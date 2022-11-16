На Харківщині за участю голландських експертів провели ексгумацію загиблого чоловіка. ФОТО
Українські фахівці спільно з голландськими експертами Міжнародного кримінального суду ексгумували труп чоловіка, який загинув від обстрілу військових ЗС РФ у Кутузівці Харківської області.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
"15 листопада у с. Кутузівка прокурори спільно з голландською місією з Міжнародного кримінального суду ексгумували залишки тіла 35-річного місцевого мешканця. Встановлено, що у квітні чоловік, перебуваючи у власному будинку, загинув внаслідок артилерійського обстрілу ЗС РФ. Ворожий снаряд влучив прямо у його будинок", - йдеться в повідомленні.
Наразі труп чоловіка направлено для проведення судово-медичної експертизи.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль