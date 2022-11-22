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Катівні ФСБ в Херсоні: росіяни утримували ув’язнених у підвалі офісного центру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час фільтраційних заходів у Херсоні СБУ та Нацполіція натрапили на катівню, де окупанти знущались з херсонців, які мали проукраїнську позицію. Як повідомляють слідчі, росіяни утримували тут близько 50 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На відео, яке опублікував проєкт "Український Свідок", херсонська катівня. Тут російські окупанти утримували місцевих жителів та знущались над ними. Про те, що це саме катівня, свідчать численні знаряддя тортур, знайдені правоохоронцями.

Катівні ФСБ в Херсоні: росіяни утримували ув’язнених у підвалі офісного центру 01
Катівні ФСБ в Херсоні: росіяни утримували ув’язнених у підвалі офісного центру 02

На стінах камер можна прочитати написи російською: "Господи боже, спаси и сохрани", "Боже дай сил". Також там є позначки — характерні перекреслені рисочки, які свідчать про те, скільки днів в’язні провели у своїх камерах. Про якісь людські умови життя не йдеться. На стіні висить лише одна секція батареї центрального опалення й призначалася вона геть не для опалення: до неї наручниками приковували в’язнів. Полонених били та не давали їм спати. Українців, які відмовлялись співпрацювати з окупантами, допитували — в який саме спосіб, можна тільки уявити.

Катівні ФСБ в Херсоні: росіяни утримували ув’язнених у підвалі офісного центру 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через російські катівні на Херсонщині пройшли тисячі людей, - Лубінець

Катівні ФСБ в Херсоні: росіяни утримували ув’язнених у підвалі офісного центру 04

Тікаючи на лівий берег Дніпра, окупанти намагались знищити сліди своїх злочинів: палили у в’язниці покришки, аби влаштувати пожежу. Це не вдалося.

Катівні ФСБ в Херсоні: росіяни утримували ув’язнених у підвалі офісного центру 05

Наразі правоохоронці проводять комплекс слідчо-оперативних дій, аби встановити винних у злочинах та притягнути їх до кримінальної відповідальності. Як повідомляє речниця СБУ в Херсонській області Вікторія Шакула, це, на жаль, не остання катівня в Херсоні та Херсонській області.

Також дивіться: Виявлено 4 катівні у Херсоні, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Автор: 

СБУ (12986) ФСБ (1459) Херсон (3444) воєнні злочини (1878)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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22.11.2022 17:41 Відповісти
Мда. А нам так із представниками рюске мира не можна.

Тому нам треба принаймні щоб у нас були ефективні закони для того щоб могти їх ізолювати чи відторгати від нашого суспільства. Бо рюске мир та його представники це як рак і без протидії йому ми будем приречені.
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22.11.2022 17:44 Відповісти
"хуженебудет"-це коли місто віддають без бою?
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22.11.2022 17:46 Відповісти
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22.11.2022 17:55 Відповісти
а каг жыш жыневская канвеКція???? де ж освідченні коментатори - "вігласи"????
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22.11.2022 18:14 Відповісти
"Про@бали" (Люся А.)
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22.11.2022 18:34 Відповісти
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22.11.2022 19:00 Відповісти
 
 