Диктант, який вразив у саме серце: найкращі меми про радіодиктант національної єдності 2022. ФОТОрепортаж
9 листопада 2022 року вся країна писала Диктант національної єдності у День української писемності та мови.
Цензор.НЕТ зібрав у соцмережах меми про радіодиктант національної єдності.
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Вася Шевченко #371210
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Gen Pan
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Єто Другоє
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Яр Холодний
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ольга гусева #394320
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Вася Шевченко #371210
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Максім ХОЙ #398010
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Gen Pan
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Павло Мокрицький #527023
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