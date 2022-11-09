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Диктант, який вразив у саме серце: найкращі меми про радіодиктант національної єдності 2022. ФОТОрепортаж

9 листопада 2022 року вся країна писала Диктант національної єдності у День української писемності та мови.

Цензор.НЕТ зібрав у соцмережах меми про радіодиктант національної єдності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скоро почуємо слова перемоги та миру, - Зеленський привітав українців з Днем писемності та мови

Диктант, який вразив у саме серце: найкращі меми про радіодиктант національної єдності 2022 01
Диктант, який вразив у саме серце: найкращі меми про радіодиктант національної єдності 2022 02
Диктант, який вразив у саме серце: найкращі меми про радіодиктант національної єдності 2022 03
Диктант, який вразив у саме серце: найкращі меми про радіодиктант національної єдності 2022 04
Диктант, який вразив у саме серце: найкращі меми про радіодиктант національної єдності 2022 05
Диктант, який вразив у саме серце: найкращі меми про радіодиктант національної єдності 2022 06
Диктант, який вразив у саме серце: найкращі меми про радіодиктант національної єдності 2022 07
Диктант, який вразив у саме серце: найкращі меми про радіодиктант національної єдності 2022 08
Диктант, який вразив у саме серце: найкращі меми про радіодиктант національної єдності 2022 09

Автор: 

українська мова (834) мова (742) диктант (16)


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Топ коментарі
+37
Тепер я зрозумів,смертью Стрімоусова та здачею Херсона,кацапи,хотіли відволікти нас від радіодиктанту національної єдності
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09.11.2022 19:01
+19
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09.11.2022 18:49
+14
Поверніть Олександра Авраменка!!!!!! Ні письменники, ні актори на вміють ПРАВИЛЬНО диктувати. Все повинні робити професіонали.
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09.11.2022 19:17
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09.11.2022 18:49 Відповісти
Мьі, руцкія мальчікі ф трусіках, сіводня сражалісь за сваьо права гаваріть па-руцкі, паетаму пісалі украінонацискій діктант руцкімі букафкамі. Уря!
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09.11.2022 19:06 Відповісти
Хїяку єтаму пабєдїтєлю в анусЪ! 👏🤙🤝
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09.11.2022 23:25 Відповісти
Ну - а я НЕ ПИСАВ! Я краще тут буду українську ПРОСВІТУ розповсюджувать! Користі більше!
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09.11.2022 19:22 Відповісти
Моя мамуся плакала!
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09.11.2022 19:01 Відповісти
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09.11.2022 19:08 Відповісти
Тепер я зрозумів,смертью Стрімоусова та здачею Херсона,кацапи,хотіли відволікти нас від радіодиктанту національної єдності
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09.11.2022 19:01 Відповісти
От же ж пі6ораси...
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09.11.2022 19:07 Відповісти
Хватит! Ржу до слез.... Боюсь слез не хватит до смерти *****
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09.11.2022 19:11 Відповісти
Поверніть Олександра Авраменка!!!!!! Ні письменники, ні актори на вміють ПРАВИЛЬНО диктувати. Все повинні робити професіонали.
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09.11.2022 19:17 Відповісти
Так, я писав, і постійно правив пунктуацію, бо Ада три версії прочитки речення по іншому щоразу читала, з різними наголосами і емоційним так скааать забарвленням, і ти вагаєшся, чи "Дім" з великої, чи там ще й знак оклику, чи це з двокрапкою перерахування, чи крапка з комою. В таких диктантах помилки не в словах, (їх всі чують ніби), а саме в пунтуації - зловити що проставити в конкретній начитці 🥺
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09.11.2022 20:56 Відповісти
 
 