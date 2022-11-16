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На Харківщині за участю голландських експертів провели ексгумацію загиблого чоловіка. ФОТО

Українські фахівці спільно з голландськими експертами Міжнародного кримінального суду ексгумували труп чоловіка, який загинув від обстрілу військових ЗС РФ у Кутузівці Харківської області.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"15 листопада у с. Кутузівка прокурори спільно з голландською місією з Міжнародного кримінального суду ексгумували залишки тіла 35-річного місцевого мешканця. Встановлено, що у квітні чоловік, перебуваючи у власному будинку, загинув внаслідок артилерійського обстрілу ЗС РФ. Ворожий снаряд влучив прямо у його будинок", - йдеться в повідомленні. 

Наразі труп чоловіка направлено для проведення судово-медичної експертизи.

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На Харківщині за участю голландських експертів провели ексгумацію загиблого чоловіка 01

На Харківщині за участю голландських експертів провели ексгумацію загиблого чоловіка 02
На Харківщині за участю голландських експертів провели ексгумацію загиблого чоловіка 03

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