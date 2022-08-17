17 "прилетов": россияне обстреляли село в Сумской области, - Живицкий. ФОТО
Сегодня, 17 августа, российские войска нанесли удар по селу в Эсманской громаде Сумской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Огонь вели из ствольной артиллерии, 17 приходов. Били по мирным людям и гражданским объектам. В частном секторе повреждены окна и заборы. В домах пробило стены обломками снарядов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что разрушения получили помещения школы и дома культуры в селе. Повреждена линия электропередач. Информация о пострадавших уточняется.
- тот "Урал" уже уехал с окраины ************ - калмыки поехали бухать в общагу в Железногорске. Обещали вернуться завтра.
- нечем. Артиллерии у нас там нет - вся артиллерия на на "внезапных" фпронтах на востоке и юге страны.
- все имеющиеся артиллеристы тоже там.
Самая адекватная реакция на окружающий мир - осознанный и адекватный выбор каждого гражданина. Это касается так же и Эсманской громады. Результаты голосования по Сумщине подсказать, или сами найдёте?
и вот сейчас эти любители кацапсины, как и все, получают по мордасам больше всех, не понимая иногдаА й доси "а нас за что?"..(
ПОЧЕМУ НЕ РАСТРУБИТЬ на весь МИР?