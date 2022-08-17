17 "прилетов": россияне обстреляли село в Сумской области, - Живицкий. ФОТО

Сегодня, 17 августа, российские войска нанесли удар по селу в Эсманской громаде Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Огонь вели из ствольной артиллерии, 17 приходов. Били по мирным людям и гражданским объектам. В частном секторе повреждены окна и заборы. В домах пробило стены обломками снарядов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разрушения получили помещения школы и дома культуры в селе. Повреждена линия электропередач. Информация о пострадавших уточняется.

