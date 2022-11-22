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Прем’єр Угорщини Орбан вбрався в шарф з картою Угорщини з українськими територіями. ВІДЕО+ФОТО

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийшов на товариський футбольний матч між збірними Угорщини та Греції в Будапешті з шарфом, на якому зображена карта "Великої Угорщини" з частинами сусідніх держав у її складі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Інцидент стався в неділю ввечері. Угорський прем’єр дозволив знімати і фотографувати себе в шарфі з картою Угорщини з частинами країн ЄС Австрії, Словаччини, Румунії та Хорватії. Крім того, карта "Великої Угорщини" включає регіони сьогоднішніх Сербії та України. Ці території належали Королівству Угорщина до кінця Першої світової війни.

Румунський депутат Європарламенту Алін Мітуца заявив у Twitter, що через такі речі лідери Євросоюзу повинні покарати та ізолювати Орбана.

Читайте: Угорщина не підтримає новий план ЄС щодо надання допомоги Україні у його нинішній версії, - Орбан

"Це ще один безвідповідальний крок Віктора Орбана, який з'явився з шарфом із картою Великої Угорщини. Це ревізіоністський жест, який ставить Орбана поруч із Путіним, який також мріє змінити кордони. Лідери ЄС повинні накласти на нього санкції та ізолювати в Європейській раді", - заявив Мітуца.

Прем’єр Угорщини Орбан вбрався в шарф з картою Угорщини з українськими територіями 01

Прем’єр Угорщини Орбан вбрався в шарф з картою Угорщини з українськими територіями 02

Прем’єр Угорщини Орбан вбрався в шарф з картою Угорщини з українськими територіями 03

Орбан не вперше викликає обурення згадкою про "Велику Угорщину". У 2020 році він опублікував фотографію глобуса, на якому також зображені кордони Королівства Угорщина до закінчення Першої світової війни. Цей випадок викликав роздратування, особливо в Хорватії та Румунії.

За Тріанонським договором 1920 року Королівство Угорщина втратило значну частину своєї колишньої території. В Угорщині це досі вважається великою історичною ганьбою.

Автор: 

Угорщина (2338) Віктор Орбан (576)


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Топ коментарі
+54
После всех выходок этих подкацапников, ЕС и НАТО должны показать им красную карточку.
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22.11.2022 12:14 Відповісти
+41
«Собератель земель» ще одно
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22.11.2022 12:14 Відповісти
+38
Продолжайте и дальше ему транзит нефти.
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22.11.2022 12:15 Відповісти
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После всех выходок этих подкацапников, ЕС и НАТО должны показать им красную карточку.
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22.11.2022 12:14 Відповісти
а мы увеличить прокачку его нефти , через нашу территорию
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22.11.2022 12:26 Відповісти
Троянский шакал ********** в EC и НАТО ‼️Одной мадьярской дупой на два базара
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22.11.2022 14:41 Відповісти
"..этого подкацапника".. Большинство венгров - нормальные люди, а теперь вся Венгрия страдает из-за одного прихвостня.. Ничего, говорят что венгерские миллиарды, помощь, выделяемая ежегодно ЕС своим странам, в следующем году будет направлена Украине, а Венгрия не получит ни цента, пусть скажут спасибо этому уроду..
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22.11.2022 12:53 Відповісти
"Большинство венгров - нормальные люди, а теперь вся Венгрия страдает из-за одного прихвостня" - сильно ли страдает, если совсем недавно переизбрала этого же "прихвостня"? Избиратели всегда в ответе за действия власти, которую они выбрали.
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22.11.2022 13:02 Відповісти
Вам напомнить, кто у нас победил на выборах 2019?
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22.11.2022 15:39 Відповісти
Не думаю, що більшість угорців "страждають" - він, нещодавно, виграв вибори - то хтось же його обирав?
А про транш Євросоюзу Україні, сіярто уже повідомив, що Угорщина його заблокує.
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22.11.2022 13:07 Відповісти
"Еврокомиссия выделила еще 2,5 млрд евро для Украины.
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, еще 18 млрд евро планируется выделить в 2023 году. Денежные средства пойдут на ремонт и реконструкции".
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22.11.2022 15:59 Відповісти
У Вашому повідомленні ключове слово - "планируется". Планувать можна багато чого, а що з цього приводу скажуть орбани-сіярто?
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22.11.2022 21:34 Відповісти
********
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22.11.2022 12:14 Відповісти
«Собератель земель» ще одно
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22.11.2022 12:14 Відповісти
"Вялікую Мудярщину" після кожної війни стругали як олівець ✏️ 😂
Поки не залишився нинішній огризок.
Здається, після цієї війни буде "окончательное решение мудярського вопроса"

