"Повернись живим" починають свій наймасштабніший проєкт - збирають кошти на 25 розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів "ШАРК" для ЗСУ. ФОТОрепортаж
Волонтери "Повернись живим" просять українців про допомогу у зборі коштів для 25 розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів "ШАРК" від української компанії Ukrspecsystems.
Про це йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці "Повернись живим", передає Цензор.НЕТ.
"Стартуємо наймасштабніший проєктний збір в історії "Повернись живим"
Спільно з OKKO запускаємо ініціативу "ОКО ЗА ОКО", метою якої є придбання 25 розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів "ШАРК" від української компанії Ukrspecsystems.
Загальна вартість проєкту — 325 000 000 гривень https://charity.okko.ua
25 безпілотних комплексів — це загалом:
- 75 БПЛА
- 25 прохідних авто Torsus від Pulsar Expo, обладнаних пунктами управління
- 25 пускових установок
"У рамках проєкту ми придбаємо не просто розвідувальні безпілотники, а унікальну розробку, створену фахівцями нашого Фонду, виробниками БПЛА "Укрспецсистемс" і компанією Pulsar Expo, що забезпечує проєкт спеціальними автівками, які ми спільно перетворимо на наземні станції управління польотами. Кожен із 25-ти комплексів — це 2 БПЛА "ШАРК", наземна станція управління на базі повнопривідного авто і катапульта, або пускова установка. У загальну вартість проєкту також входять плюс ще 25 додаткових БПЛА, які знаходитимуться у резерві для оперативної заміни втрачених під час боїв", — каже директор воєнного департаменту "Повернись живим" Андрій Римарук.
Як долучитися?
- Заправляйтеся PULLS 95 або PULLS Diesel у мережі АЗК ОККО. З кожного літра цих видів пального 1 грн автоматично буде передаватися на "ШАРК".
- Для додаткових донатів також можна використовувати спеціальний рахунок ініціативи https://cutt.ly/ONExm1I
Фонд "Повернись живим", - йдеться у повідомленні.
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А чому не Lexus?
Для тебе ДІБІЛА роз ясню ! Це вже роз яснювали багато разів , купувати за державний кошт - це довго ! Треба зробити тендер ( по закону ), займе не один місяц (прийняти заявки і так далі ) виділити кошти з бюджету , замовити . А ТРЕБА ВЖЕ І ЗАРАЗ! З волонтерами це скоріше !
А буде за державний кошт , тож ти знову розверещися ,що хламідія собі вибив преференціі з бюджету !Чи не так ?
Ну і ще одне для тебе просвітленого - коли кошти ковідного фонду пускали на дороги - часу вистачило один день , це тоді ще воєнного стану не було , тобі доби на фінансування вистачить якщо це робити , а не триндіти про тендери , чи ти думаєш що ті шарки без проплати рядочками зібрані стоять і чекають коли ти гроші даси ? А х@й ти вгадав , їх потім ще робитимуть до нових віників , добре як наступного року виготовлять ! Згадай коли були оплачені балтійські дрони , а коли в Україну надійшли .
Ну і нарешті про преференції - ти ж у нас розумний , усе знаєш - назви скільки хламідія користуючись преференціями депутата ВР "шарків" безкоштовно ЗСУ передав , бо у мене чомусь тільки бітум бульбашний та електроенергія кацапська за українські гроші із хламідією асоціюється ((
Ты лучше скажи, чего эта пана Тараса САУ Богдана все время гнобил?
Тягар доказу лежить лише на стверджуючому, тобто на вас.
а раніше мав? (я не в курсі, просто цікаво)
Хороший договорняк кто то заключил.
Зрозуміло,за якими критеріями обирали пана Чмута директором фонду...
Мародери в законі.
Але це не так.
І вчергове раджу дізнатись,що означає поняття "волонтер".
Есть министерство обороны,оно закупкой оружия и занимается,туда обращаться.
******* - продай джип - купи БПЛА...
Можуть до мерів міст на заході України звернутись у них грошей море, не мають де діти, аж в бруківку закатують
Чому "патріот і волонтер", дуже не бідний чувак Арахамія не хоче просто подарувати ці дрони ЗСУ?
Ви ж пам'ятаєте, як збирали гроші на дрони-камікадзе?
Притула купив два комплекси "SHARK" за 15 мільйонів 250 тисяч гривень.
https://mil.in.ua/uk/news/fond-prytuly-zamovyv-dva-kompleksy-bpla-shark/
Щойно в ефірі "Еспресо" касьянов здав фактичного власника фірми "Укрспецсистемс" (виробника безпілотників Shark).
Це Арахамія.
ще у 2018 арахамія намагався продавати безпілотники власної контори в ОАЕ, але не передавав на фронт в 2022.
Нарешті Притула купив 2 шт за ваші грошики.
Вас бісить ,що Притула чи Тарас збирають за пару днів суми більші ніж Петін фонд за пів року ! Це довіра людей до вашого сивочолого !
Микитась 22 млн євро, як жменю насіння пропонував людям!!!
Можливо, у Насірова, якась копійчина, чи Кучмарик із зятьком та литвинами, по заначкам подивляться!!!
А там і кінах з тигіпко та єхануровим, з іх екс-міністрами, могли б самостійно прикупити і комплекси Байрактари !!!
Можливо, сором'язливо не наважуються, але ДУЖЕ БАЖАЮТЬ надати допомогу Україні, бо стільки часу збагачувалися за рахунок «реформ»!!
До того ж, давайте чесно, - я підтримую вітчизняного виробника, але якщо він кращий за ціною чи ТТХ за іноземні аналоги. То ж чому "Повернись живим" не надала порівняння з іноземними аналогами за цими показниками??? Відповідь одна - це все ДОВБАНА "схема", бо купується не дуже якісний виріб за завищеною ціною!
Суто примітивне порівняння для логіки - чому Порох не купує у "Укрспецсистемз", а купує "Посейдони"?? мабуть, тому що це не є вигідно, бо хто-хто, а Порох гроші рахувати і інвестувати вміє!
В сухому залишку маємо досить сумні висновки - що Притула, що Чмут вже давно "забили" на патріотизм та набивають кармани за рахунок активних і патріотичних громадян воюючої країни!
Як казав вже класик, Юрій Бутусов, на славнозвисному заході : "як Вам не соромно,...?"
Слава ЗСУ і ганьба "мародьоркуватим волонтьорам" !
отаке треба купувати чи виробляти бо там тепловізійна камера на 50 км а тут лише 5 км і камера проста.