Наслідки ракетних обстрілів рашистів Харкова та населених пунктів області. ФОТО

Слідчі Нацполіції фіксують наслідки ракетних обстрілів військами РФ Харкова та Харківської області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідмляють у Нацполіції.

"19 серпня внаслідок артилерійського обстрілу військовими РФ села Ковалі є загиблі. Вночі 20 серпня ракети влучили по об’єкту критичної інфраструктури Немишлянського району. Попередньо, потерпілих немає", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову і безуспішно намагалися наступати в районі Борщової та Ізюму, - Синєгубов

Хахначається, що також цієї ночі зафіксовані ракетні удари по інфраструктурних об'єктах у Харківському та Чугуївському районах області.

Наслідки ракетних обстрілів рашистів Харкова та населених пунктів області 01
Наслідки ракетних обстрілів рашистів Харкова та населених пунктів області 02

Поки не будемо завдавати ударів у відповідь,діла не буде.
20.08.2022 15:26 Відповісти
Харків очолює ватник та заступник покійного Кернеса - Терехов, який ще недавно бігав, як обосраний проти перейменування проспекту Жукова (масового вбивці українців) - ось вам і результати.
20.08.2022 15:35 Відповісти
Терехова накуй геть!
20.08.2022 15:54 Відповісти
Если Европа, союзники ,не примет действительных реальных жестких мер, не озабоченность, а реальную кровавую катастрофу ,этот ***** разрушит всю Украину . Эта мразь взяла позицию ракетами уничтожать города , вместе с мирным населением, тем самым сохраняя в ожидании своего зловонного кацапа в окопе . Танк , БТР, это хорошо , но этого мало , не достаточно, когда разрушаются города с мирными людьми , пишу как есть..
20.08.2022 16:01 Відповісти
Зелений довбень у Омані продав Україну тупіну. Але українці и хлопці на фронті зустріли цю "продажу" супротивом. Таким чином, мабуть, між зеленой мавпою та мавзолейним упирьом, було прийняте рішення, що Україна не буде заважати кацапам дистанційно руйнувати міста і села.
20.08.2022 17:39 Відповісти
 
 