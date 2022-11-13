РУС
Ночью зафиксирован мощный прилет по оккупантам в Чаплинке, - Хлань

Из-за прилета по скоплению оккупантов в Чаплинке произошел пожар и сильная детонация.

Об этом сообщил в фейсбуке депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, информирует Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. Ночью мощный прилет по оккупантам в Чаплинке - пожар и сильная детонация в течение трех часов. Уцелевшие орки организовали выход техники, грузили вертолеты на тралы, собирали оборудование, палатки. Убегали", - отметил он.

До одного виїзду з Криму, вже дістаємо!
показать весь комментарий
13.11.2022 10:42 Ответить
Наступна зупинка - Армянськ!
показать весь комментарий
13.11.2022 10:44 Ответить
Херсон-Чаплинка-армянск-Джанкой и т.д.
показать весь комментарий
13.11.2022 12:54 Ответить
Вангую, що після прориву через перешійок (Джанкой) фронт обвалиться, і наші будуть просуватись (а орки тікатимуть) експресом - після Джанкоя одразу Сімферополь.
показать весь комментарий
13.11.2022 15:40 Ответить
Так це і прогнозували,що тепер можуть гасити Хаймерси до самого Криму. А аеродром Чаплінка це круто.
показать весь комментарий
13.11.2022 10:45 Ответить
погано..дуже погано що вантажили вертушки на тягачі...сподіваюсь вони згодяться тільки для канібалізму
показать весь комментарий
13.11.2022 10:48 Ответить
Серіал "Чорнобаївка" офіційно закрили, але тепер новий сезон під іншою назвою - Чаплінка
показать весь комментарий
13.11.2022 10:50 Ответить
Замість "майора Чєрнобаєва" тепер з'явиться "полковник Чаплін"?
показать весь комментарий
13.11.2022 11:10 Ответить
Звільнення Херсона дозволить українським військовим завдавати ударів з HIMARS по росіянах, які перебувають на підступах до Криму, тим самим послабивши оборону окупантів та вплинувши на подальшу деокупацію,
показать весь комментарий
13.11.2022 11:43 Ответить
HIMARS скоро стрілятимуть із Херсона. Підступи до Криму в межах досяжності. Це послабить російську оборону, тоді як "ліве крило" контрнаступу до січня візьме Маріуполь та Мелітополь. Потім починається вирішальний етап кампанії...звільнення Криму",Ходжес зазаначив, що важливу роль може відіграти надання Україні далекобійних ракет ATACMS, які дозволять українським військам завдавати ударів по російських військових базах у тимчасово окупованому Криму з Херсона
показать весь комментарий
13.11.2022 11:50 Ответить
Так то так,але Херсон жаль,будуть нищити.
показать весь комментарий
13.11.2022 12:19 Ответить
зависит от достаточности\недостаточности контрбатарейных средств и разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня на фасе Гопр-Олешки-М14. Можно купить гудрон, а можно купить пол-сотни AN\TPQ-49. Тут всё от народа зависит.
показать весь комментарий
13.11.2022 12:54 Ответить
у орков тяга к Ч.
Чернобаевка...
Чаплинка...
показать весь комментарий
13.11.2022 16:40 Ответить
 
 