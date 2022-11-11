УКР
Нардеп просить СБУ перевірити зв’язки з РФ ексрегіонала Мисика, який будує великий хлібзавод на Львівщині. ФОТО

Народний депутат Михайло Бондар звернувся до МВС, СБУ, НКРЕКП та Генерального прокурора з вимогою розібратись з порушенням законів під час будівництва хлібопекарського комплексу "Кулиничі" на Львівщині, а також перевірити зв’язки з країною-агресором і походження коштів його власника – ексрегіонала Володимира Мисика.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Звернувся до очільників МВС, СБУ, НКРЕКП та Генерального прокурора щодо ситуації яка складається на Львівщині, де колишній регіонал Мисик будує свій хлібопекарський комплекс. Із відкритих джерел та відповідей на мої звернення вже зараз є всі підстави говорити що компанія Мисика:

- нелегально використовує електроенергію Оброшинської ОТГ, поки пів країни сидить без світла

- будує без дозволу на виконання будівельних робіт. Тобто будує, як звикла це робити за Януковича

Нардеп просить СБУ перевірити зв’язки з РФ ексрегіонала Мисика, який будує великий хлібзавод на Львівщині 01

- загрожує продовольчій та національній безпеці. Хліб – соціально важливий продукт: будь-які перебої з хлібом за бажання монополіста призведуть до продовольчої кризи", - пише Бондар.

Нардеп просить СБУ перевірити зв’язки з РФ ексрегіонала Мисика, який будує великий хлібзавод на Львівщині 02

Нардеп також вимагає силовиків звернути увагу на походження коштів і зв’язки Мисика.

"У своєму зверненні до силових структур я попрохав розібратись з кричущими порушеннями законодавства. А також – перевірити походження коштів і зв’язки головного бенефіціара з країною-агресором, з представниками якої Мисик тривалий час активно співпрацював", - зазначає Михайло Бондар.

Нардеп просить СБУ перевірити зв’язки з РФ ексрегіонала Мисика, який будує великий хлібзавод на Львівщині 03

Як повідомлялось раніше, екс-нардеп від Партії регіонів Володимир Мисик голосував за диктаторські закони. Мисик звинувачується у блокуванні надання Україні безвізового режиму з ЄС, а також фінансуванні побудови храмів московського патріархату на території України. Журналісти-розслідувачі повідомляють, що саме Володимир Мисик подарував засудженому за держзраду колишньому президенту Віктору Януковичу "золотий батон".

Нардеп просить СБУ перевірити зв’язки з РФ ексрегіонала Мисика, який будує великий хлібзавод на Львівщині 04

