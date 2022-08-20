РУС
Последствия ракетных обстрелов рашистов Харькова и населенных пунктов области. ФОТО

Следователи Нацполиции фиксируют последствия ракетных обстрелов войсками РФ Харькова и Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

"19 августа в результате артиллерийского обстрела военными РФ села Ковали есть погибшие. Ночью 20 августа ракеты попали по объекту критической инфраструктуры Немышлянского района. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Читайте: Ночью оккупанты нанесли ракетные удары по объектам критической инфраструктуры в Немышлянском районе Харькова, - Терехов

Хахначивается, что также в эту ночь зафиксированы ракетные удары по инфраструктурным объектам в Харьковском и Чугуевском районах области.

Последствия ракетных обстрелов рашистов Харькова и населенных пунктов области 01
Последствия ракетных обстрелов рашистов Харькова и населенных пунктов области 02

обстрел (29722) Нацполиция (16786) Харьков (7752) Харьковщина (5577)
Комментировать
Поки не будемо завдавати ударів у відповідь,діла не буде.
20.08.2022 15:26 Ответить
Харків очолює ватник та заступник покійного Кернеса - Терехов, який ще недавно бігав, як обосраний проти перейменування проспекту Жукова (масового вбивці українців) - ось вам і результати.
20.08.2022 15:35 Ответить
Терехова накуй геть!
20.08.2022 15:54 Ответить
Если Европа, союзники ,не примет действительных реальных жестких мер, не озабоченность, а реальную кровавую катастрофу ,этот ***** разрушит всю Украину . Эта мразь взяла позицию ракетами уничтожать города , вместе с мирным населением, тем самым сохраняя в ожидании своего зловонного кацапа в окопе . Танк , БТР, это хорошо , но этого мало , не достаточно, когда разрушаются города с мирными людьми , пишу как есть..
20.08.2022 16:01 Ответить
Зелений довбень у Омані продав Україну тупіну. Але українці и хлопці на фронті зустріли цю "продажу" супротивом. Таким чином, мабуть, між зеленой мавпою та мавзолейним упирьом, було прийняте рішення, що Україна не буде заважати кацапам дистанційно руйнувати міста і села.
20.08.2022 17:39 Ответить
 
 