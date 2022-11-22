Катівні ФСБ в Херсоні: росіяни утримували ув’язнених у підвалі офісного центру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час фільтраційних заходів у Херсоні СБУ та Нацполіція натрапили на катівню, де окупанти знущались з херсонців, які мали проукраїнську позицію. Як повідомляють слідчі, росіяни утримували тут близько 50 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На відео, яке опублікував проєкт "Український Свідок", херсонська катівня. Тут російські окупанти утримували місцевих жителів та знущались над ними. Про те, що це саме катівня, свідчать численні знаряддя тортур, знайдені правоохоронцями.





На стінах камер можна прочитати написи російською: "Господи боже, спаси и сохрани", "Боже дай сил". Також там є позначки — характерні перекреслені рисочки, які свідчать про те, скільки днів в’язні провели у своїх камерах. Про якісь людські умови життя не йдеться. На стіні висить лише одна секція батареї центрального опалення й призначалася вона геть не для опалення: до неї наручниками приковували в’язнів. Полонених били та не давали їм спати. Українців, які відмовлялись співпрацювати з окупантами, допитували — в який саме спосіб, можна тільки уявити.

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Тікаючи на лівий берег Дніпра, окупанти намагались знищити сліди своїх злочинів: палили у в’язниці покришки, аби влаштувати пожежу. Це не вдалося.

Наразі правоохоронці проводять комплекс слідчо-оперативних дій, аби встановити винних у злочинах та притягнути їх до кримінальної відповідальності. Як повідомляє речниця СБУ в Херсонській області Вікторія Шакула, це, на жаль, не остання катівня в Херсоні та Херсонській області.

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