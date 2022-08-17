РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7582 посетителя онлайн
Новости Фото
2 039 4

17 "прилетов": россияне обстреляли село в Сумской области, - Живицкий. ФОТО

Сегодня, 17 августа, российские войска нанесли удар по селу в Эсманской громаде Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

17 прилетов: россияне обстреляли село в Сумской области, - Живицкий 01

"Огонь вели из ствольной артиллерии, 17 приходов. Били по мирным людям и гражданским объектам. В частном секторе повреждены окна и заборы. В домах пробило стены обломками снарядов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разрушения получили помещения школы и дома культуры в селе. Повреждена линия электропередач. Информация о пострадавших уточняется.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские воины из боевого дрона попали в российского оккупанта. ВИДЕО


17 прилетов: россияне обстреляли село в Сумской области, - Живицкий 02
17 прилетов: россияне обстреляли село в Сумской области, - Живицкий 03
17 прилетов: россияне обстреляли село в Сумской области, - Живицкий 04
17 прилетов: россияне обстреляли село в Сумской области, - Живицкий 05
17 прилетов: россияне обстреляли село в Сумской области, - Живицкий 06
17 прилетов: россияне обстреляли село в Сумской области, - Живицкий 07
17 прилетов: россияне обстреляли село в Сумской области, - Живицкий 08

армия РФ (20613) обстрел (29627) Сумская область (3676) Живицкий Дмитрий (242)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поки ми не будемо адекватно реагувати,а саме відкривати вогонь у відповідь,діла не буде. Кацапи не люди,і по людські не розуміють...
показать весь комментарий
17.08.2022 14:51 Ответить
мы не можем открывать огонь в ответ, потому, что:
- тот "Урал" уже уехал с окраины ************ - калмыки поехали бухать в общагу в Железногорске. Обещали вернуться завтра.
- нечем. Артиллерии у нас там нет - вся артиллерия на на "внезапных" фпронтах на востоке и юге страны.
- все имеющиеся артиллеристы тоже там.

Самая адекватная реакция на окружающий мир - осознанный и адекватный выбор каждого гражданина. Это касается так же и Эсманской громады. Результаты голосования по Сумщине подсказать, или сами найдёте?
показать весь комментарий
17.08.2022 15:45 Ответить
кацапы реально дебилы - приграничные к Мокше районы Украины были самыми лояльными к москалям-"братьям"..
и вот сейчас эти любители кацапсины, как и все, получают по мордасам больше всех, не понимая иногдаА й доси "а нас за что?"..(
показать весь комментарий
17.08.2022 15:16 Ответить
неонацисты воюют с советскими памятниками на братских могилах.
ПОЧЕМУ НЕ РАСТРУБИТЬ на весь МИР?
показать весь комментарий
17.08.2022 17:01 Ответить
 
 