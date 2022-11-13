Вночі зафіксовано потужний приліт по окупантах у Чаплинці, - Хлань
Через приліт по скупченню окупантів у Чаплинці сталася пожежа та сильна детонація.
Про це повідомив у фейсбуці депутат Херсонської облради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.
"Херсонщина. Вночі потужний приліт по окупантах у Чаплинці - пожежа та сильна детонація протягом трьох годин. Орки, які вціліли, організували вихід техніки, вантажили гелікоптери на трали, збирали обладнання, палатки. Тікали", - зазначив він.
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