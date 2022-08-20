Последствия ракетных обстрелов рашистов Харькова и населенных пунктов области. ФОТО
Следователи Нацполиции фиксируют последствия ракетных обстрелов войсками РФ Харькова и Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.
"19 августа в результате артиллерийского обстрела военными РФ села Ковали есть погибшие. Ночью 20 августа ракеты попали по объекту критической инфраструктуры Немышлянского района. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Хахначивается, что также в эту ночь зафиксированы ракетные удары по инфраструктурным объектам в Харьковском и Чугуевском районах области.
