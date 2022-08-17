У Кирилівці на базі окупантів вибухи, - мер Мелітополя Федоров. ФОТО

Мер окупованого м.Мелітополь Запорізької області Іван Федоров повідомляє про вибухи у курортному смт Кирилівка Мелітопольського району, де російські окупанти розмістили вивезену з райцентру військову техніку.

"Чергова бавовна для росіян у Кирилівці", - написав Федоров у телеграмі у середу ввечері, проілюструвавши повідомлення фотографією стовпа диму, що здіймається над морським узбережжям, передає Цензор.НЕТ.

"Цього року рашисти позбавили понад 5 мільйонів людей курорту на Азовському узбережжі. Натомість "націоналізували" бази відпочинку та готельні комплекси, вихваляючись тим, як вони відпочивають. Більше того, завезли до Кирилівки свою військову техніку, злякавшись, що в Мелітополі її дістануть Що ж, наші сили всюди: і зовні, і всередині лігва ворога", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Мелітополі чутно вибух в районі, де розташована комендатура окупантів, - Федоров