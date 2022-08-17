В Кирилловке на базе оккупантов взрывы, - мэр Мелитополя Федоров. ФОТО

Мэр оккупированного г.Мелитополь Запорожской области Иван Федоров сообщает о взрывах в курортном пгт Кирилловка Мелитопольского района, где российские оккупанты разместили вывезенную из райцентра военную технику.

"Очередной хлопок для россиян в Кирилловке", - написал Федоров в телеграме в среду вечером, проиллюстрировав сообщение фотографией столба дыма, поднимающегося над морским побережьем, передает Цензор.НЕТ.

"В этом году рашисты лишили более 5 миллионов людей курорта на Азовском побережье. Зато "национализировали" базы отдыха и гостиничные комплексы, хвастаясь тем, как они отдыхают. Более того, завезли в Кирилловку свою военную технику, испугавшись, что в Мелитополе ее достанут. Что ж, наши силы повсюду: и снаружи, и внутри логова врага", - добавил он.

Читайте также: Два беспилотника типа "Орлан-10" и авиационная ракета Х-59 уничтожены на Запорожском направлении, - Воздушные силы ВСУ