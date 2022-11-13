Ночью зафиксирован мощный прилет по оккупантам в Чаплинке, - Хлань
Из-за прилета по скоплению оккупантов в Чаплинке произошел пожар и сильная детонация.
Об этом сообщил в фейсбуке депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, информирует Цензор.НЕТ.
"Херсонщина. Ночью мощный прилет по оккупантам в Чаплинке - пожар и сильная детонация в течение трех часов. Уцелевшие орки организовали выход техники, грузили вертолеты на тралы, собирали оборудование, палатки. Убегали", - отметил он.
Чернобаевка...
Чаплинка...