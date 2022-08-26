Слов’янськ обстріляли вдруге за добу. Зафіксовано 9 влучань, - мер Лях. ВІДЕО+ФОТО

Чергового ворожого удару місто зазнало сьогодні вдень, 26 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Слов'янський міський голова Вадим Лях.

"Одразу дев’ять влучань зафіксовано в мікрорайоні ЦНДЛ. Постраждали два багатоповерхових будинки. На щастя, обійшлося без жертв", - йдеться у повідомленні.

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Очільник громади закликав жителів дотримуватись підвищеної обережності та не виходити з домівок без гострої потреби.