вони вже дістали всіх ! 👿
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22.11.2022 12:42 Відповісти
Так поділити мадярів між Україною ,Румунією ,словаччиною і Хорватією ,а то вони вже дістали всіх ,і виплатити Україні репарації за окупацію Закарпаття в 1939-1944 роках !
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22.11.2022 14:21 Відповісти
От чого ви башкира цькуюте?! Расисти!
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22.11.2022 13:25 Відповісти
Продолжайте и дальше ему транзит нефти.
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22.11.2022 12:15 Відповісти
Насосам "Дружбы" пора устать... 😂
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22.11.2022 12:51 Відповісти
Нажаль там нафта крім Угорщини і на Чехію тече.
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22.11.2022 17:04 Відповісти
Беніто Орбаніні, вірний поплічник Путлєра.
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22.11.2022 12:15 Відповісти
Вітторіо Орбанніні
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22.11.2022 12:25 Відповісти
Бухарест уже отправил ноту протеста а мы качаем нефть венграм дальше ...Печально
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22.11.2022 12:17 Відповісти
У наступній новині вже викликали посла.
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22.11.2022 12:28 Відповісти
ЕС - США - НАТО..... ви що , талі "лІберали" , що не знаете як поставити на місце цього кацапського популіста орбана....
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22.11.2022 12:18 Відповісти
Цікаво, коли воно отримає по пиці, як Шуфрич?
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22.11.2022 12:18 Відповісти
Які ж ці імперці жалюгідні.
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22.11.2022 12:20 Відповісти
ще трохи євро підкинути треба Орбану, панять і прастіть)
тіп разом зі своєю ультраправою шайкою як не витирає ноги об ЄС ті все одно ніяк не зрозуміють, що якщо у владі країни фашисти то це надовго)
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22.11.2022 12:20 Відповісти
А взагалі ця війна вскрила багато чого в ЄС і НАТО. Так, наприклад, всі зрозуміли хто така фрау Меркель. Наскільки безпека континенту вразлива... що "бізнес еж южуал" не вирішує всі питання... що рішення лише одностайно це тупо корупційна кормушка для таких як Орбан... що радбез ООН і вся ООН в цілому тупо бродячий цирк який не впливає взагалі ні на що, тим більше на безпекові питання, що НАТО це про США і Британію і лише про них, ну можливо ще Польщу... і так можна мабуть ще пів дня писати
Але це демократія, краще за це ще ніхто не придумав
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22.11.2022 12:29 Відповісти
Пропоную всім країнам сусідам Угорщини , розділити її територію між собою . Ну нахея нам такий дебілкуватий сусід потрібен , від якого одні проблеми .? Не хоче Угорщина жити мирно , то нехай такої країни взагалі не буде .
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22.11.2022 12:20 Відповісти
А ту цыганву куда девать?Их в ЕС и на работу не хотят брать.Да и земля там сплошная глина,вдоль трасс очень много каких-то чахлых чигирей.
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22.11.2022 12:36 Відповісти
Циган на родину - на Уральщину, а земля згодиться
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22.11.2022 12:53 Відповісти
Циганву - в циганські табори .. На перевиховання .
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22.11.2022 13:03 Відповісти
Циганву в раби, аби всю брудну роботу виконувало
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22.11.2022 13:13 Відповісти
Домой, за Урал
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22.11.2022 18:42 Відповісти
Ще один фюрер намалювався. Теж хоче по-соплях отримати, як і 1,5 метровий окурок?
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22.11.2022 12:21 Відповісти
Велика Угорщина - це Урал та землі мордви та мансі.
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22.11.2022 12:22 Відповісти
Уже третий раз в истории Венгрия выбирает не ту сторону в войне
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22.11.2022 12:25 Відповісти
Їм їхня мадярська циганка так нагадала - одні чорні дами пік 😂
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22.11.2022 12:54 Відповісти
А де хоч якась реакція ЄС та НАТО ? А влада України ?
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22.11.2022 12:27 Відповісти
ЄС очєнь озабочєни. NATO замовить експертизу шарфа, але потім через тиждень скаже, що експертам з Австрії, Хорватії, Румунії доступ до розслідування заборонено через заангажованість.
