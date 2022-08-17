В Кирилловке на базе оккупантов взрывы, - мэр Мелитополя Федоров. ФОТО
Мэр оккупированного г.Мелитополь Запорожской области Иван Федоров сообщает о взрывах в курортном пгт Кирилловка Мелитопольского района, где российские оккупанты разместили вывезенную из райцентра военную технику.
"Очередной хлопок для россиян в Кирилловке", - написал Федоров в телеграме в среду вечером, проиллюстрировав сообщение фотографией столба дыма, поднимающегося над морским побережьем, передает Цензор.НЕТ.
"В этом году рашисты лишили более 5 миллионов людей курорта на Азовском побережье. Зато "национализировали" базы отдыха и гостиничные комплексы, хвастаясь тем, как они отдыхают. Более того, завезли в Кирилловку свою военную технику, испугавшись, что в Мелитополе ее достанут. Что ж, наши силы повсюду: и снаружи, и внутри логова врага", - добавил он.
Потери личного состава может для них ничего не значат, но пополнение не придет, если будет нарушено материально-техническое снабжение и уничтожены логистические цепочки.