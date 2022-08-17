17 "прильотів": росіяни обстріляли село на Сумщині, - Живицький. ФОТО
Сьогодні, 17 серпня, російські війська завдали удару по селу в Есманській громаді Сумської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Вогонь вели зі ствольної артилерії, 17 приходів. Били по мирним людям і цивільним об'єктам. У приватному секторі пошкоджені вікна і паркани. У будинках попробивало стіни уламками снарядів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що руйнувань зазнали приміщення школи та будинку культури в селі. Погоджено лінію електропередач. Інформація про постраждалих уточнюється.
- тот "Урал" уже уехал с окраины ************ - калмыки поехали бухать в общагу в Железногорске. Обещали вернуться завтра.
- нечем. Артиллерии у нас там нет - вся артиллерия на на "внезапных" фпронтах на востоке и юге страны.
- все имеющиеся артиллеристы тоже там.
Самая адекватная реакция на окружающий мир - осознанный и адекватный выбор каждого гражданина. Это касается так же и Эсманской громады. Результаты голосования по Сумщине подсказать, или сами найдёте?
и вот сейчас эти любители кацапсины, как и все, получают по мордасам больше всех, не понимая иногдаА й доси "а нас за что?"..(
ПОЧЕМУ НЕ РАСТРУБИТЬ на весь МИР?