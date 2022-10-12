Росіяни протягом доби обстрілювали населені пункти Донеччини. Найбільше постраждала Авдіївка. Є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Вночі росіяни вели вогонь на різних ділянках фронту від Мар’їнки до Соледара.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"На Донецькому напрямку найбільше постраждала Авдіївка: зранку росіяни двічі обстріляли місто з Градів, також зафіксовані танкові обстріли та повітряні вибухи. За попередньою інформацією, серед цивільних є загиблі та поранені – точну кількість жертв встановлюємо. Крім того, у Мар’їнській громаді обстріли Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки – без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

У ОВА додали, що на Горлівському напрямку росіяни завдали два авіаудари по Бахмуту – наслідки уточнюють.

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"У Соледарській громаді ворог завдав ракетного удару по Васюківці – пошкоджено 8 будинків, газогін та лінії електропередач. Також під обстріли в громаді потрапили Яковлівка, Бахмутське і Парасковіївка – без жертв. У Торецькій громаді артобстріл Північного – пошкоджено будинок.У Світлодарській громаді гучно було на станції Майорськ – без жертв", - зазначив Кириленко..

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