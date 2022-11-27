В Мариуполе неофициально разрешено мародерство, – Андрющенко. ФОТО
Мародерство в Мариуполе не останавливается ни на минуту.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мародерство в Мариуполе не останавливается ни на минуту. Прямо сейчас. Центр (до войны) города. Квартал между пр. Металлургов и ул. Куинджи. Тянут посреди дня все, что осталось целым. Руками, машинами, прицепами. К сожалению, не оккупанты. Мариупольцы", – написал он.
Оккупационные власти никак не противодействуют преступникам, ведь были первыми среди мародеров.
"От точки на фото до райотдела полиции оккупантов на углу Металлургов/Франко 150 метров. До районной оккупационной администрации - 70 метров через дорогу. Патрули исправно выискивают диверсантов за 20 метров по пр. Металлургов. Но все делают вид, что ничего не происходит", - отметил Андрющенко.
В Мариуполе неофициально разрешено мародерство из квартир людей в эвакуации, а местные паблики наполнены объявлениями с предложениями о продаже награбленного.
