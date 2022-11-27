В Маріуполі неофіційно дозволено мародерство, – Андрющенко. ФОТО

Мародерство в Маріуполі не зупиняється ані на хвилину.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Мародерство в Маріуполі не зупиняється ані на хвилину. Прямо зараз. Центр (до війни) міста. Квартал між пр. Металургів та вул. Куїнджі. Тягнуть посеред дня все, що залишилось цілим. Руками, машинами, причепами. Нажаль, не окупанти. Маріупольці", - написав він.

Окупаційна влада ніяк не протидіє злочинцям, адже була першої серед мародерів.

"ВІд точки на фото до райвідділку поліції окупантів на розі Металургів/Франко 150 метрів. До районної окупаційної адміністрації - 70 метрів через дорогу. Патрулі справно вишукують диверсантів за 20 метрів по пр. Металургів. Та всі удають, що нічого не відбувається", - зазначив Андрющенко.

В Маріуполі неофіційно дозволено мародерство з квартир людей в евакуації, а місцеві пабліки наповнені об’явами з пропозиціями про продаж награбованого.

