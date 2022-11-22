Прем’єр Угорщини Орбан вбрався в шарф з картою Угорщини з українськими територіями. ВІДЕО+ФОТО
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийшов на товариський футбольний матч між збірними Угорщини та Греції в Будапешті з шарфом, на якому зображена карта "Великої Угорщини" з частинами сусідніх держав у її складі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
Інцидент стався в неділю ввечері. Угорський прем’єр дозволив знімати і фотографувати себе в шарфі з картою Угорщини з частинами країн ЄС Австрії, Словаччини, Румунії та Хорватії. Крім того, карта "Великої Угорщини" включає регіони сьогоднішніх Сербії та України. Ці території належали Королівству Угорщина до кінця Першої світової війни.
Румунський депутат Європарламенту Алін Мітуца заявив у Twitter, що через такі речі лідери Євросоюзу повинні покарати та ізолювати Орбана.
"Це ще один безвідповідальний крок Віктора Орбана, який з'явився з шарфом із картою Великої Угорщини. Це ревізіоністський жест, який ставить Орбана поруч із Путіним, який також мріє змінити кордони. Лідери ЄС повинні накласти на нього санкції та ізолювати в Європейській раді", - заявив Мітуца.
Орбан не вперше викликає обурення згадкою про "Велику Угорщину". У 2020 році він опублікував фотографію глобуса, на якому також зображені кордони Королівства Угорщина до закінчення Першої світової війни. Цей випадок викликав роздратування, особливо в Хорватії та Румунії.
За Тріанонським договором 1920 року Королівство Угорщина втратило значну частину своєї колишньої території. В Угорщині це досі вважається великою історичною ганьбою.
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А про транш Євросоюзу Україні, сіярто уже повідомив, що Угорщина його заблокує.
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, еще 18 млрд евро планируется выделить в 2023 году. Денежные средства пойдут на ремонт и реконструкции".
Поки не залишився нинішній огризок.
Здається, після цієї війни буде "окончательное решение мудярського вопроса"
вони вже дістали всіх ! 👿
тіп разом зі своєю ультраправою шайкою як не витирає ноги об ЄС ті все одно ніяк не зрозуміють, що якщо у владі країни фашисти то це надовго)
Але це демократія, краще за це ще ніхто не придумав
- "вже вечоріло, коли в наше село зайшли мадяри. І в хату нашу зайшло кілька солдат. Хтось із них побачив вишивані рушники на образАх, зірвав один і став витирати ним свої брудні чоботи. Дідо вихопив того рушника з рук непроханого гостя, вдарив ним пару раз по морді і вибіг з хати. Втікаючи, спочатку хтів сховатись у вихОдку, але передумав і побіг в сад, де виліз на саму високу яблуньку. Зверху бачив, як бігали шукати його мадяри, і у виходок той заглядали.
Як зовсім стемніло, дідо вибрався через городи з села і подався в ліс.".
Пора Європі прокидатися та викидати оце лайно з ЄС! Чи він після цього довго буде сидіти у своєму кріслі?
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орбан то підкацапник а точніше під@рас
РабZeeй по факту сегодня тоже управляет криминальный авторитет Пригожин
Путлер просто типа король видосов и вбросов..типа наш Зеля...
То як цю країну прийняли до НАТО?