Слов’янськ обстріляли вдруге за добу. Зафіксовано 9 влучань, - мер Лях. ВІДЕО+ФОТО
Чергового ворожого удару місто зазнало сьогодні вдень, 26 серпня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Слов'янський міський голова Вадим Лях.
"Одразу дев’ять влучань зафіксовано в мікрорайоні ЦНДЛ. Постраждали два багатоповерхових будинки. На щастя, обійшлося без жертв", - йдеться у повідомленні.
Очільник громади закликав жителів дотримуватись підвищеної обережності та не виходити з домівок без гострої потреби.
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vvv sss #531916
показати весь коментар26.08.2022 14:11 Відповісти Мені подобається 0
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