчас эти любители кацапсины, как и все, получают по мордасам больше всех, не понимая иногдаА й доси "а нас за что?"..(
17.08.2022 15:16 Відповісти
неонацисты воюют с советскими памятниками на братских могилах.
ПОЧЕМУ НЕ РАСТРУБИТЬ на весь МИР?
17.08.2022 17:01 Відповісти
 
 