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22.11.2022 12:35 Відповісти
Заява про співпрацю з Іраном була тим, чим було для лукашенко захоплення літака з Протасевичем. Точка неповернення. Шлях обраний. Орбан вирішив увійти в клуб світових диктаторів. Але роль його там буде аналогічною ролі "шістки" у вуличній банді. Тому що у світогляді диктаторських режимів цінність має лише можливість наносити ураження. Чи то грубою силою, чи то геніальною комбінацією. У росії є найбільший ядерний арсенал і купа мінеральних ресурсів, у Ірану - армія релігійних фанатиків, у КНДР - осліплене пропагандою живуче населення і та сама ядерна зброя, у Китаю - потужна виробнича база і величезна популяція. Угорщина не має ані сильної армії, ані великих покладів цінних копалин, ані численного населення, навіть якогось значного культурного впливу не має. Тобто, нічого, що може бути цінним для "банди". Отже тепер доля Угорщини - бути на побігеньках у росії і її сателітів. І єдине, чим вона може бути корисною - це її членство у ЄС і НАТО. Навіть не сумнівайтесь, з часом вона почне гальмувати всі процеси у ЄС, до яких може дотягнутись, передаватиме всі доступні їй європейські технології Ірану, КНДР, Китаю і росії, а зрештою приєднається до БРСР у програмі підтримки нелегальної міграції. Інакше бути не може. Якщо ти "в дєлє", то вийти з нього можна тільки ногами вперед. Особливо якщо ти такий маленький і недолугий, як Угорщина.
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22.11.2022 12:27 Відповісти
Не погана удавка для шеї орбана.
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22.11.2022 12:30 Відповісти
мад'яри - угри е чужинцями і пришельцями з під уралу, вони знищили та відтіснили славян і заселили ці терріторії, де зараз і знаходяться і постійно ворогують з усіма сусідами і всім пред'являють теріторіальні претензії..
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22.11.2022 12:33 Відповісти
Нюрнбергский трибунал угорці вже забули? Наступного вже недовго чекати.
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22.11.2022 12:33 Відповісти
почему ес и нато терпят этих тварей,почему до сих пор не вышвырнули их пинком под сраку?!
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22.11.2022 12:33 Відповісти
Тому що уважать треба всіх, і виділяти всім квоти -- і геям, і трансам, і мадьярам.
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22.11.2022 12:37 Відповісти
Венгрия стала союзником Гитлера в 1940 году...а Молотов-Риббентроп стали братами Гитлера на год раньше..два венгерских генерала образца 1940 года.. типа братанов Гитлера можете найти сами в Ютьюбе...
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22.11.2022 12:36 Відповісти
А ще раніше в Мюнхені чемберлен з гітлером цілувався,і польский Бек з тим же ріббентропом
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22.11.2022 13:23 Відповісти
поц
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22.11.2022 12:36 Відповісти
Ой правий був сапер Водічка, ой правий....
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22.11.2022 12:39 Відповісти
Не удивлюсь, если любимая книга Орбана - «Майн кампф».....
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22.11.2022 12:40 Відповісти
На тій карті зображені не тільки частина ******** території України, а також регіони нинішніх країн ЄС: Австрії, Словаччини, Румунії та Хорватії, а також частини нинішніх територій Сербії. Цікаво, це вони теж проковтнуть, чи може пора дати псовікопняка під хвіст?
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22.11.2022 12:41 Відповісти
Бабця розповідала про діда, якому у вересні 1941-го виповнилось 16 років:
- "вже вечоріло, коли в наше село зайшли мадяри. І в хату нашу зайшло кілька солдат. Хтось із них побачив вишивані рушники на образАх, зірвав один і став витирати ним свої брудні чоботи. Дідо вихопив того рушника з рук непроханого гостя, вдарив ним пару раз по морді і вибіг з хати. Втікаючи, спочатку хтів сховатись у вихОдку, але передумав і побіг в сад, де виліз на саму високу яблуньку. Зверху бачив, як бігали шукати його мадяри, і у виходок той заглядали.
Як зовсім стемніло, дідо вибрався через городи з села і подався в ліс.".
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22.11.2022 12:42 Відповісти
Що цікаво, у ***** хоча б була можливість повернути якісь територіі до параши (принаймі він так думав). Що є у орбана, окрім амбіцій? Армія? Економіка, яка повністю залежить від горей ЄС?

