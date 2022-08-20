Наслідки ракетних обстрілів рашистів Харкова та населених пунктів області. ФОТО

Слідчі Нацполіції фіксують наслідки ракетних обстрілів військами РФ Харкова та Харківської області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідмляють у Нацполіції.

"19 серпня внаслідок артилерійського обстрілу військовими РФ села Ковалі є загиблі. Вночі 20 серпня ракети влучили по об’єкту критичної інфраструктури Немишлянського району. Попередньо, потерпілих немає", - йдеться у повідомленні.

Хахначається, що також цієї ночі зафіксовані ракетні удари по інфраструктурних об'єктах у Харківському та Чугуївському районах області.



