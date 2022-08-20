Наслідки ракетних обстрілів рашистів Харкова та населених пунктів області. ФОТО
Слідчі Нацполіції фіксують наслідки ракетних обстрілів військами РФ Харкова та Харківської області
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідмляють у Нацполіції.
"19 серпня внаслідок артилерійського обстрілу військовими РФ села Ковалі є загиблі. Вночі 20 серпня ракети влучили по об’єкту критичної інфраструктури Немишлянського району. Попередньо, потерпілих немає", - йдеться у повідомленні.
Хахначається, що також цієї ночі зафіксовані ракетні удари по інфраструктурних об'єктах у Харківському та Чугуївському районах області.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ivan Ivanov #432727
показати весь коментар20.08.2022 15:26 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
stanis nasvaiko
показати весь коментар20.08.2022 15:35 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Игорь Матвеев #395524
показати весь коментар20.08.2022 15:54 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Игорь Игорев #494368
показати весь коментар20.08.2022 16:01 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
afuster25
показати весь коментар20.08.2022 17:39 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль