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Вночі зафіксовано потужний приліт по окупантах у Чаплинці, - Хлань

Через приліт по скупченню окупантів у Чаплинці сталася пожежа та сильна детонація.

Про це повідомив у фейсбуці депутат Херсонської облради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. Вночі потужний приліт по окупантах у Чаплинці - пожежа та сильна детонація протягом трьох годин. Орки, які вціліли, організували вихід техніки, вантажили гелікоптери на трали, збирали обладнання, палатки. Тікали", - зазначив він.

Вночі зафіксовано потужний приліт по окупантах у Чаплинці, - Хлань 01

Також читайте: Росіяни покинули велику кількість справної техніки поблизу Каховської ГЕС, - Хлань

Автор: 

армія рф (17698) Хлань Сергій (119) Херсонська область (5841)


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Топ коментарі
+27
Наступна зупинка - Армянськ!
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13.11.2022 10:44
+25
До одного виїзду з Криму, вже дістаємо!
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13.11.2022 10:42
+23
Серіал "Чорнобаївка" офіційно закрили, але тепер новий сезон під іншою назвою - Чаплінка
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13.11.2022 10:50
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До одного виїзду з Криму, вже дістаємо!
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13.11.2022 10:42 Відповісти
Наступна зупинка - Армянськ!
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13.11.2022 10:44 Відповісти
Херсон-Чаплинка-армянск-Джанкой и т.д.
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13.11.2022 12:54 Відповісти
Вангую, що після прориву через перешійок (Джанкой) фронт обвалиться, і наші будуть просуватись (а орки тікатимуть) експресом - після Джанкоя одразу Сімферополь.
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13.11.2022 15:40 Відповісти
Так це і прогнозували,що тепер можуть гасити Хаймерси до самого Криму. А аеродром Чаплінка це круто.
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13.11.2022 10:45 Відповісти
погано..дуже погано що вантажили вертушки на тягачі...сподіваюсь вони згодяться тільки для канібалізму
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13.11.2022 10:48 Відповісти
Серіал "Чорнобаївка" офіційно закрили, але тепер новий сезон під іншою назвою - Чаплінка
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13.11.2022 10:50 Відповісти
Замість "майора Чєрнобаєва" тепер з'явиться "полковник Чаплін"?
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13.11.2022 11:10 Відповісти
Звільнення Херсона дозволить українським військовим завдавати ударів з HIMARS по росіянах, які перебувають на підступах до Криму, тим самим послабивши оборону окупантів та вплинувши на подальшу деокупацію,
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13.11.2022 11:43 Відповісти
HIMARS скоро стрілятимуть із Херсона. Підступи до Криму в межах досяжності. Це послабить російську оборону, тоді як "ліве крило" контрнаступу до січня візьме Маріуполь та Мелітополь. Потім починається вирішальний етап кампанії...звільнення Криму",Ходжес зазаначив, що важливу роль може відіграти надання Україні далекобійних ракет ATACMS, які дозволять українським військам завдавати ударів по російських військових базах у тимчасово окупованому Криму з Херсона
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13.11.2022 11:50 Відповісти
Так то так,але Херсон жаль,будуть нищити.
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13.11.2022 12:19 Відповісти
зависит от достаточности\недостаточности контрбатарейных средств и разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня на фасе Гопр-Олешки-М14. Можно купить гудрон, а можно купить пол-сотни AN\TPQ-49. Тут всё от народа зависит.
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13.11.2022 12:54 Відповісти
у орков тяга к Ч.
Чернобаевка...
Чаплинка...
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13.11.2022 16:40 Відповісти
 
 