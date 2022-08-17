17 "прильотів": росіяни обстріляли село на Сумщині, - Живицький. ФОТО

Сьогодні, 17 серпня, російські війська завдали удару по селу в Есманській громаді Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Вогонь вели зі ствольної артилерії, 17 приходів. Били по мирним людям і цивільним об'єктам. У приватному секторі пошкоджені вікна і паркани. У будинках попробивало стіни уламками снарядів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що руйнувань зазнали приміщення школи та будинку культури в селі. Погоджено лінію електропередач. Інформація про постраждалих уточнюється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом доби на Сумщині зафіксовано 130 "прильотів" внаслідок обстрілів з території РФ, - ОВА















