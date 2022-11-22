Прем’єр Угорщини Орбан вбрався в шарф з картою Угорщини з українськими територіями. ВІДЕО+ФОТО

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийшов на товариський футбольний матч між збірними Угорщини та Греції в Будапешті з шарфом, на якому зображена карта "Великої Угорщини" з частинами сусідніх держав у її складі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Інцидент стався в неділю ввечері. Угорський прем’єр дозволив знімати і фотографувати себе в шарфі з картою Угорщини з частинами країн ЄС Австрії, Словаччини, Румунії та Хорватії. Крім того, карта "Великої Угорщини" включає регіони сьогоднішніх Сербії та України. Ці території належали Королівству Угорщина до кінця Першої світової війни.

Румунський депутат Європарламенту Алін Мітуца заявив у Twitter, що через такі речі лідери Євросоюзу повинні покарати та ізолювати Орбана.

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"Це ще один безвідповідальний крок Віктора Орбана, який з'явився з шарфом із картою Великої Угорщини. Це ревізіоністський жест, який ставить Орбана поруч із Путіним, який також мріє змінити кордони. Лідери ЄС повинні накласти на нього санкції та ізолювати в Європейській раді", - заявив Мітуца.

Орбан не вперше викликає обурення згадкою про "Велику Угорщину". У 2020 році він опублікував фотографію глобуса, на якому також зображені кордони Королівства Угорщина до закінчення Першої світової війни. Цей випадок викликав роздратування, особливо в Хорватії та Румунії.

За Тріанонським договором 1920 року Королівство Угорщина втратило значну частину своєї колишньої території. В Угорщині це досі вважається великою історичною ганьбою.