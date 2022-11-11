Нардеп просить СБУ перевірити зв’язки з РФ ексрегіонала Мисика, який будує великий хлібзавод на Львівщині. ФОТО

Народний депутат Михайло Бондар звернувся до МВС, СБУ, НКРЕКП та Генерального прокурора з вимогою розібратись з порушенням законів під час будівництва хлібопекарського комплексу "Кулиничі" на Львівщині, а також перевірити зв’язки з країною-агресором і походження коштів його власника – ексрегіонала Володимира Мисика.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Звернувся до очільників МВС, СБУ, НКРЕКП та Генерального прокурора щодо ситуації яка складається на Львівщині, де колишній регіонал Мисик будує свій хлібопекарський комплекс. Із відкритих джерел та відповідей на мої звернення вже зараз є всі підстави говорити що компанія Мисика:

- нелегально використовує електроенергію Оброшинської ОТГ, поки пів країни сидить без світла

- будує без дозволу на виконання будівельних робіт. Тобто будує, як звикла це робити за Януковича

- загрожує продовольчій та національній безпеці. Хліб – соціально важливий продукт: будь-які перебої з хлібом за бажання монополіста призведуть до продовольчої кризи", - пише Бондар.

Нардеп також вимагає силовиків звернути увагу на походження коштів і зв’язки Мисика.

"У своєму зверненні до силових структур я попрохав розібратись з кричущими порушеннями законодавства. А також – перевірити походження коштів і зв’язки головного бенефіціара з країною-агресором, з представниками якої Мисик тривалий час активно співпрацював", - зазначає Михайло Бондар.

Як повідомлялось раніше, екс-нардеп від Партії регіонів Володимир Мисик голосував за диктаторські закони. Мисик звинувачується у блокуванні надання Україні безвізового режиму з ЄС, а також фінансуванні побудови храмів московського патріархату на території України. Журналісти-розслідувачі повідомляють, що саме Володимир Мисик подарував засудженому за держзраду колишньому президенту Віктору Януковичу "золотий батон".