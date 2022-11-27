РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4407 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
8 381 13

В Мариуполе неофициально разрешено мародерство, – Андрющенко. ФОТО

Мародерство в Мариуполе не останавливается ни на минуту.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мародерство в Мариуполе не останавливается ни на минуту. Прямо сейчас. Центр (до войны) города. Квартал между пр. Металлургов и ул. Куинджи. Тянут посреди дня все, что осталось целым. Руками, машинами, прицепами. К сожалению, не оккупанты. Мариупольцы", – написал он.

Оккупационные власти никак не противодействуют преступникам, ведь были первыми среди мародеров.

"От точки на фото до райотдела полиции оккупантов на углу Металлургов/Франко 150 метров. До районной оккупационной администрации - 70 метров через дорогу. Патрули исправно выискивают диверсантов за 20 метров по пр. Металлургов. Но все делают вид, что ничего не происходит", - отметил Андрющенко.

В Мариуполе неофициально разрешено мародерство из квартир людей в эвакуации, а местные паблики наполнены объявлениями с предложениями о продаже награбленного.

Читайте также: Россияне уничтожили памятник Жертвам Голодомора в Мариуполе

В Мариуполе неофициально разрешено мародерство, – Андрющенко 01В Мариуполе неофициально разрешено мародерство, – Андрющенко 02

Автор: 

Мариуполь (5748) мародерство (465) оккупация (10305) Андрющенко Петр (596)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Академік Дмитро Яворницький.



«Свого часу у науковому історико-філологічому журналі «Київська старовина» була опублікована стаття вченого «Про походження слова «кацап». У ній заслуговує на увагу цитата: «Працюючи в архіві Міністерства юстиції в Москві, я знайшов декілька українських документів середини XVIII ст., у яких слово «кацап» писалося не з літерою «ц», а - «с», тобто не «кацап», а «касап».

Аналізуючи згодом мову племен Середньої Азії, я дізнався, що сарти (тобто узбеки) мають слово «касаб», «касап», що буквально означає «м'ясник» або «гицель» (живодер). Звідси я й роблю висновок, що нинішнє слово «кацап» зовсім не російського, а східного, найімовірніше, татарського походження, як і слова: гроші (по-татарськи «тенька»), хомут (хамут), скриня (сандук)) та інші, які, однак, вважаються у нас чисто московськими.

Очевидно, спочатку прізвиськом «касап» називали московити татар як «гвалтівників», «гнобителів», «гицелів». Від москалів слово «кацап» могло бути запозичене українцями у XVII ст. після гетьмана Богдана Хмельницького».
показать весь комментарий
27.11.2022 16:23 Ответить
+5
У людей, відверто кажучи, немає вибору. Кацапи тягнуть все до чого лапи дотягуються. Звідси слідує що варто встигнути хоть щось поцупити раніше за них. Роботи нема, їжа дуже дорога і її теж нема, але можна знайти якісь крупи, консервацію в полишених квартирах та щось на продаж. Треба ж виживати! Всі чудово розуміють що кацапів змусять заплатити власникам та спадкоємцям за все втрачене в повному обсязі...
показать весь комментарий
27.11.2022 17:22 Ответить
+4
Проверьте себя, кто был вашими предками.
показать весь комментарий
27.11.2022 16:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Академік Дмитро Яворницький.



«Свого часу у науковому історико-філологічому журналі «Київська старовина» була опублікована стаття вченого «Про походження слова «кацап». У ній заслуговує на увагу цитата: «Працюючи в архіві Міністерства юстиції в Москві, я знайшов декілька українських документів середини XVIII ст., у яких слово «кацап» писалося не з літерою «ц», а - «с», тобто не «кацап», а «касап».

Аналізуючи згодом мову племен Середньої Азії, я дізнався, що сарти (тобто узбеки) мають слово «касаб», «касап», що буквально означає «м'ясник» або «гицель» (живодер). Звідси я й роблю висновок, що нинішнє слово «кацап» зовсім не російського, а східного, найімовірніше, татарського походження, як і слова: гроші (по-татарськи «тенька»), хомут (хамут), скриня (сандук)) та інші, які, однак, вважаються у нас чисто московськими.

Очевидно, спочатку прізвиськом «касап» називали московити татар як «гвалтівників», «гнобителів», «гицелів». Від москалів слово «кацап» могло бути запозичене українцями у XVII ст. після гетьмана Богдана Хмельницького».
показать весь комментарий
27.11.2022 16:23 Ответить
Дійсно, слово "кацап" тюрського походження і означає воно : м'ясник, живодер, кат. Цим прізвиськом "нагородили" московитів казанські татари після того, що натворили з місцевим населенням ці московитські орки після взяття Казанського і Астраханського ханств.
Після окупації Казанського ханства московити вирізали всіх осіб чоловічої статі, хто був вище колеса воза і ось після цих подій пішов вислів "Сирота казанська".
показать весь комментарий
27.11.2022 17:38 Ответить
всмысле, взять вещь из разбитого дома это тоже мародерство!? капец.
показать весь комментарий
27.11.2022 16:52 Ответить
Проверьте себя, кто был вашими предками.
показать весь комментарий
27.11.2022 16:58 Ответить
если от этого не зависит ваша жизнь и без разрешения собственников - то да.
показать весь комментарий
27.11.2022 17:11 Ответить
Питання не в тому, що будинок розбитий. Питання -що з нього беруть. Місто розбите війною, і якщо жителі тягнуть, наприклад, фанеру, полиці з шаф і тому подібні речі, щоб, наприклад, затулити розбиті вікна чи натопити буржуйку і зварити їсти, то це одне. А якщо тягнуть холодильники чи телевізори - ну, тут..........
показать весь комментарий
27.11.2022 17:14 Ответить
Кацап?
показать весь комментарий
27.11.2022 17:17 Ответить
при чем тут кацап. на фотках старая, советская, сгнившая за 9 месяцев мебель. Это дрова в буржуйку. Или ты бы тоже там на кануне зимы в благородство играл. Ты думаешь, что где они живут у них не на чем сидеть. и хочу акцентировать внимание, что я спросил про РАЗРУШЕННЫЙ дом, а не про вскрытие квартир эвакуированных

вот мародерство
показать весь комментарий
27.11.2022 17:55 Ответить
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
показать весь комментарий
27.11.2022 16:53 Ответить
а может это не мародерство а берут на ответственное хранение. а вот за продажу таки нужно переписать физиономии на потом и выбрать в депутаты за # .
показать весь комментарий
27.11.2022 17:16 Ответить
У людей, відверто кажучи, немає вибору. Кацапи тягнуть все до чого лапи дотягуються. Звідси слідує що варто встигнути хоть щось поцупити раніше за них. Роботи нема, їжа дуже дорога і її теж нема, але можна знайти якісь крупи, консервацію в полишених квартирах та щось на продаж. Треба ж виживати! Всі чудово розуміють що кацапів змусять заплатити власникам та спадкоємцям за все втрачене в повному обсязі...
показать весь комментарий
27.11.2022 17:22 Ответить
А навіщо цей радник мера Андрющенко опублікував це? Щоб що?
показать весь комментарий
27.11.2022 19:28 Ответить
Теж мені новина. Місяць тому до моїх родичів зайшли під@ри і зрізали нові батареї опалення, які рік тому встановили замість старих, савєйскіх.
показать весь комментарий
27.11.2022 22:10 Ответить
 
 