Бондар Михайло (33) перевірка (1261) росія (67333) СБУ (13278) хліб (106) Львівська область (2526)
+4
У малороса Мисика на роже написано что минимум за госизмену нужно уезжать лет на 15.
Почему он ещё гуляет на свободе? Не доработка спецслужб
11.11.2022 17:17 Відповісти
+2
Просто напиши заяву в порядку 214 ст, та депутатський запит про виконання.
нєхер базікати.
11.11.2022 17:15 Відповісти
+1
Хочеться перевірити самого Бонаря.Сексот мабуть ще той...
11.11.2022 17:27 Відповісти
Мисик сирота жертва януковицького режиму
11.11.2022 17:27 Відповісти
а взагалі---конфіскувати бабло на корить ЗСУ..і крапка.
11.11.2022 17:28 Відповісти
Кулиничи-это поселок был, а щас окраина Харькова возле Салтовки. Там у Мисика завод.Он том "держал" поселок.Когда начали накрывать он решил слинять. Был там на шабашке на его хлебзаводе.
Люди говорят о нем не очень хороше,мягко говоря.
11.11.2022 18:09 Відповісти
яка яскрава особистість..., чи то здається, чи то так і є, що, якщо десь є кричуще порушення закону або зрада, то це або колишній ригонал, або опзжешник...
11.11.2022 17:29 Відповісти
Мыкола Янавич Азиров и его сын из Австрии надеются построить в Украине не только Азовсталь или завод Ильича в Мариуполе...ПОЦтриота Дамбасса видно не только в Австрии 😛
Зеля зна шо робе...🤣🤣🤣
Данилыч всему Голова...батько Української не Олігархії🤣
11.11.2022 17:50 Відповісти
А коли візьмуться за прокацапських діячів укра̀інскай культури? Режисери, хореографи, художники і т.д. Ця сволота несе пряму відповідальність за масове вирощування ватного совка.
11.11.2022 18:01 Відповісти
От збудує колишній регіонал мисик хлібо-пекарський комплекс у пустомитівському районі (це біля Львова), буде випускати десяток сортів хліба, ще зо 20 видів булок, може стільки рогаликів і печенька у конкуренцію рошенівським, а хіба що так не можна - це загроза національній безпеці? Люди добрі, ви що з глузду з"їхали? 9 років як втік яник зі своєю бандою, частина банди сидить у верховній раді!!!! А тут чоловік на львівщині пекарню зводить... Є ще у Львові кілька колишніх, один з яких будував ринок Південний, інший керував обласною ригою, вже помер у старості. Коли у центрі Львова відкривали більше десятка магазинів рошену, то нічого, вони насправді нікому загрози не становили, а от пекарня за 20 км від Львова комусь поперек горла, а може то якась жаба когось задавила???, така велика, зелена ... і точно з депутатського владного болота?
11.11.2022 18:16 Відповісти
Не треба виписувати. Регіонали мусять сидіти в тюрмах. Якщо таку писанину не помічати, то потім знову буде як при янику. Нагадаю, що цілим Львовом керує русня вже десятяки років через всіляких фрідманів та йому подібних.
11.11.2022 18:31 Відповісти
Пане Ростислав Ланшин, а тепер не зовсім,або зовсім,не зрозумілим стає вибір жителів Львова і Львівської обдасті в 2019 році.В усій Україні -73% зебілів і стільки ж ідіотів,які зараз повинні "їсти і не обляпатись"-це "факт" на форумі і в більшості його дописувачів.Решту просто банять.Як це ви пишете про те, що "цілим Львовом керує русня"?Невже це "русня" хотіла - щоб президентом був хтось йнший а не "зелений виродок"?
11.11.2022 21:20 Відповісти
Задайтеся правильним питанням пане Грищенко. Хто інвестує в репутацію зе? Спершу зняті були фільми для підготовки сприйняття. Потім його реальні вибори. Майбутній електорат якісно обробили. А Львів давненько від Києва нічого фінансового не отримував. Центральна нерухомість, якщо добре колупнути, то можна дізнатися, що належить олігархату з рф. А володіють документами лише сірі посередники. Андрюша Садовий(він же Доля) чимало відхилив корисних проектів, а підтримував натомість бізнес своїх колег. Смітє-переробний завод просрали вже давним давно і без зелених дурнів. А все через жадібність.
А поки що, два Вовочки бавляться в гру під назвою "гра з не нульовою сумою"
12.11.2022 04:07 Відповісти
Овва , Львовом керує русня???? Не смішіть людей. Без образ, але таку дурню не варто виписувати. А львів"яни і не знали, бо Андрій Садовий українець, у його адміністративній команді у міській раді також москаликів ніколи не зустрічав. До правди не вдалося представнику "ЄС" перемогти на виборах до місцевої міської влади. В обласних установах треба зі свічкою ходити щоб зустріти якогось російськомовного і то мала ймовірність віднайти. Тепер усі стали "щирими" українцями, навіть колишні.... А щодо "всяких фрідманів", то дійсно були до війни часи, коли уроженець Львова, етнічний єврей, російський бізнесмен ніби-то спонсорував джаз фестиваль. А щодо бізнесу...., так ще за кучми були продані заводи і русні і татарам. Вони давно втекли ще на початку 2000-х. Але стаття зовсім не про те, а про хлібопекарню від мисика.... Збудує, запустить виробництво, буде випікати хліб для українців, то що, не дати йому цього зробити, бо пан Ростислав пропонує усіх колишніх ригів до цюпи? Може і має яку рацію, коли "заслужили", то нехай готуються на нари, а коли немає питань у правосуддя, то нехай будує і пекарні і промислові підприємства і що тільки зможе, нехай створює робочі місця, платить податки, зміцнює економіку країни. А ще б вклав гроші і відновив би автобусний завод, автонавантажувач, сільмаш, ще кілька підприємств.... Якось так виглядає думка від львів"янина ...
12.11.2022 10:07 Відповісти
Ну от, ви самі визнали, що в нас в бізнесі адекватні лише бандюки. Звісно від слуг народу вже починає нести ригоанальним душком і їх також чекає забуття. А про русню, я мав на увазі, що у Львові повно бізнесменів та ділових людей, яким руснява культура ближче ніж рідна. Чи може думаєте, що це Київ всі ці роки інвестував у розвиток айті у Львові?
14.11.2022 10:39 Відповісти
Бизнесмен Мисік вполне гуляет на свои.Но методи бизнеса -варварские.На слобожанщине он начал с братом с покупки Алексеевского хлебозавода.Єто біло еще в90х.Затем в Кулиничах под Харьковом он построил с нуля в чистом поле хлебозавод.Єтот завод ,до речи, разбомблен во время оккупации.Сейчас в родной Харьков он возит хлеб с Полтавщини.Не смотря,что он всегда бил близок к регионалам и харьковским уркам .Бизнесмен он от бога. Его ларьки -кафе всегда в Харькове заполнени,хотя конкурентов у него сейчас -више голови.Очень вкусна у него сдоба,Торти,мороженое и многое другое.Но методи ведения бизнеса на слобожанщине біли варварские.Он вікупил все районніе пекарни,приватних хлебопеков прикрил с помощью податковой.Унего очень мощний автопарк и он развозил свою продукцию в радиусе 200 км а то и больше.Затем появился в Киеве,не боясь конкуренции.Те же методи он применяет и на львовщине. Уход от налогов,зарплата в конвертах,нещадная експлуатация персонала- любиміе коньки Мисіка.Поставить на место в ряду с мелкими хлебопеками и рестораторами- и он будет давать пользу Украине.Ибо только бизнес сможет поднять Украину.Єто не каждому дано.А сломать хребет и раздавить -любимое занятие местних львовских князьков. Так ми Україну не разбудуємо.У него несколько тисяч рабочих мест и бизнес самий разнообразний.Он умеет делать не только киоски,но и модульние здания всевозможние от жилья и до производств.
11.11.2022 18:35 Відповісти
Чому "зелень" не запускає на ринок хлібо-пекарської продукції західних(все тих же польських,чешських ,прибалтійських )інвесторів?А тому,що ці не будуть грати у "відкат"
11.11.2022 18:48 Відповісти
"кулінічі"... тхне, смердить кацапщиною від цієї назви... - висновки робіть самі.
11.11.2022 22:26 Відповісти
Похоже на бизнес разборки с привлечением прессы. Если есть подозрение, что шо-то там незаконно-заявление в полицию, ДБР, депутатский запрос... Но, в Украине 99 процентов обьктов строиться незаконно или не вполне законно. Скажем по другому-законно построть и подключиться к сетям в Украине НЕВОЗМОЖНО. О ком бы не шла речь. Регионале, субрегионале, бютовцу или зеленому. Кто занимается бизнесом поймет о чем речь.
11.11.2022 22:56 Відповісти
 
 