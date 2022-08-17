УКР
У Кирилівці на базі окупантів вибухи, - мер Мелітополя Федоров. ФОТО

Мер окупованого м.Мелітополь Запорізької області Іван Федоров повідомляє про вибухи у курортному смт Кирилівка Мелітопольського району, де російські окупанти розмістили вивезену з райцентру військову техніку.

"Чергова бавовна для росіян у Кирилівці", - написав Федоров у телеграмі у середу ввечері, проілюструвавши повідомлення фотографією стовпа диму, що здіймається над морським узбережжям, передає Цензор.НЕТ.

У Кирилівці на базі окупантів вибухи, - мер Мелітополя Федоров 01

"Цього року рашисти позбавили понад 5 мільйонів людей курорту на Азовському узбережжі. Натомість "націоналізували" бази відпочинку та готельні комплекси, вихваляючись тим, як вони відпочивають. Більше того, завезли до Кирилівки свою військову техніку, злякавшись, що в Мелітополі її дістануть Що ж, наші сили всюди: і зовні, і всередині лігва ворога", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Мелітополі чутно вибух в районі, де розташована комендатура окупантів, - Федоров

Запорізька область (4080) Федоров Іван (653)
+19
Сподіваюсь на більш потужну бавовну, поки що пристрілюємось.
показати весь коментар
17.08.2022 22:35 Відповісти
+13
Слава ЗСУ !
показати весь коментар
17.08.2022 22:41 Відповісти
+12
показати весь коментар
17.08.2022 22:33 Відповісти
куріння шкідливо
показати весь коментар
17.08.2022 22:31 Відповісти
Слава ЗСУ !
показати весь коментар
17.08.2022 22:41 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2022 22:33 Відповісти
бабуїн ?
показати весь коментар
17.08.2022 22:40 Відповісти
айкосик?
показати весь коментар
17.08.2022 22:43 Відповісти
я такое на Троещине вчера видел.
показати весь коментар
17.08.2022 23:03 Відповісти
Сподіваюсь на більш потужну бавовну, поки що пристрілюємось.
показати весь коментар
17.08.2022 22:35 Відповісти
Смiх-смiхом, та бавовна, як i порох, являються дуже небезпечними при займаннi, бо iх вже не погасити.
показати весь коментар
17.08.2022 22:41 Відповісти
Судак це Україна. КАЗАНТІП це Україна. Фиолент це Україна!!!
показати весь коментар
17.08.2022 22:40 Відповісти
Я помню видосик, там какая-то ватоголовая приглашала сруських приехать в траве с медузами купаться)))
показати весь коментар
17.08.2022 22:40 Відповісти
Без наступу це все на жаль не має ніякого значення. Втрати для росії ніколи не були чимось значущим.
показати весь коментар
17.08.2022 22:43 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2022 22:50 Відповісти
это имеет значение для их отступления, а не для нашего наступления.
Потери личного состава может для них ничего не значат, но пополнение не придет, если будет нарушено материально-техническое снабжение и уничтожены логистические цепочки.
показати весь коментар
17.08.2022 23:09 Відповісти
Логістика на півдні може бути знищена тільки в одному випадку, це знищення кримського мосту. Все що зараз відбувається це видовищно, гарно для новин, але дуже мало у військовому плані.
показати весь коментар
17.08.2022 23:30 Відповісти
ты совсем больной кацап - уничтожение техники всегда имеет значение
показати весь коментар
18.08.2022 00:32 Відповісти
Все такие точечные удары дают нам возможность продвигаться с наименьшими потерями . Мост мостом а плотность огня уже другая и мы наступаем
показати весь коментар
18.08.2022 00:37 Відповісти
Втрати живої сили - це таки да для них не принципово (і то, якщо це м'ясо, і є чим замінити, а кваліфіковані кадри вони намагаються берегти), а ось втрата техніки, якої мало (і якщо логістика порушена) - це для них може бути критичним.
показати весь коментар
17.08.2022 23:21 Відповісти
Техніки на жаль ще достатньо. Дуже багато техніки знято зі зберігання і відправлено на заводи військової промисловості на ремонт. І ця техніка поступає на фронт швидше ніж її знищують. З нинішніми темпами знищення її вистачить на декілька років.
показати весь коментар
17.08.2022 23:28 Відповісти
Буде знищена вся і швидше ніж кацапи думають.
показати весь коментар
18.08.2022 01:19 Відповісти
"Чергова бавовна" - звучит так же приятно на слух, как "Червона рута".
показати весь коментар
17.08.2022 22:53 Відповісти
Глушили рибу,- згоріла техніка! Чого по п'яні не буває!?.
показати весь коментар
18.08.2022 09:09 Відповісти
похлава мядовая и кукурудза...беляши пережарили
показати весь коментар
18.08.2022 09:10 Відповісти
каму чабурекаи каму чаловеки..подхади налетай 1 штучка а там ватная кучка
показати весь коментар
18.08.2022 09:11 Відповісти
 
 