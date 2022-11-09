Диктант, який вразив у саме серце: найкращі меми про радіодиктант національної єдності 2022. ФОТОрепортаж

9 листопада 2022 року вся країна писала Диктант національної єдності у День української писемності та мови.

Цензор.НЕТ зібрав у соцмережах меми про радіодиктант національної єдності.

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