Пора Європі прокидатися та викидати оце лайно з ЄС! Чи він після цього довго буде сидіти у своєму кріслі?
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22.11.2022 12:42 Відповісти
плювок в писок ЄС та НАТО
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орбан то підкацапник а точніше під@рас
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22.11.2022 12:45 Відповісти
Прямий доказ жопоголовим європейцям шо Орбан і ***** ******* нацики які мріють про вялічіє і в яких одна ціль . Але ****** в ЄС а ***** -ні. Після війни треба серйозно буде взятися ще й за ******ів і нагадати їм все! Це лайно показало себе зповна за останні 9 місяців
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22.11.2022 12:48 Відповісти
Геть йо@нуте, якби там тільки в шалику була проблема... 🤭
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22.11.2022 12:48 Відповісти
Таких як він треба страчувати розумним способом поки вони не стали диктаторами як pooteen та не пішли на когось війною.
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22.11.2022 12:51 Відповісти
Венгрией по факту управляет Семён Могилевич, уроженец Украины кстати... криминальный авторитет времён ещё Дохлого Сссра....
РабZeeй по факту сегодня тоже управляет криминальный авторитет Пригожин
Путлер просто типа король видосов и вбросов..типа наш Зеля...
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22.11.2022 13:01 Відповісти
У країни - члена НАТО є територіальні претензії до сусідів?
То як цю країну прийняли до НАТО?
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22.11.2022 13:02 Відповісти
У кого то еще есть сомнения что ета фашистская гнида договорилась с ****** поделить Украину
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22.11.2022 13:05 Відповісти
Євроциганва може комусь загрожувати? Нехай мад'яри, спочатку, подивляться на рівень дотацій своєї економіки з бюджету Євросоюзу, зважать на стан своєї армії, а вже потім хай щось хрюкають про "велику угорщину". Звичайні волоцюги, над якими сміється увесь світ.
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22.11.2022 13:14 Відповісти
мадьяри не цигани... фіно угорська група. Кацапня ******... Україні похєр. Закарпатські мадьяри з України в Угорщину не хочуть, їх як того попугая з мультіка, і тут непогано годують....
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22.11.2022 14:04 Відповісти
Вчені можуть стверджувати що завгодно, а я вчився з мад'ярами у одному класі середньої школи. Біля мого селища було село, де мешкали нащадки полонених у другу світову війни мад'яр, що були заслані на відновлювані роботи у СРСР. У їхньому селі була восьмирічна школа, а дев'ятий та десятий класи вони закінчували у нашій школі, яка була у райцентрі. Так що, це кодло я знаю добре.
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22.11.2022 14:15 Відповісти
От отца к сыну сидят на контрабанде. Как сдох сухорукий, так и пошло, и 1956 г только толкнул. Наших войск стало стоять много. Пошла торговля старшин, кусков, потом прапоров, а потом бри бровеносце офицерики, ковры, шубы, телики американские Томпсон, Италия Маркони, Филипс, телефункен. ГСМ гудело. На Балатоне все 1 секретари обкомов только и не ниже отдыхали. Там много могу продать. А как 91 грохнул год, авто пошли нанять, потом уже по литовской регистрации пошло позже. Чеченцы влезли, трупы пошли, наши на Литву перешли. Народ там по разному, как везде. Но есть злопамятные. Бабы суки массово. Но салями вкусное. И вино тоже. Токайские вина--- сильный бренд.
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22.11.2022 15:45 Відповісти
не нужно слигком нервничать из Венгров ，пасмотрите разбор политики венгров у Анны Загребельской на ютюбе они не точ то пророусские у них просто дибильная политика ，но в критически важных моментах они будут голосовать так как им скажут в ЕС потому что им нужны деньги
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22.11.2022 13:15 Відповісти
от і добре, значить замість мотузочки буде висіти на шарфику. хвилююсь, чи витримає той шарфик отаку тушу?
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22.11.2022 13:29 Відповісти
А шею Орбан намылил ?
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22.11.2022 13:38 Відповісти
***** он и есть *****.
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22.11.2022 13:38 Відповісти
Угорський петушара в березу в бався. Гребаний дружила кабаєва відпрацьовує рублі, чудило мудозвонне
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22.11.2022 13:46 Відповісти
В Закарпатті на претензії Орбана кажуть "чоколом мего шегетбе".... Запитував в Виноградово, Берегово , Мукачево... На схід від Тиси люди живуть краще чим на захід.
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22.11.2022 14:00 Відповісти
А просто закрыть границу с ******** нельзя,перекрыть газ,что там ещё из кацапии к ним через Украину идёт, и ФСЕ! Хай тасуются топают,угрожают ветАМИ... Макнуть рылом в говно так сказать.Пусть пищат
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22.11.2022 14:24 Відповісти
Америка не дозволить) у США з мадярією безвіз, особливі відносини як не верти...
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22.11.2022 14:52 Відповісти
Меня умиляют это восточно-уральские полуцигане, которых, к сожалению, Киев пропустил через свои земли, когда предки этих ******** бежали трусливо от монголов.
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22.11.2022 14:55 Відповісти
За уралом їхня родіна!!!
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22.11.2022 15:12 Відповісти
Якщо до маленької мадярщини додати мікроскопічну частину закарпаття, то вона стане великою чи що? У дурноватих мадярів ще менше здорового глузду, ніж у московитів. Добре, що вони такі нікчемні і можуть лише роздуватись як та жаба, щоб показати свою значимість.
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22.11.2022 15:38 Відповісти
Повісити б його на тому шарфі!
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22.11.2022 21:37 Відповісти
**** чсв у чувака....В джеппе величие заиграло?
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22.11.2022 21:41 Відповісти
НЕМАЄ СПОКОЮ ЦЬОМУ ДЕБІЛУ, ЗБИРАЄ АВСТРО УГОРЩИНУ ДОКУПИ
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24.11.2022 15:21 Відповісти
 
 