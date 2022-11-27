УКР
В Маріуполі неофіційно дозволено мародерство, – Андрющенко. ФОТО

Мародерство в Маріуполі не зупиняється ані на хвилину.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ

"Мародерство в Маріуполі не зупиняється ані на хвилину. Прямо зараз. Центр (до війни) міста. Квартал між пр. Металургів та вул. Куїнджі. Тягнуть посеред дня все, що залишилось цілим. Руками, машинами, причепами. Нажаль, не окупанти. Маріупольці", - написав він.

Окупаційна влада ніяк не протидіє злочинцям, адже була першої серед мародерів. 

"ВІд точки на фото до райвідділку поліції окупантів на розі Металургів/Франко 150 метрів. До районної окупаційної адміністрації - 70 метрів через дорогу. Патрулі справно вишукують диверсантів за 20 метрів по пр. Металургів. Та всі удають, що нічого не відбувається", - зазначив Андрющенко.

В Маріуполі неофіційно дозволено мародерство з квартир людей в евакуації, а місцеві пабліки наповнені об’явами з пропозиціями про продаж награбованого.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни зносять будинки в історичній частині окупованого Маріуполя, - Андрющенко. ВIДЕО

В Маріуполі неофіційно дозволено мародерство, – Андрющенко 01В Маріуполі неофіційно дозволено мародерство, – Андрющенко 02

Маріуполь мародерство окупація Андрющенко Петро
+12
Академік Дмитро Яворницький.



«Свого часу у науковому історико-філологічому журналі «Київська старовина» була опублікована стаття вченого «Про походження слова «кацап». У ній заслуговує на увагу цитата: «Працюючи в архіві Міністерства юстиції в Москві, я знайшов декілька українських документів середини XVIII ст., у яких слово «кацап» писалося не з літерою «ц», а - «с», тобто не «кацап», а «касап».

Аналізуючи згодом мову племен Середньої Азії, я дізнався, що сарти (тобто узбеки) мають слово «касаб», «касап», що буквально означає «м'ясник» або «гицель» (живодер). Звідси я й роблю висновок, що нинішнє слово «кацап» зовсім не російського, а східного, найімовірніше, татарського походження, як і слова: гроші (по-татарськи «тенька»), хомут (хамут), скриня (сандук)) та інші, які, однак, вважаються у нас чисто московськими.

Очевидно, спочатку прізвиськом «касап» називали московити татар як «гвалтівників», «гнобителів», «гицелів». Від москалів слово «кацап» могло бути запозичене українцями у XVII ст. після гетьмана Богдана Хмельницького».
27.11.2022 16:23
+5
У людей, відверто кажучи, немає вибору. Кацапи тягнуть все до чого лапи дотягуються. Звідси слідує що варто встигнути хоть щось поцупити раніше за них. Роботи нема, їжа дуже дорога і її теж нема, але можна знайти якісь крупи, консервацію в полишених квартирах та щось на продаж. Треба ж виживати! Всі чудово розуміють що кацапів змусять заплатити власникам та спадкоємцям за все втрачене в повному обсязі...
27.11.2022 17:22
+4
Проверьте себя, кто был вашими предками.
27.11.2022 16:58
27.11.2022 16:23
Дійсно, слово "кацап" тюрського походження і означає воно : м'ясник, живодер, кат. Цим прізвиськом "нагородили" московитів казанські татари після того, що натворили з місцевим населенням ці московитські орки після взяття Казанського і Астраханського ханств.
Після окупації Казанського ханства московити вирізали всіх осіб чоловічої статі, хто був вище колеса воза і ось після цих подій пішов вислів "Сирота казанська".
27.11.2022 17:38
всмысле, взять вещь из разбитого дома это тоже мародерство!? капец.
показати весь коментар
27.11.2022 16:52
Проверьте себя, кто был вашими предками.
27.11.2022 16:58
если от этого не зависит ваша жизнь и без разрешения собственников - то да.
показати весь коментар
27.11.2022 17:11
Питання не в тому, що будинок розбитий. Питання -що з нього беруть. Місто розбите війною, і якщо жителі тягнуть, наприклад, фанеру, полиці з шаф і тому подібні речі, щоб, наприклад, затулити розбиті вікна чи натопити буржуйку і зварити їсти, то це одне. А якщо тягнуть холодильники чи телевізори - ну, тут..........
27.11.2022 17:14
Кацап?
27.11.2022 17:17
при чем тут кацап. на фотках старая, советская, сгнившая за 9 месяцев мебель. Это дрова в буржуйку. Или ты бы тоже там на кануне зимы в благородство играл. Ты думаешь, что где они живут у них не на чем сидеть. и хочу акцентировать внимание, что я спросил про РАЗРУШЕННЫЙ дом, а не про вскрытие квартир эвакуированных

вот мародерство

вот мародерство
27.11.2022 17:55
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
27.11.2022 16:53
а может это не мародерство а берут на ответственное хранение. а вот за продажу таки нужно переписать физиономии на потом и выбрать в депутаты за # .
27.11.2022 17:16
У людей, відверто кажучи, немає вибору. Кацапи тягнуть все до чого лапи дотягуються. Звідси слідує що варто встигнути хоть щось поцупити раніше за них. Роботи нема, їжа дуже дорога і її теж нема, але можна знайти якісь крупи, консервацію в полишених квартирах та щось на продаж. Треба ж виживати! Всі чудово розуміють що кацапів змусять заплатити власникам та спадкоємцям за все втрачене в повному обсязі...
27.11.2022 17:22
А навіщо цей радник мера Андрющенко опублікував це? Щоб що?
27.11.2022 19:28
Теж мені новина. Місяць тому до моїх родичів зайшли під@ри і зрізали нові батареї опалення, які рік тому встановили замість старих, савєйскіх.
27.11.2022 22:10
 
 