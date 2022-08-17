РУС
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
16 428 24

В Кирилловке на базе оккупантов взрывы, - мэр Мелитополя Федоров. ФОТО

Мэр оккупированного г.Мелитополь Запорожской области Иван Федоров сообщает о взрывах в курортном пгт Кирилловка Мелитопольского района, где российские оккупанты разместили вывезенную из райцентра военную технику.

"Очередной хлопок для россиян в Кирилловке", - написал Федоров в телеграме в среду вечером, проиллюстрировав сообщение фотографией столба дыма, поднимающегося над морским побережьем, передает Цензор.НЕТ.

В Кирилловке на базе оккупантов взрывы, - мэр Мелитополя Федоров 01

"В этом году рашисты лишили более 5 миллионов людей курорта на Азовском побережье. Зато "национализировали" базы отдыха и гостиничные комплексы, хвастаясь тем, как они отдыхают. Более того, завезли в Кирилловку свою военную технику, испугавшись, что в Мелитополе ее достанут. Что ж, наши силы повсюду: и снаружи, и внутри логова врага", - добавил он.

Автор: 

Запорожская область (3544) Федоров Иван (471)
Топ комментарии
+19
Сподіваюсь на більш потужну бавовну, поки що пристрілюємось.
показать весь комментарий
17.08.2022 22:35 Ответить
+13
Слава ЗСУ !
показать весь комментарий
17.08.2022 22:41 Ответить
+12
показать весь комментарий
17.08.2022 22:33 Ответить
куріння шкідливо
показать весь комментарий
17.08.2022 22:31 Ответить
Слава ЗСУ !
показать весь комментарий
17.08.2022 22:41 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2022 22:33 Ответить
бабуїн ?
показать весь комментарий
17.08.2022 22:40 Ответить
айкосик?
показать весь комментарий
17.08.2022 22:43 Ответить
я такое на Троещине вчера видел.
показать весь комментарий
17.08.2022 23:03 Ответить
Сподіваюсь на більш потужну бавовну, поки що пристрілюємось.
показать весь комментарий
17.08.2022 22:35 Ответить
Смiх-смiхом, та бавовна, як i порох, являються дуже небезпечними при займаннi, бо iх вже не погасити.
показать весь комментарий
17.08.2022 22:41 Ответить
Судак це Україна. КАЗАНТІП це Україна. Фиолент це Україна!!!
показать весь комментарий
17.08.2022 22:40 Ответить
Я помню видосик, там какая-то ватоголовая приглашала сруських приехать в траве с медузами купаться)))
показать весь комментарий
17.08.2022 22:40 Ответить
Без наступу це все на жаль не має ніякого значення. Втрати для росії ніколи не були чимось значущим.
показать весь комментарий
17.08.2022 22:43 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2022 22:50 Ответить
это имеет значение для их отступления, а не для нашего наступления.
Потери личного состава может для них ничего не значат, но пополнение не придет, если будет нарушено материально-техническое снабжение и уничтожены логистические цепочки.
показать весь комментарий
17.08.2022 23:09 Ответить
Логістика на півдні може бути знищена тільки в одному випадку, це знищення кримського мосту. Все що зараз відбувається це видовищно, гарно для новин, але дуже мало у військовому плані.
показать весь комментарий
17.08.2022 23:30 Ответить
ты совсем больной кацап - уничтожение техники всегда имеет значение
показать весь комментарий
18.08.2022 00:32 Ответить
Все такие точечные удары дают нам возможность продвигаться с наименьшими потерями . Мост мостом а плотность огня уже другая и мы наступаем
показать весь комментарий
18.08.2022 00:37 Ответить
Втрати живої сили - це таки да для них не принципово (і то, якщо це м'ясо, і є чим замінити, а кваліфіковані кадри вони намагаються берегти), а ось втрата техніки, якої мало (і якщо логістика порушена) - це для них може бути критичним.
показать весь комментарий
17.08.2022 23:21 Ответить
Техніки на жаль ще достатньо. Дуже багато техніки знято зі зберігання і відправлено на заводи військової промисловості на ремонт. І ця техніка поступає на фронт швидше ніж її знищують. З нинішніми темпами знищення її вистачить на декілька років.
показать весь комментарий
17.08.2022 23:28 Ответить
Буде знищена вся і швидше ніж кацапи думають.
показать весь комментарий
18.08.2022 01:19 Ответить
"Чергова бавовна" - звучит так же приятно на слух, как "Червона рута".
показать весь комментарий
17.08.2022 22:53 Ответить
Глушили рибу,- згоріла техніка! Чого по п'яні не буває!?.
показать весь комментарий
18.08.2022 09:09 Ответить
похлава мядовая и кукурудза...беляши пережарили
показать весь комментарий
18.08.2022 09:10 Ответить
каму чабурекаи каму чаловеки..подхади налетай 1 штучка а там ватная кучка
показать весь комментарий
18.08.2022 09:11 Ответить
 
 