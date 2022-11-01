"Повернись живим" починають свій наймасштабніший проєкт - збирають кошти на 25 розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів "ШАРК" для ЗСУ. ФОТОрепортаж

Волонтери "Повернись живим" просять українців про допомогу у зборі коштів для 25 розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів "ШАРК" від української компанії Ukrspecsystems.

Про це йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці "Повернись живим", передає Цензор.НЕТ.

"Стартуємо наймасштабніший проєктний збір в історії "Повернись живим"

Спільно з OKKO запускаємо ініціативу "ОКО ЗА ОКО", метою якої є придбання 25 розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів "ШАРК" від української компанії Ukrspecsystems.

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Загальна вартість проєкту — 325 000 000 гривень https://charity.okko.ua

25 безпілотних комплексів — це загалом:

75 БПЛА

25 прохідних авто Torsus від Pulsar Expo, обладнаних пунктами управління

25 пускових установок

"У рамках проєкту ми придбаємо не просто розвідувальні безпілотники, а унікальну розробку, створену фахівцями нашого Фонду, виробниками БПЛА "Укрспецсистемс" і компанією Pulsar Expo, що забезпечує проєкт спеціальними автівками, які ми спільно перетворимо на наземні станції управління польотами. Кожен із 25-ти комплексів — це 2 БПЛА "ШАРК", наземна станція управління на базі повнопривідного авто і катапульта, або пускова установка. У загальну вартість проєкту також входять плюс ще 25 додаткових БПЛА, які знаходитимуться у резерві для оперативної заміни втрачених під час боїв", — каже директор воєнного департаменту "Повернись живим" Андрій Римарук.

Як долучитися?

Заправляйтеся PULLS 95 або PULLS Diesel у мережі АЗК ОККО. З кожного літра цих видів пального 1 грн автоматично буде передаватися на "ШАРК".

Для додаткових донатів також можна використовувати спеціальний рахунок ініціативи https://cutt.ly/ONExm1I

Фонд "Повернись живим", - йдеться у повідомленні.













